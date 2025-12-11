 Apklausa: 15 proc. gyventojų pripažįsta neoficialiai atsilyginę gydytojui

2025-12-11 07:16
BNS inf.

Apie 15 proc. Lietuvos gyventojų pripažįsta per pastaruosius metus neoficialiai atsilyginę gydytojui ar kitam gydymo įstaigos darbuotojui, rodo ketvirtadienį paskelbta LRT užsakymu „Baltijos tyrimų“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa.

75 proc. respondentų teigė to nedarę, o likę apklaustieji arba nesilankė pas medikus, arba neatsakė į klausimą.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas Benas Aldakauskas sako, kad įstaigos atliekami tyrimai rodo, jog tendencijos dėl neteisėto atsilyginimo už medicinines paslaugas Lietuvoje po truputį gerėja.

„Skaičiai rodo, kad po truputį mažėja neoficialus atsilyginimas gydytojams“, – teigė specialistas.

Visuomenės nuomonės apklausą LRT užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ atliko lapkričio 11–29 dienomis, apklausti 1002 pilnamečiai Lietuvos gyventojai.

Tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.

