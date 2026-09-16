Rugsėjį išaugo raminamųjų suvartojimas

Po rugsėjo 1-osios vaistinėse išaugo susidomėjimas raminamaisiais preparatais ir atpalaiduojančiomis arbatomis.
Vaistininkai skaičiuoja, kad valerijono ir panašių nervų sistemai skirtų preparatų pardavimai išaugo apie 15 proc.
„Buvo situacija, kai atėjo moteris ir ieškojo savo dešimtmečiui vaikui maisto papildų ar raminančių žolelių dėl padidėjusio nervingumo ir net šiek tiek atsiradusių tikų. Visa tai buvo susiję su tuo, kad šeima persikėlė į naują gyvenamąją vietą – atsirado nauja mokykla, nauji pažįstami, nauji draugai“, – pasakojo „Camelia“ vaistinės atstovė Morta Žukaitė.
Tokiais atvejais vaikams vaistininkai pataria rinktis žoleles, pavyzdžiui, melisą ar levandas. O vienas populiariausių tėvų pasirinkimų sau – valerijonas.
„Iš tokių preparatų jie mažiausiai sukelia mieguistumą. Tiesiog nuramina nervų sistemą, todėl netrukdo nei vairuoti, nei dirbti kasdienių darbų“, – aiškino M. Žukaitė.
Tarp populiarių pasirinkimų – ir raminamosios arbatos.
„Jos ypač tinka vartoti vakare, kaip vakaro ritualą, nusiraminimui, atsipalaidavimui ir miego kokybei gerinti“, – sakė „Gintarinės“ vaistinės atstovė Sigita Korbutaitė.
Tėvai taip pat ieško ašvagandos, dar vadinamos indiškuoju ženšeniu. Tačiau vaistininkai atkreipia dėmesį, kad poros tablečių geresnei savijautai neužteks.
„Svarbu žinoti, kad tarp vartojimo reikia daryti pertraukas. Negalima jos vartoti nuolat. Tačiau ašvaganda tikrai gali padėti gerinti miego kokybę ir mažinti dienos metu jaučiamą neramumą“, – teigė M. Žukaitė.
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Po vasaros vaikai dažnai susiduria ir su miego sunkumais. Kenčia ne tik tie, kurie negali laiku užmigti, bet ir tėvai, rytais negalintys jų prikelti.
„Kaip ir visiems – anksti keltis ir visa ta aklimatizacija su vaikais buvo sudėtinga“, – pasakojo mama.
„Anksti keltis nėra problema, didesnė problema – laiku nueiti miegoti. Tai reikia priminti“, – sakė kita pašnekovė.
„Ritmas buvo pabėgęs, bet vis tiek yra tos pirmos dvi prisitaikymo savaitės. Mokytojai kažkaip lanksčiau žiūri, tai man atrodo, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo mama.
Geresniam miegui vaistininkai siūlo rinktis raminančias arbatas ir įvairius žolinius preparatus. O sau tėvai dažnai renkasi melatoniną.
„Dažniausiai greitesniam užmigimui pasirenkamas melatoninas arba įvairūs jo deriniai su kitomis žolelėmis bei priemonėmis, kad laukiamas geresnio ir greitesnio miego efektas būtų stipresnis“, – aiškino S. Korbutaitė.
Tačiau vaikams melatonino dažnai duoti nerekomenduojama. Vaistininkai įspėja, kad ilgainiui organizmas gali pradėti natūraliai jo gaminti mažiau.
Prie padidėjusio jautrumo ar prastesnės savijautos gali prisidėti ir tam tikrų vitaminų bei mineralų trūkumas.
„Visi B grupės vitaminai yra labai reikalingi normaliam žmogaus organizmo funkcionavimui. Taip pat nervų sistemai ir miego kokybei svarbus magnis. Jeigu, pavyzdžiui, naktimis traukia raumenis, tai irgi blogina miego kokybę. Todėl šie mineralai ir vitaminai yra svarbūs“, – sakė M. Žukaitė.
Apie vaikų patiriamus sunkumus mokykloje kalba ir specialistai. Jie pastebi, kad pagalbos prašymų pradeda daugėti dar rugpjūčio pabaigoje.
Dažniausiai vaikai ypač jautriai reaguoja į pernelyg didelius tėvų lūkesčius dėl pažymių ar konfliktus bei santykius su bendraklasiais.
„Aš ne taip atrodau, galbūt esu negraži, aš nepatinku. Dažnai paklausus: kas tau taip sakė? Vaikai atsako – niekas. Tai yra jų pačių fantazija. Su ja mums reikia išmokti dirbti ir parodyti vaikui kitą perspektyvą“, – aiškino vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys.
Pagrindinis patarimas tėvams – kuo daugiau kalbėtis su vaikais ir pirmiausia išsiaiškinti, ko nori pats vaikas.
„Ar visi turi pasiekti pačius geriausius rezultatus? Ne. Jeigu išmoktume paklausti vaikų: ką tu šiemet nori išmokti, ką nori pasiekti arba ką nori pakeisti savo mokymesi? Nuo to reikėtų pradėti“, – sakė L. Slušnys.
Į vis dažniau perkamus raminamuosius preparatus psichiatras žiūri skeptiškai ir primena, kad jie gali tik palengvinti būseną, tačiau problemos priežasties nepašalina.
„Vietoje to, kad įvyktų pokalbis, dažniausiai puolame ieškoti, kas išrašys kokį nors nerimą mažinantį vaistą. Tai nėra gerai“, – pabrėžė L. Slušnys.
Raminamąsias arbatas specialistas vertina palankiau – jos gali padėti atsipalaiduoti ir pagerinti miego kokybę.
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