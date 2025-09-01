„Žalgiris“ ir būsimi varžovai kaupia jėgas

Pralaimėjo „Tofas“
Turkijoje naujam sezonui besiruošiantys „Žalgirio“ krepšininkai nesėkme pradėjo „Gloria Cup“ turnyrą – 74:78 (21:21, 17:28, 15:11, 21:18) pralaimėjo Bursos „Tofas“ ekipai.
Mosesas Wrightas pelnė 16 taškų (12 atkovotų kamuolių), Ignas Brazdeikis – 15 (5 atkovoti kamuoliai), Edgaras Ulanovas – 9, Mantas Rubštavičius (1/5 tritaškių) – 7, Nigelas Williamsas-Gossas – 6, Dustinas Sleva, Ignas Štombergas ir Dominykas Daubaris – po 4, Arnas Butkevičius – 3, Dovydas Buika ir Kajus Mikalauskas – po 2. „Tofas“ komandos lyderis buvo Malicas Whaley – 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
Kauniečiai laimėjo kovą dėl kamuolio 43:34, tačiau prasčiau nei varžovai mėtė dvitaškius (atitinkamai 21/42 – 50 proc. ir 21/39 – 54 proc.) ir tritaškius (6/25 – 24 proc. ir 7/23 – 30 proc.).
Šiandien Lietuvos čempionai Antalijoje išmėgins jėgas su Stambulo „Galatasaray“ komanda, o rugsėjo 14-ąją – su Stambulo „Anadolu Efes“.
Sugrįžo M. Grigonis
Kontrolinių varžybų etapą pradėjo ir kitos Eurolygos varžybose dalyvausiančios komandos.
Po pertraukos į aikštę grįžęs Marius Grigonis pelnė 7 taškus, o jo atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ 90:93 pralaimėjo Atėnų „Peristeri“ krepšininkams. „Panathinaikos“ gretose rezultatyviausias buvo Kendrickas Nunnas – 22 taškai.
Rugsėjo 18–21 d. Australijoje numatytas Pavloso Giannakopouloso turnyras, kuriame kartu su „Panathinaikos“ turėtų dalyvauti Belgrado „Partizan“, Sidnėjaus „Kings“ ir Adelaidės „36ers“ ekipos.
Kitąmet Eurolygos finalo ketverto turnyras vyks Atėnuose.
Pamaina R. Jokubaičiui
Miuncheno „Bayern“ klubas, laikinai iš rikiuotės iškritus Rokui Jokubaičiui, pasikvietė Serbijos nacionalinės rinktinės įžaidėją Stefaną Jovičių.
„Buvome priversti operatyviai reaguoti į rimtą nuostolį – Roko traumą. Džiugu, kad pavyko susitarti su Stefanu, kuris jau vilkėjo „Bayern“ marškinėlius. Stefanas – puikios sportinės formos, tai patvirtino jo žaidimas Europos čempionate“, – sakė Miuncheno klubo direktorius Draganas Tarlačas.
S. Jovičius atstovavo „Bayern“ ekipai 2017–2019 m.
Praeitą savaitę Miuncheno krepšininkai Italijoje vykusiame turnyre 89:86 įveikė Sasario „Dinamo“ ir 75:89 pralaimėjo Milano „EA7 Emporio Armani“.
Susitiks lietuviai
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ patyrė dvi nesėkmes paeiliui: 82:91 nusileido „Galatasaray“ ekipai ir 92:93 – Eurolygos naujokei „Dubai“ komandai.
Rugsėjo 17-ąją „Fenerbahce“ žais kontrolines rungtynes su Atėnų AEK, kurio gretose – Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas.
„Monaco“ su Donatu Motiejūnu šį savaitgalį dalyvaus „Neofytos Chandriotis Cup“ turnyre Kipre, kur susitiks su Pirėjo „Olympiakos“ ir Belgrado „Crvena zvezda“.
Monakiečiai savo arenoje 99:81 nugalėjo Salonikų „Aris“ komandą. D. Motiejūnas surinko 6 taškus.
Pabaigtuvės – Atėnuose
Eurolyga patvirtino, kad 2025–2026 m. sezono finalo ketverto turnyras vyks Graikijos sostinėje Atėnuose.
Pusfinalio mačai „Telekom Center“ arenoje (buv. OAKA) numatyti 2026 m. gegužės 22-ąją, finalas – 24 d.
Eurolygos stipriausios komandos Atėnuose jau varžėsi 2007-aisiais. Tąkart trofėjų iškovojo „Panathinaikos“ su Ramūnu Šiškausku ir Robertu Javtoku: pusfinalyje 67:53 įveikė Vitorijos „Tau Ceramica“, finale 93:91 – Maskvos CSKA.
„Finalo ketverto sugrįžimas į Atėnus atspindi mūsų stiprius įsipareigojimus, kuriuos puoselėjame su tradicinėmis rinkomis. Miesto atsidavimas krepšiniui kartu su turtinga istorija ir Graikijos gerbėjų aistra – ideali scena didžiausiam mūsų renginiui“, – sakė Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas.
