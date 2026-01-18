Alergija šalčiui: štai kada būtina kreiptis į gydytoją

Daugiau apie tai kalbėjo klinikos „Imunotera“ gydytoja vaikų alergologė dr. Ieva Adomaitė.
– Kas yra alergija šalčiui?
– Greičiausiai moksliškai pavadintume tai šalčio dilgėline. Šalčio dilgėlinė yra nelabai dažna liga, ganėtinai reta, kai šaltis provokuoja odoje atsirandančius bėrimus ir taip pat gali provokuoti ir sunkesnius simptomus. Šaltis tiesiogiai aktyvuoja tam tikras mūsų odos ląsteles, vadinamas putliosiomis ląstelėmis, kurios išskiria įvairias medžiagas, dėl kurių atsiranda tam tikri simptomai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokie dažniausi simptomai?
– Jeigu kalbame apie dilgėlinius bėrimus, po kontakto su šalčiu odoje atsiranda paraudimas, iškilūs niežtintys bėrimai. Kaip pavadinimas leidžia mums suprasti, kaip dilgėlės nudilginta vieta: iškilusi, paraudusi, šiek tiek paburkusi oda ir būdingas pakankamai erzinantis niežulys. Kai kuriems pacientams su šalčio dilgėline gali pasireikšti ir stipresni, vadinamieji sisteminiai simptomai. Pavyzdžiui, gali atsirasti ir tokie, kaip anafilaksinės reakcijos požymiai: pavyzdžiui, kvėpavimo takų simptomai, dusulys, švokštimas, kosulys. Gali nukristi kraujospūdis, atsirasti silpnumas, alpimas. Gali atsirasti virškinimo trakto simptomai, skaudėti pilvą, pradėti žmogus vemti, viduriuoti retais atvejais. Aišku, gali atsirasti ir kitokie odos simptomai – paburkimas, ištinimas.
– Kada jau reikėtų sunerimti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją?
– Turbūt nedelsiant kreiptis į gydytoją tikrai reikėtų tokiu atveju, jeigu atsiranda tie mano išvardinti vadinamieji sisteminiai simptomai, kai atsiranda tikrai kažkas daugiau negu tik odos bėrimai. Jeigu jau yra problemų ir kvėpuojant, ar krenta kraujospūdis, ar atsiranda kelių sistemų simptomai, tai yra ne tik, pavyzdžiui, odos bėrimas, bet dar kažkas papildomai ir žmogus jaučiasi tikrai blogai, tada jau reikėtų kreiptis tikrai nedelsiant, netgi greičiausiai kviesti greitąją pagalbą arba, jeigu turite žmogų, kuris gali nuvežti į Skubios pagalbos skyrių. Jeigu pasireiškia tik odos simptomai, kurie yra lengvi, savaime praeinantys, galbūt tada jau lėkti nedelsiant nereikia, bet pas gydytoją kreiptis tikrai reikėtų tam, kad išsiaiškintume, ar vis dėlto tai yra tikrai ta šalčio dilgėlinė, ar tai yra kažkokia kitokia dilgėlinė, nes dilgėlinių yra ne viena rūšis. Be abejo, taip pat išsiaiškinti, kaip to išvengti arba kokį gydymą reikėtų tokiam pacientui skirti.
