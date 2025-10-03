Alzheimerio liga: svarbu kuo anksčiau atpažinti

Serga ir jauni
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimais, Alzheimerio liga – dažniausia demencijos forma, sudaranti 60–70 proc. visų atvejų. Nors dažnai teigiama, kad demencija yra natūrali senėjimo dalis, ja gali susirgti ir jaunesni asmenys, sako Ieva Petkutė, viena iš asociacijos „Demencija Lietuvoje“ steigėjų.
„Mokslininkai pabrėžia, kad galvos smegenų pokyčiai, kurie vėliau išryškėja kaip ligos simptomai, gali prasidėti dar prieš 10–15 metų iki jiems pasireiškiant. Apie 2–3 proc. demencijos atvejų pasireiškia 40–60 metų žmonėms, o beveik pusė visų atvejų siejama su gyvensenos veiksniais. Todėl ir darbingo amžiaus žmonės turėtų susimąstyti, kaip mažinti demencijos riziką kasdienybėje ir sąmoningai stiprinti sveikatą“, – teigia I. Petkutė.
Ekspertės teigimu, demencija nustatoma maždaug 2 proc. šešiasdešimtmečių, o kas penkerius metus šis rodiklis beveik padvigubėja – 65-erių ji jau diagnozuojama apie 3–4 proc. žmonių.
„Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad net ir garbingo amžiaus sulaukę gyventojai nebūtinai susidurs su šia diagnoze. Amžius pats savaime nėra ligos priežastis – tai veikiau rizikos veiksnys, darantis žmogų labiau pažeidžiamą. Naujausiomis mokslo tyrimų žiniomis, net 45 proc. demencijos atvejų nulemia gyvenimo būdas. Taigi, socialinis aktyvumas, mityba, fizinis judrumas ir emocinė sveikata gali ne tik mažinti riziką susirgti, bet ir, jau nustačius diagnozę, padėti ilgiau išlaikyti gerą gyvenimo kokybę“, – sako I. Petkutė.
Užmaršumas – pirmasis ženklas
Pirmieji demencijos požymiai dažnai pasireiškia pasiklydimu pažįstamoje aplinkoje – tai signalas šeimai kreiptis į medikus. Kaip sako asociacijos „Demencija Lietuvoje“ valdybos narė Rita Matulienė, po pradinės baimės šeimos laukia ilgas kelias: nuo vizitų pas gydytojus iki kasdienės priežiūros organizavimo.
„Kaip rodo asmeninė šeimos patirtis, iš pradžių situacija gali atrodyti kaip paprastas artimojo užmaršumas, tačiau laikui bėgant silpnėja atmintis, mažėja bendravimas, žmogus vis dažniau užsidaro savyje. Tuomet būtina imtis papildomų priemonių: pasirūpinti mityba, judėjimu, vaistais, kartais samdyti pagalbą. Didelis iššūkis – socialinės pagalbos ir teisiniai klausimai, pavyzdžiui, veiksnumo nustatymas ar kitų sprendimų priėmimas“, – pasakoja R. Matulienė.
Ekspertė pabrėžia, kad kuo ankstesnė diagnozė, tuo daugiau galimybių ligoniui pačiam dalyvauti priimant sprendimus: vėliau situaciją sunkina ne tik ligos progresavimas, bet ir baimė kreiptis į gydytojus, ir visuomenėje vis dar gyvuojanti stigma.
Labiau rūpinasi sveikata
Audrius Zinevičius, „Lietuvos draudimo“ specializuotos rizikos draudimo ekspertas, atkreipia dėmesį, kad Alzheimerio liga daro fizinį ir psichologinį poveikį tiek ligoniams, tiek jų šeimoms. Vis dar trūksta informuotumo apie šią ligą, todėl atsiranda stigmatizacija ir kliūtys laiku nustatyti diagnozę ir užtikrinti tinkamą priežiūrą.
Pasak A. Zinevičiaus, augantis gyventojų dėmesys sveikatos draudimo paslaugai rodo svarbų pokytį – žmonės vis labiau suvokia prevencijos reikšmę ir rūpinasi sveikata dar iki pasireiškiant ligos požymiams.
„Tai ypač svarbu kalbant apie Alzheimerio ligą, nes ankstyva diagnostika leidžia greičiau pradėti tinkamą priežiūrą ir ilgiau išsaugoti gyvenimo kokybę. Laiku nustatyta liga suteikia galimybę pacientui išlikti aktyvesniam, ilgiau dalyvauti kasdieniame gyvenime, o šeimai – geriau pasiruošti pokyčiams ir užtikrinti reikalingą pagalbą“, – teigia ekspertas.
Pažangi diagnostika
Demencijos diagnozei nustatyti gali būti taikomi įvairūs metodai – pažintinių funkcijų sutrikimą padedantys užčiuopti teta bangų, vaizdiniai ir kiti tyrimai. Pasak I. Petkutės, gydytojas specialistas sprendžia, kokie bus taikomi diagnozavimo būdai.
„Sveikatos specialistas geriausiai nustato, ar diagnozei tikslinti reikalingi išsamesni tyrimai. Jei ne, jų neskiriama. Šiuo metu taikoma ir daugiau pažangių diagnozavimo metodų, pavyzdžiui, kalbos analizė, nes kalbos raiška gali atskleisti ankstyvus pažintinių funkcijų pokyčius“, – teigia ekspertė.
Pasak R. Matulienės, praktikoje taip pat dažnai atliekami magnetinio rezonanso tyrimai, reguliariai kartojami psichiatro vertinimai, laboratoriniai testai.
„Tokia diagnostika padeda stebėti ligos dinamiką, spręsti dėl gydymo koregavimo, o prireikus atlikti ir išsamesnę medicininę apžiūrą. Tyrimai būtini – tik išsami diagnostika leidžia parinkti tinkamą priežiūrą“, – sako ekspertė.
