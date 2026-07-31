Kas trukdo rasti svajonių darbą: neurologė atskleidė netikėtą priežastį

Apie tai pranešė „Unilad“, remdamasi neurologe Emily McDonald.
Pasak specialistės, svarbų vaidmenį šiame procese atlieka vadinamasis numatytojo režimo tinklas (angl. Default Mode Network, DMN), kuris lemia ne tik įprastus elgesio modelius, bet ir tai, kaip žmogus suvokia pats save.
„Numatytojo režimo tinklas taip pavadintas neatsitiktinai, nes padeda reguliuoti ir nukreipti mūsų įprastą, „standartinį“ elgesį. “, – aiškino E. McDonald.
Ji pabrėžė, kad būtent ši sistema formuoja žmogaus asmenybę ir jo suvokimą apie save. Jei šie įsitikinimai neatitinka naujų tikslų, smegenys pradeda stabdyti pokyčius.
Kaip priversti smegenis veikti savo naudai?
Pasak neurologės, vienas veiksmingiausių būdų įveikti šį psichologinį barjerą – pakeisti savo tapatybę.
„Tiesiog pakeiskite savo tapatybę“, – patarė ji.
McDonald aiškino, kad žmogus turi pradėti suvokti save taip tarsi jau būtų tapęs tuo žmogumi, kuriuo siekia būti.
„Galite tiesiog pradėti suvokti save kaip tą savęs versiją, kuri jau tai pasiekė. Reikia elgtis taip, lyg jau tai turėtumėte arba tarsi jau būtumėte tuo, kuo siekiate tapti“, – sakė gydytoja.
Pasak jos, būtent toks požiūris padeda suderinti vidinį savęs suvokimą su norimu tikslu, o kai tai įvyksta, smegenys nustoja priešintis naujiems veiksmams.
Kodėl žmonės atidėlioja pokyčius?
E. McDonald taip pat pažymėjo, kad daugelį žmonių stabdo ne tik įprotis, bet ir pasąmoninga sėkmės baimė.
„Labai dažnai mes nesąmoningai bijome sėkmės, ir, mano manymu, būtent ši baimė yra pagrindinė priežastis, kodėl daugelis žmonių nepasiekia pokyčių ir lieka sąstingyje“, – pažymėjo ji.
Neurologė mano, kad siekiant didelių tikslų dažnai būtina rizikuoti ir išeiti iš komforto zonos.
„Tai – tikrai būtina sąlyga norint pasiekti, gauti ar turėti tai, ko norime“, – pabrėžė E. McDonald.
Šokiruojantys svajonių darbo tyrimo rezultatai
„Unilad“ taip pat išskyrė „JobSage“ tyrimą, kuriame nustatyta, kad tik 7–10 proc. amerikiečių šiuo metu dirba tai, ką mano esant svajonių darbu.
Tuo tarpu apie 90 proc. respondentų pripažino, kad negalėjo pasiekti norimos karjeros, o mažiau nei pusė respondentų savo profesines svajones dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis laiko realiomis.
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