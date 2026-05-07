Bėgimas nuo problemų, arba Psichologinis racionalizavimas

Pradėti norėčiau primindama gerai žinomą Ezopo pasakėčią: bėgiodama po sodą lapė pamatė aukštai kabančias saulėje prisirpusias vynuoges. Kad ir kiek šokinėjo, niekaip nesugebėjo jų pasiekti. Ir tada lapė tarė: šitos vynuogės dar neprisirpusios, bjaurios ir rūgščios! Net už ačiū neimčiau! Ir, išdidžiai iškėlusi galvą, pasišalino.
Taigi racionalizavimu psichologijoje vadinamas toks gynybinis mechanizmas, kai žmogus nesąmoningai iškreipia realybę aiškindamas savo elgesį, savo mintis ar jausmus, kuriuos emociškai jam yra sunku pripažinti. Svarbu pažymėti, kad toks aiškinimas jam pačiam ir aplinkiniams atrodo visai logiškas ir protingas. Racionalizuodami mes imame pasitikėti savimi, dingsta nerimas ir įtampa. Savigarba nekrinta, nes mes „sausi išlipam iš vandens“ tose situacijose, kurios išties yra nemalonios. Pasaulis ima atrodyti logiškas ir prognozuojamas. Taigi racionalizavimas – tai bandymas post factum sukurti harmoniją tarp realios ir norimos padėties, o melą atmiešus tiesos lašais tiek mums patiems, tiek aplinkiniams kuriamas vaizdas, kad visas mišinys yra teisingas.
Kiekvienas mūsų rastume daugybę pavyzdžių iš savo gyvenimo. Racionalizuojame, kai norime paaiškinti savo klaidas, netinkamą elgesį. Užuot pripažinus gebėjimų, kompetencijų trūkumą, paprasčiau yra pasakyti: niekas tokios užduoties neatliktų arba vadovas nesugebėjo normaliai suformuluoti, o dabar reikalauja, arba – užduotis buvo kvaila, tai ir neatlikau. Racionalizuojame norėdami nuslėpti tikruosius motyvus: nepripažindami sau, kad pavydime, nuvertiname kitų pasiekimus: to konkurso komisijoje, be abejo, vien jo giminės ir draugai. Šiuo atveju racionalizuodami savo nesėkmes išoriniais faktoriais, kuriems negalime turėti įtakos, mes išsaugome savo kompetencijos „įrodymus“.
Taip pat racionalizuojame, kai mus atstumia, o savo savivertę norime išsaugoti: aš su juo nebendrauju, nes jis man nėra įdomus žmogus. Racionalizuojant lengva paaiškinti ir savo agresyvumą: aš tikrai esu humaniškas, bet jis kitaip nesupranta!
Perskaitę tuos pavyzdžius galbūt pagalvojote, kad gyvenime iš tikro yra kvailų vadovų, neteisingų konkursų, neįdomių žmonių. Taip, jūs teisūs, tačiau tik tuo atveju, jei sugebate gerai atskirti faktus nuo nuomonių. Kaip nebūtų keista, tokių žmonių ne taip ir daug. Praktika rodo, kad mums nutikusių dalykų sava interpretacija atrodo esanti pati teisingiausia, tiesiog neginčijamas faktas, o klysta tik kiti.
Kur slypi pavojus
Racionalizavimas tam tikrose situacijose gali būti naudingas mechanizmas, nes padeda susidoroti su negatyviomis emocijomis. Tačiau ilgalaikė nauda labai abejotina. Jei taip elgiamės nuolat, vadinasi, atsisakome gyventi realiame pasaulyje ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. O tai gana pavojinga, nes:
Nuneigiame asmenines problemas. Vietoje to, kad jas spręstume, mes tik surandame logiškus pateisinimus. Problemos lieka, bet jų niekas nesprendžia;
Atimame iš savęs galimybę mokytis iš klaidų ir augti kaip asmenybės. Mes vis kartojame tuos pačius šabloninius pasiteisinimus, kabiname tas pačias etiketes, viskam ir visada turime paaiškinimą, viską „žinome“ į priekį;
Griauname tarpasmeninius santykius. Viskam randame paaiškinimą, vietoje to, kad išsakytume savo realius jausmus ir motyvus.
Kaip mažiau racionalizuoti, o tuo pačiu ir grįžti į realybę:
Pirmiausia pagaukite save racionalizuojantį – besiteisinantį ir išsisukinėjantį, greitai beriantį paaiškinimus. Paklauskite savęs, ar tai tikroji priežastis, ar tik graži istorija sau ir kitiems.
Po įvykusio fakto dažniausiai racionalizuojame iškart, be gilesnės analizės. Sustabdykite save ir sąžiningai sau prisipažinkite, kodėl taip įvyko. Palikite laiko išgyventi, išjausti, apmąstyti situaciją. Neskubėkite su atsakymais ir su interpretacijomis. Nenorėkite visada būti idealūs ir neklystantys.
Kadangi racionalizavimas slepia emociją, drąsiai įvardykite ją sau: aš pavydžiu; aš nerimauju, nes nepasiruošiau; aš bijau ir kt. Tai pripažinus, bus lengviau pradėti keisti situaciją.
Nebūkite užtikrinti savo išvadomis. Pažiūrėkite į situaciją kaip į unikalų faktą. Juk jūsų racionalizuojantis protas visada suspės grįžti prie sau įprastos logikos.
