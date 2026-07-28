Seksas – ne tik malonumas: penkios netikėtos naudos sveikatai

Mažina stresą
Sekso metu organizme išsiskiria hormonas oksitocinas. Ši medžiaga siejama su artumo ir meilės jausmu, gali padėti nusiraminti bei sumažinti skausmą.
Kai kurie su žiurkėmis atlikti tyrimai rodo, kad oksitocinas gali slopinti su stresu siejamo hormono kortizolio poveikį. Jeigu po sekso jaučiatės pavargę, taip nutinka ne vien dėl fizinio krūvio. Oksitocinas taip pat gali skatinti miegą, o kokybiškas poilsis padeda mažinti bendrą streso lygį. Nors tikslus ryšys nėra iki galo aiškus, manoma, kad ilgalaikis stresas gali prisidėti prie įvairių ligų vystymosi.
Didina savigarbą ir gerina nuotaiką
Daugelis žmonių pastebi, kad po lytinių santykių jaučiasi lengvesni, ramesni ir labiau atsipalaidavę. Tokia savijauta dažniausiai siejama su organizme išsiskiriančiais hormonais. Reguliarus lytinis gyvenimas kai kuriems žmonėms taip pat gali padėti kasdienybėje jausti mažiau nerimo.
Anot mokslininkų, sveikas lytinis gyvenimas gali suteikti ilgalaikį pasitenkinimą, gerinti emocinę savijautą ir gebėjimą atvirai bei intymiai bendrauti.
Vis dėlto kai kurie žmonės po sekso gali jaustis prislėgti. Tokios savijautos priežasčių gali būti daug, todėl prieš mylintis svarbu įsitikinti, kad esate tam pasiruošę tiek emociškai, tiek fiziškai.
Mažina širdies ligų riziką
Naujausi tyrimai rodo, kad seksualinis aktyvumas gali būti susijęs su mažesne mirties nuo širdies ligų ir apskritai ankstyvos mirties rizika. Viename tyrime tokia sąsaja nustatyta tarp žmonių, kurie mylėjosi bent kartą per savaitę arba ne rečiau kaip 52 kartus per metus.
Tačiau kitame tyrime nustatyta, kad seksualinio aktyvumo dažniui viršijus 103 kartus per metus šios sąsajos kryptis pasikeitė. Tyrimo autoriai padarė išvadą, kad neigiamą poveikį sveikatai gali turėti tiek labai retas, tiek itin dažnas seksualinis aktyvumas.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad širdies ligomis sergantiems žmonėms dėl lytinių santykių ar kitos intensyvesnės fizinės veiklos saugumo vertėtų pasitarti su gydytoju.
Gali sumažinti prostatos vėžio riziką
Dvidešimt dviejų tyrimų apžvalga parodė, kad ejakuliacija 2-4 kartus per savaitę gali būti susijusi su mažesne prostatos vėžio rizika, palyginti su retesne ejakuliacija.
Kitame tyrime, kuriame buvo nagrinėjami dešimties metų duomenys, nustatyta, kad vidutiniškai du ar daugiau kartų per savaitę ejakuliavusių vyrų mirties rizika buvo 50 proc. mažesnė nei vyrų, kurie ejakuliavo rečiau nei kartą per mėnesį.
Gali padėti stiprinti imuninę sistemą
Manoma, kad dėl poveikio imuninei sistemai seksas gali padėti organizmui geriau kovoti su peršalimo ir gripo virusais.
Nors tam patvirtinti reikia daugiau tyrimų, vienas Wilkeso universitete atliktas tyrimas parodė, kad porą kartų per savaitę besimylintys žmonės paprastai turėjo gerokai didesnį imunoglobulino A, arba IgA, kiekį nei tie, kurie mylėjosi rečiau nei kartą per savaitę, o tai reiškia, kad buvo labiau apsisaugoję nuo peršalimo ir gripo.
Vis dėlto seksas nėra būdas gydyti jau prasidėjusį peršalimą. Jis veikiau gali būti laikomas vienu iš veiksnių, galinčių prisidėti prie organizmo gebėjimo kovoti su infekcijomis.
(be temos)