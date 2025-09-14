102 km dviračiu per 7 valandas: ištvermės iššūkis ir sveikesnio gyvenimo pamokos

Naudinga sveikatai
„Startavau nuo Palangos oro uosto ir myniau iki Klaipėdos, kur persikėliau keltu į Smiltynę. Iš viso – apie 102 kilometrai, kuriuos pavyko įveikti per 7 valandas. Tai buvo tikras iššūkis, vietomis pareikalavęs daug jėgų, bet kartu – ypatinga patirtis, leidusi atrasti naujus važiavimo dviračiu privalumus“, – pasakoja Sandra.
„Dviratis nėra skirtas tik laisvalaikio pramogai. Važiavimas juo – tai visapusiška fizinio aktyvumo forma. Važiuojant stiprėja širdies ir kraujotakos sistema, mažėja širdies ligų rizika, deginamos kalorijos, stiprėja kojų, nugaros, pilvo ir net rankų raumenys“, – sako S. Kapeliorienė.
Ji atkreipia dėmesį, kad, skirtingai nei bėgimas, važiavimas dviračiu neapkrauna sąnarių, todėl tinkamas įvairaus amžiaus žmonėms, net turintiems sąnarių problemų.
Sandra pasakoja, kad ilga kelionė dviračiu ne tik lavina ištvermę, bet ir ramina. „Pedalų ritmas, grynas pajūrio oras, bangų ošimas ir gamtos vaizdai padeda atsipalaiduoti. Važiavimas mažina streso lygį, gerina nuotaiką ir didina energijos atsargas. Mokslininkai ne kartą įrodė, kad fizinis aktyvumas skatina endorfinų – vadinamųjų „laimės hormonų“ – išsiskyrimą. Todėl nuovargis dažnai užleidžia vietą džiaugsmui ir vidinei ramybei“, – tikina gyvensenos medicinos specialistė.
Įkvepianti patirtis
„Dviratis – aplinkai draugiškiausia transporto priemonė. Jis neišskiria anglies dioksido, nesukelia triukšmo ir nereikalauja kuro. Rinkdamiesi jį vietoje automobilio, tausojame gamtą, prisidedame prie švaresnio oro ir ramesnės aplinkos“, – sako Sandra.
Pernai Sandra su šeima išvyko pasivažinėti dviračiais Panemune. „Dukrai tai buvo asmeninis rekordas – ji numynė 60 km! Vėliau, jau viena pati, per 11 valandų įveikiau 100 km. Šį kartą 102 km atstumas buvo įveiktas daug greičiau, o tai suteikė dar daugiau pasitikėjimo savimi. Man smagiausia matyti šeimas su vaikais, kartu atrandančias džiaugsmą keliauti dviračiais“, – tikina pašnekovė.
Kelionė neapsiėjo be išbandymų: lietus, vėjas, kelio nelygumai. „Tačiau persikėlus į Smiltynę kiekvienas nuvažiuotas kilometras suteikė pasitikėjimo ir motyvacijos, nes ten gamta atrodo kitaip – jos kvapas ir vaizdai tikrai ypatingi“, – prisimena Sandra.
Kiekvienas pedalų spustelėjimas veda ne tik į tikslą, bet ir į geresnę savijautą bei sąmoningesnį požiūrį į aplinką.
Pasak jos, kiekvienas, norintis išbandyti ilgesnį žygį dviračiu, turėtų pasiruošti iš anksto. Patartina pradėti nuo trumpesnių atstumų ir palaipsniui juos didinti, kad kūnas priprastų prie krūvio. Labai svarbu patikrinti dviračio techninę būklę, pasirūpinti patogia apranga, šviesą atspindinčiais elementais, vandeniu ir lengvais užkandžiais energijai atkurti. Maršrutą verta suplanuoti taip, kad jame būtų poilsio stotelių, o telefone – žemėlapis ar navigacija.
„Labai padeda kelionė su draugais ar šeima – bendrystė suteikia daugiau džiaugsmo ir padeda nepasiduoti, kai pasidaro sunkiau. Tuomet tokia kelionė tampa ne tik saugi, bet ir tikrai įkvepianti patirtis“, – dalijasi Sandra.
Užtenka tik pradėti
Atvykusi į Nidos autobusų stotį, ji pamatė gyvą eilę žmonių su dviračiais. „Jei autobuse nebūtų vietos, tektų ieškoti kitų sprendimų. Vairuotojas šmaikščiai juokavo: „Jei netilps – gali ant samanų išsimiegoti ir rytoj atgal parminti.“ O samanos iš tiesų vietomis buvo tokios minkštos, lyg patalai lovoje. Laimei, vietos atsirado, bet tai priminė – kelionė dviračiu kupina ne tik fizinių iššūkių, bet ir nuotykių“, – dalijasi Sandra.
„102 km per 7 valandas – tai ne tik įveiktas atstumas, bet ir įrodymas, kad kiekvienas galime atrasti savo kelią į aktyvesnį gyvenimą. Dviratis suteikia judėjimo laisvę, džiaugsmo ir sveikatos. Kiekvienas pedalų spustelėjimas veda ne tik į tikslą, bet ir į geresnę savijautą bei sąmoningesnį požiūrį į aplinką. Užtenka tik pradėti“, – sako S. Kapeliorienė, kviesdama visus išbandyti dviračio privalumus.
„Įveikus vieną iššūkį, mintyse jau pradedi svarstyti apie kitą – jie man tampa tarsi baterija, kuri įkrauna visiems metams. Po tokių patirčių jaučiuosi stipresnė, labiau pasitikinti savimi, pasiruošusi tiek kasdieniams darbams, tiek naujiems siekiams“, – pasakoja žygių entuziastė.
„Man, kaip sveikatos specialistei, tai – dar didesnis stimulas motyvuoti kitus. Nes galiu kalbėti remdamasi ne tik teorija, bet ir patirtimi: žinau, ką reiškia nuovargis, abejonės ir pergalės džiaugsmas. Todėl galiu drąsiai sakyti – kiekvienas mūsų turime savų viršūnių, kurias galime įveikti. Reikia tik pradėti“, – sako gyvensenos medicinos specialistė.
Naujausi komentarai