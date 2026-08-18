Laimės galima išmokti: keturi kasdieniai įpročiai, keičiantys gyvenimo kokybę

Mokslininko teigimu, mūsų kasdienės savijautos formulę sudaro trys dalys: apie 50 proc. lemia genetika, 25 proc. – išorinės aplinkybės ir dar 25 proc. – mūsų pačių įpročiai bei kasdieniai sprendimai. Būtent šio paskutinio ketvirtadalio pakanka, kad iš esmės pakeistume gyvenimo kokybę.
Mokslininkas išskiria keturias pagrindines sritis, kurioms sąmoningai skiriant dėmesį galima „išmokti“ būti laimingam.
4 laimės ramsčiai pagal Harvardo profesorių
Šeima ir gilūs prisirišimai: kalbama apie santykius, suteikiančius saugumo ir abipusės paramos jausmą. Skirtingai nei darbo užduotys ar buities reikalai, bendravimas su artimaisiais retai pažymėtas kaip „skubus“, todėl dažnai atidedamas vėlesniam laikui. Tačiau būtent ilgalaikiai ir gilūs ryšiai yra sveikos psichikos pagrindas.
Tikra draugystė: suaugus lengva prarasti ryšį su draugais dėl darbo ir kasdienio gyvenimo. Tyrėjas pabrėžia: svarbu ne kontaktų skaičius socialiniuose tinkluose, o bent keli žmonės, su kuriais sieja nuoširdus emocinis pasitikėjimas ir bendri interesai.
Prasmingas darbas: norint jaustis laimingam nebūtina turėti svajonių darbą. Svarbu, kad veikla suteiktų dienos struktūrą, leistų pasiekti rezultatą, užtikrintų finansinį stabilumą ir padėtų suprasti savo darbo naudą.
Tikėjimas ir aukštesnis tikslas: tai nebūtinai reiškia institucinę religiją. Greičiau kalbama apie pasaulėžiūrą, filosofiją ar vertybes, peržengiančias asmeninio „aš“ ribas ir padedančias išgyventi laikinas gyvenimo krizes.
Pagrindinės kliūtys kelyje į laimę
Profesorius A. Brooksas taip pat įspėja apie dvi paplitusias iliuzijas:
Atidėtos laimės sindromas: formulė „būsiu laimingas, kai numesiu svorio / daugiau uždirbsiu / nusipirksiu būstą“ neveikia. Žmogaus smegenys greitai prisitaiko prie naujų pasiekimų, todėl sėkmės sukelta euforija greitai praeina.
Bandymas išvengti neigiamų emocijų: laimė nėra nuolatinis džiaugsmas. Liūdesys, skausmas, baimė ar nusivylimas yra natūralios reakcijos į gyvenimo įvykius. Tikslas nėra slopinti sunkių emocijų, o kurti gyvenimą, kuriame greta jų visada būtų vietos vertybėms ir palaikymui.
Keisdamas kasdienius įpročius ir skirdamas dėmesį šioms keturioms sritims, pats A. Brooksas, kaip teigia remdamasis savo stebėjimais, savo laimės lygį padidino 60 proc.
Mokslininkas pabrėžia: neverta laukti idealių sąlygų – kurti savo gerovę galima pradėti jau šiandien.
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