Stabilizuota e. sveikatos sistemos veikla

„Visą praėjusią savaitę Registrų centro ir išorės specialistai ieškojo e. sveikatos sistemos apkrovą didinančių ir jos greitaveiką mažinančių veiksnių, tačiau paieškas apsunkina sistemos dydis ir kompleksiškumas. Galiausiai pavyko identifikuoti duomenų mainų procesus, reikalaujančius daugiausiai sistemos resursų. Įdiegus šiuos procesus optimizuojančius programinius pakeitimus, pavyko pasiekti norimą sistemos darbo režimą“, – pranešime sakė Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.
Pasak jo, atnaujinimai buvo didelio masto ir atliekami aktyviai naudojant e. sveikatos sistemą, tad tai pareikalavo papildomų pastangų stabilizuojant jos darbą.
Savo ruožtu Sveikatos apsaugos ministerija pažymi, kad, po atnaujinimo stabilizavus sistemos darbą, ja jau gali naudotis tiek sveikatos priežiūros specialistai, tiek gyventojai.
„Medikui atnaujinta e. sveikatos sistema padeda paprasčiau ir greičiau rasti aktualią informaciją apie paciento sveikatą, patogiau tvarkyti sveikatos duomenis elektroniniu būdu dėl naujai atsiradusių ir esamų modernizuotų duomenų rinkinių struktūrizavimo, tai įgalina kokybiškiau suteikti paslaugas pacientams. Pacientai savo ruožtu gali matyti daugiau savo sveikatos struktūrizuotų duomenų“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Per praėjusią savaitę į e. sveikatos sistemą buvo pateikta apie 2 mln. elektroninių dokumentų, iš kurių 0,4 mln. buvo e. receptai, dar 0,2 mln. buvo siuntimai.
Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigų informacines sistemas aptarnaujančiais tiekėjais, dalis šių dokumentų į sistemą buvo pateikti naktį, kai sistemos apkrova – mažiausia.
Šiuo metu e. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų.
Per mėnesį e. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų.
