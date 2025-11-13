Milijardieriaus filosofija: kaip pakeisti savo gyvenimą, kad nesigėdintumėte savo nekrologo

Vienas sėkmingiausių mūsų laikų investuotojų 95-erių W. Buffettas nusprendė atsisakyti tradicinių laiškų, lydinčių jo „Berkshire Hathaway“ metines ataskaitas, ir nebeatsakyti į klausimus metiniame akcininkų susirinkime. Apie tai rašo CNBC.
„Kaip pasakytų britai, aš „nutyliu“. Savotiškai“, – rašė jis savo paskutiniame laiške.
Nekaltinkite savęs dėl praeities klaidų
Nors Buffettas pelnytai ruošiasi „ilsėtis“ po to, kai jo įpėdinis Gregas Abelis iki metų pabaigos perims „Berkshire“, jis ir toliau dalijasi išmintimi, kuri jam pelnė pravardę „Omahos orakulas“. Naujausiame laiške jis paragino gerbėjus nesigilinti į praeitį ir sutelkti dėmesį į ateitį.
Investuotojas pabrėžė, kad dar yra laiko keistis ir pasiekti tai, ko nori. Jis pažymėjo, kad pats „antroje savo gyvenimo pusėje jaučiasi geriau nei pirmojoje“.
„Mano patarimas: nekaltinkite savęs dėl praeities klaidų – bent šiek tiek pasimokykite iš jų ir judėkite toliau. Niekada nevėlu pagerinti savo gyvenimą“, – pabrėžė Buffettas.
Pradėkite nuo nekrologo
Milijardierius pataria „pradėti galvojant apie pabaigą“, tai yra pagalvoti apie savo palikimą. Jis prisiminė Alfredo Nobelio istoriją. Pastarasis, perskaitęs klaidingai paskelbtą nekrologą apie savo mirtį, buvo taip sukrėstas, kad nusprendė „pakeisti savo elgesį“. Dabar jo vardas siejamas ne su jo sukurtu dinamitu, o su to paties pavadinimo premija, kuri, be kita ko, skiriama už taikos kūrimo pasiekimus.
„Nesitikėkite redakcinės painiavos: nuspręskite, kas būtų parašyta jūsų nekrologe, ir gyvenkite taip, kad to nusipelnytumėte“, – teigė Buffettas.
Kitas kelias, jo nuomone, yra mėgdžioti tuos, kuriais labiausiai žavitės.
„Labai atidžiai rinkitės savo herojus ir sekite jais. Niekada nebūsite tobuli, bet visada galite tobulėti“, – patarė investuotojas.
Gerumo ir kuklumo filosofija
Buffettas taip pat ragino perorientuoti savo ambicijas. Tikroji didybė, anot jo, nepasiekiama sukaupus krūvas pinigų, šlovės ar valdant kitus.
„Kai padedate kam nors vienu iš tūkstančio būdų, padedate pasauliui. Gerumas nieko nekainuoja, bet jis neįkainojamas“, – pažymėjo milijardierius.
Jis pridūrė, kad nesvarbu, kokie jūsų tikslai, nesuklysite, jei laikysitės „auksinės taisyklės“: elgtis su kitais taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis, nepaisant statuso.
„Atminkite, kad valytoja yra toks pat žmogus, kaip ir įmonės valdybos pirmininkas“, – pabrėžė jis.
Buffettas – vienas iš dešimties turtingiausių pasaulio žmonių – žinomas dėl savo kuklumo. Jis vis dar gyvena tame pačiame name Omahoje, Nebraskoje, kurį įsigijo 1958 m. už 31 500 USD.
Verta paminėti, kad Buffettas daugiau nei 90 proc. savo didžiulio turto uždirbo sulaukęs 60-ies. Jis taip pat įsipareigojo daugiau nei 99 proc. savo turto skirti labdarai ir jau paaukojo maždaug 65 milijardus dolerių, kurių didžioji dalis atiteko Billo ir Melindos Gatesų fondui.
