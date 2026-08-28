14 ženklų, kad merginai esate „tik draugas“

1. Reakcija į prisilietimus
Yra daug ženklų, kuriuos mergina siunčia, kai jaučia jums simpatiją, tačiau vienas jų yra bene aiškiausias: jos reakcija į jūsų prisilietimus.
Jeigu mergina bene nereaguoja, kai prisiliečiate, greičiausiai šioji jus temato kaip draugą.
Žinoma, priežasčių gali būti ir kitų, tačiau jei persistengsite, kai moteris akivaizdžiai nereaguoja ar net vengia fizinio kontakto, sukelsite daug nepatogių ir nemalonių situacijų.
2. Atsakymai į žinutes
Kai parašote simpatijai, atsako reikia laukti labai ilgai? Greičiausiai jai esate tik bičiulis. Jeigu merginai tikrai patiktumėte, bent jau gautumėte trumpą pranešimą: „negaliu kalbėti“ ar panašiai.
3. Susitikimai
Jeigu kartu su mergina būnate tiek pat laiko, kiek ji praleidžia ir su kitais savo draugais ar draugėmis, greičiausiai jos širdyje ypatingos vietos jums nėra.
4. Nervai
Greičiausiai esatę patyręs, kai būnant su simpatija ar netoli jos, išpila prakaitas, linksta keliai, širdis daužosi ar dreba rankos. O kai simpatija šalia jūsų, ar matote ką nors panašaus? Jeigu mergina visiškai atsipalaidavusi ir nesimato jokių įtampos ženklų, esate tik draugas.
5. Elgesys šalia jūsų
Kai mergina prie jūsų elgiasi kaip prie savo draugių, greičiausiai esate tik draugas. Ji nesibaimina būti šalia vien tik apatiniais, nes žino, kad jūs tik draugai. Esant abipusei simpatijai, merginos elgesys būtų visiškai kitoks.
6. Įspūdis
Ar mergina stengiasi padaryti jums įspūdį? Prieš susitinkant pasikeičia suknelę? O gal ateina į pasimatymą eiliniais treningais ir susivėlusiais plaukais? Kartais mergina visai negalvoja apie įspūdžio sudarymą, nes mato jus tik kaip draugą.
7. Draugės
Jeigu mergina bando jus supažindinti su savo drauge, akivaizdu, simpatija vienpusė. Neįsižeiskite, taip tik bandoma padaryti jums paslaugą.
8. Paslaptys
Jei mergina jums pasakoja ne tik paprastus ir kasdienius dalykus, bet ir didelius, svarbius gyvenimo įvykius, paslaptis, greičiausiai jai esate tik draugas, kuriam nesigėdijama atskleisti gyvenimo užkulisių.
9. Apsikabinimai
Kaip mergina jus apsikabina daug ką pasako apie jos jausmus. Eilinis apsikabinimas būna trumpas ir dažnai be ypatingo fizinio kontakto. O štai seksualūs, intymūs apsikabinimai trunka ilgiau, mergina prisispaudžia prie jūsų visu kūnu.
10. Planavimas
Jeigu mergina dažnai kažką planuoja be jūsų, esate tik draugas. Galbūt kartais pakviečia į susitikimus su draugais ar kitus eilinius pobūvius, bet tai ir viskas.
11. Flirtas
Kai kurie žmonės yra natūralūs flirtuotojai, tad nereikia pulti daryti skubotų išvadų. Bet jeigu mergina nuolatos flirtuoja su kitais vyrais jums būnant šalia, tai nieko gero nežada.
12. Pasakoja apie santykių problemas
Ar kartais jaučiatės kaip santykių terapeutas? Tikėtina, kad jums mergina nuolatos skundžiasi apie patiriamas bėdas santykiuose. Ji žino, kad išklausysite ir paguosite ją, kaip tikras draugas. Tik draugas.
13. Pokalbiai
Kai du žmonės jaučia abipusę simpatiją ir siekia užmegzti gilų ryšį, bendravimas būna tolygus. Jeigu mergina, būdama šalia jūsų, nuolat pasakoja tik apie save, jūs jos nedominate.
14. Pavydumas
Labai svarbus ženklas, norint suprasti, ar patinkate merginai, yra jos pavydumas. Jeigu mergina visiškai nepavydi jūsų dėmesio, greičiausiai esate tik draugai.
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