10 mėnesių mergaitės liga tapo medicinos mįsle: tėvai atsakymų ieško visame pasaulyje

„Ji tikrina visų gydytojų žinias. Labai sunku, kai visi ateina ir sako: „Labai atsiprašau, bet niekada anksčiau nieko panašaus nemačiau“, – portalui news.com.au pasakojo L. Bali. – Mes neturime atsakymų. Jie išbandė tiek daug vaistų, tačiau kiekvieną dieną viskas tik blogėja.“
Šiuo metu Tasmanijoje gyvenanti mergaitė yra panardinta į medikamentinę komą. Praėjusios savaitės pabaigoje ji buvo paguldyta į ligoninę, nes nuolat kandžiojo savo liežuvį.
„Ji jautė tokį didžiulį diskomfortą, o gydytojai negalėjo rasti jokio skausmą malšinančio būdo, kuris iš tikrųjų padėtų“, – pasakojo 26-erių mama.
Nepaisant visų pastangų ją sustabdyti, Elena beveik perkando pusę liežuvio. Gydytojai mano, kad toks elgesys gali būti nevalingas atsakas į skausmą.
Stiprus žandikaulių sukandimas ir patirtos traumos lėmė, kad mergaitė nebegalėjo saugiai valgyti ar gerti – kiekvienas bandymas sukeldavo stiprų skausmą. Todėl medikams teko įvesti maitinimo zondą.
„Labai stengiausi, kad jo neprireiktų, bet jai pradėjo labai kristi svoris, nes kiekvieną kartą valgant ar geriant liežuvis vėl būdavo dirginamas“, – sakė mama.
Galiausiai gydytojai nusprendė Eleną panardinti į medikamentinę komą. Prieš tai jos tėvai kelias dienas stebėjo pusiau seduotą kūdikį ir kiekvieną kartą jai prabundant skubėdavo įdėti tarp žandikaulių kramtymo žiedą, kad mergaitė dar labiau savęs nesužalotų.
„Mes tik tikimės, kad ji vėl taps tokia, kokia buvo. Ji negali juoktis... Labai skaudu ją tokią matyti“, – sakė mama.
Įprastai Elena yra guvi, daug „kalbanti“, mėgsta būti lauke, klausytis muzikos ir dažnai šypsosi.
Būtent todėl daugybė jos hospitalizacijų šeimai atrodo dar skaudesnės.
Nerimą keliantys simptomai prasidėjo vos šešių savaičių
Pirmuosius neįprastus pokyčius tėvai pastebėjo, kai Elenai buvo vos šešios savaitės.
„Vieną dieną ji tiesiog pabudo labai ištinusiomis akimis ir negalėjo jų atmerkti. Po kelių dienų akys nukrypo į šonus, tarsi užstrigo tokioje padėtyje, ir prarado ankstesnę judesių amplitudę“, – prisiminė L. Bali.
Keletą mėnesių Elena apskritai negalėjo atmerkti akių. Vėliau ji pradėjo atmerkti po vieną – tai vieną, tai kitą.
Iš pradžių medikai įtarė insultą, auglį arba botulizmą – retą ir pavojingą ligą, pažeidžiančią nervų sistemą ir galinčią sukelti raumenų paralyžių.
Visos šios diagnozės buvo atmestos.
Elektroencefalografijos tyrimai neparodė traukulių požymių, o net ir išsamiausi genetiniai tyrimai nepateikė atsakymo.
Medikai Elenos vidurinėse smegenyse aptiko baltų dėmių, kurių kilmės paaiškinti negali. Jai taip pat diagnozuota distonija – neurologinis judesių sutrikimas, kuris, specialistų manymu, greičiausiai tėra kitos, iki šiol nenustatytos ligos simptomas.
„Kiekvienas gydytojas, su kuriuo susitinkame, sako nieko panašaus anksčiau nematęs“, – teigė mergaitės mama.
Atsakymų ieško visame pasaulyje
Šeimai neliko nieko kita, kaip pagalbos pradėti ieškoti už Australijos ribų. Pasitelkę socialinius tinklus jie tikisi rasti gydytoją, kuris galėtų atpažinti Elenos būklę ir pagaliau nustatyti diagnozę.
Šiuo metu mergaitę gydantys medikai taip pat ieško kolegų, galinčių padėti, ir rengia išsamią medicininę ataskaitą, kurią šeima galės siųsti specialistams kitose šalyse.
Kai tėvams sveikatos ir pirmosios pagalbos klausimais skirta platforma „Tiny Hearts Education“ pasidalijo Elenos istorija „Instagram“, pagalbos prašymas išplito itin plačiai. Nepažįstami žmonės pradėjo dalytis istorija ir žadėjo ją perduoti toliau.
„Tai tarsi voratinklis. Prasideda grandininė reakcija ir visi dalijasi istorija, – pasakojo mama. – Tai padeda jaustis ne tokiems vienišiems ir leidžia suprasti, kad darome viską, ką galime, ieškodami atsakymų.“
Šeimai tenka ir didelė finansinė našta
Emocinė našta šeimai milžiniška, tačiau sudėtinga tapo ir finansinė padėtis.
Elenos tėvai Tasmanijoje turi nedidelę gėrimų parduotuvę. „Mano vyrui teko imti laisvų dienų darbe. Kadangi ligoninėje praleidžiame labai daug laiko, jis jau išnaudojo nedarbingumo dienas, – pasakojo L. Bali. – Be to, turime nedidelę parduotuvę, kurią kažkaip vis tiek reikia valdyti. Viskas labai sudėtinga.“
Gauti paramą pagal Australijos Nacionalinę neįgalumo draudimo sistemą šeimai taip pat buvo sunku, nes Elena neturėjo oficialios diagnozės. Vis dėlto neseniai finansavimas pagaliau buvo patvirtintas.
„Mano vyras nuolat jiems skambino. Elena vėlavo pasiekti raidos etapus – nesėdėjo, labai vėlai pradėjo vartytis. Patvirtinimo procesas užtrunka labai ilgai. Ligoninė taip pat pateikė dar vieną laišką apie jos būklę ir galiausiai paraiška buvo patvirtinta“, – sakė mama.
Šiuo metu mergaitės būklė įforminta kaip bendras raidos atsilikimas, nes, pasak mamos, tai buvo paprasčiausias būdas gauti pagalbą.
„Kai tik turėsime diagnozę, tikimės, kad galėsime iš naujo įvertinti paramos planą“, – sakė ji.
Šeimai paremti taip pat sukurta „GoFundMe“ paramos rinkimo kampanija.
Tėvai teigė esantys labai dėkingi, kad jų pagalbos šauksmą išgirdo tiek daug žmonių.
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