7 tūkst. žingsnių teigiamai veikia sveikatą

Straipsnyje rašoma, kad rekomendacija per dieną nueiti 10 tūkst. žingsnių nėra pagrįsta moksline studija. Ji veikiausiai susijusi su vienos japonų įmonės, septintajame dešimtmetyje pristačiusios žingsniamatį, reklamine kampanija. Kad patikrintų šią rekomendaciją, tarptautinė mokslininkų komanda įvertino 57 jau atliktus tyrimus, kuriuose dalyvavo 160 tūkst. dalyvių.
Didžiausia nauda gaunama nueinant 7 tūkst. žingsnių, o nueinant daugiau ji išlieka tokia pati.
Analizė parodė, kad jau 7 tūkst. žingsnių per dieną beveik perpus sumažina ankstyvos mirties riziką, lyginant su žmonėmis, per dieną įveikiančiais tik 2 tūkst. žingsnių – ir tai apima visas mirties priežastis, ne tik širdies ir kraujagyslių ligas.
Sumažina demencijos riziką
Anot tyrimo, 7 tūkst. žingsnių per dieną 38 proc. sumažina riziką susirgti demencija. Depresijos rizika sumažėja 22 proc., o diabeto – 14 proc. Be to, rezultatai parodė, kad 7 tūkst. žingsnių kasdien taip pat sumažina vėžio ir kritimų riziką.
„Nereikia per dieną įveikti 10 tūkst. žingsnių, kad pasiektum didelę naudą sveikatai, – sakė vienas iš tyrimo bendraautorių mokslininkas Paddy‘is Dempsey‘is iš Kembridžo universiteto. – Didžiausia nauda gaunama nueinant 7 tūkst. žingsnių, o nueinant daugiau ji išlieka tokia pati“.
Eiti maždaug valandą
7 tūkst. žingsnių, pasak mokslininkų, reiškia vidutiniškai maždaug valandą ėjimo per dieną. P. Dempsey‘is 10 tūkst. žingsnių ar dar daugiau nueinantiems žmonėms pataria nekeisti įpročio. Tačiau tie, kam 7 tūkst. žingsnių yra per daug, neturėtų nukabinti nosies: nupėdinantys tik 2–3 tūkst. žingsnių esą iš pradžių turėtų pamėginti nueiti 1 tūkst. daugiau. „Tai tik 10–15 minučių lengvo ėjimo per dieną“, – teigė mokslininkas.
Suaugusiems gyventojams, kad jie išliktų sveiki, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja per savaitę bent 150 min. skirti vidutinio intensyvumo ar 75 min. didelio intensyvumo fizinei veiklai. Vidutinio intensyvumo fizinė veikla, anot PSO, yra, pavyzdžiui, ėjimas ar važiavimas dviračiu, o didelio intensyvumo – bėgiojimas. Beveik trečdalis žmonių pasaulyje, PSO duomenimis, šio tikslo nepasiekia.
