Ar hantavirusas kelia grėsmę žmonijai?

Pasaulis susirūpinęs dėl hantaviruso protrūkio kruiziniame laive „MV Hondius“, kur jau užregistruotos pirmosios mirtys. PSO ekspertai paaiškino, ar yra pagrindo lyginti Andų atmainą su COVID-19 pandemijos pradžia.
Apie tai praneša „Lad Bible“.
Jei grįšime prie 2019 m. įvykių, būtent tada Kinijoje pradėjo pasirodyti pirmieji pranešimai apie koronavirusą. Iki 2020 m. kovo PSO paskelbė pandemiją, po kurios pasaulis susidūrė su didelio masto karantinais.
Pasak PSO, nuo to laiko nuo COVID-19 mirė daugiau nei 7 mln. žmonių. Štai kodėl žinios apie hantaviruso protrūkį kruiziniame laive kelia nerimą ir yra siejamos su koronaviruso pandemijos pradžia.
Hantaviruso protrūkis kruiziniame laive
Balandžio 1 d. laivas „MV Hondius“ išplaukė iš Argentinos su maždaug 150 keleivių. Vėliau nuo hantaviruso mirė trys keleiviai, taip pat užsikrėtė keli kiti, įskaitant laivo gydytoją.
Hantavirusą paprastai platina graužikai, pavyzdžiui, pelės ir žiurkės. Tuo tarpu manoma, kad Andų viruso atmaina, aptikta laive „MV Hondius“, yra perduodama tarp žmonių. Pranešama, kad šios atmainos mirtingumas siekia net 40 proc.
Taip pat buvo pranešimų apie žmones, kurie izoliavosi po galimo sąlyčio su virusu. BBC praneša, kad du Didžiosios Britanijos piliečiai izoliavosi po to, kai buvo laive „MV Hondius“ ir galėjo užsikrėsti.
Ar hantavirusas kelia tokią grėsmę kaip koronavirusas?
Nepaisant nerimą keliančių pranešimų ir paralelių su COVID-19 pandemijos pradžia, PSO pažymi, kad nelaiko hantaviruso nauja pasauline grėsme kaip koronavirusas.
„Tai ne kitas COVID-19, bet rimta infekcinė liga. Dauguma žmonių su ja niekada nesusidurs“, – sakė PSO epidemijos ekspertė Maria Van Kerkhove.
JK sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) epidemijų ir naujų infekcijų direktoriaus pavaduotoja dr. Mira Chand išreiškė panašią nuomonę.
„Mūsų mintys – su visais, nukentėjusiais nuo hantaviruso protrūkio laive „MV Hondius“. Svarbu užtikrinti žmones, kad rizika plačiajai visuomenei išlieka labai maža“, – pažymėjo ji.
Kalbėdama apie saviizoliacijoje esančius britus, M. Chand pridūrė: „Organizuojame priemones, skirtas paremti, izoliuoti ir stebėti JK piliečius jiems grįžtant iš laivo, taip pat atliekame visų kontaktų atsekimą, kurie galėjo turėti sąlytį su laivu ar asmenimis, užsikrėtusiais hantavirusu, kad apribotume tolesnio plitimo riziką. UKHSA ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su vyriausybės partneriais, kad suteiktų visą reikiamą paramą.“
Kas žinoma apie Andų hantaviruso atmainą
Andų atmaina laikoma itin reta. Mikrobiologas dr. Gustavo Palacios pranešė, kad visame pasaulyje oficialiai užregistruota tik apie 3000 užsikrėtimo atvejų.
Tai vienintelė patvirtinta hantaviruso forma, kuri gali būti perduodama iš žmogaus žmogui. Vienas tyrimas parodė, kad užsikrėtęs asmuo gali būti užkrečiamas maždaug parą po karščiavimo pradžios. Tuo pat metu, mokslininkų duomenimis, virusui perduoti pakanka net ir trumpo kontakto.
Andų virusas daugiausia aptinkamas Pietų Amerikos šalyse ir pasižymi dideliu mirtingumu – nuo 20 proc. iki 40 proc. Jis gali sukelti hantaviruso plaučių sindromą, kuris pažeidžia plaučius.
Simptomai paprastai pasireiškia praėjus 1–8 savaitėms po užsikrėtimo.
Ankstyvieji požymiai:
• nuovargis;
• karščiavimas;
• raumenų skausmas;
• galvos skausmas;
• galvos svaigimas;
• šaltkrėtis;
• pykinimas ir vėmimas;
• viduriavimas.
Vėlesnėse stadijose gali pasireikšti:
• kosulys;
• dusulys.
Primenama, kad po hantaviruso protrūkio laive „MV Hondius“ netoli Žaliojo Kyšulio mokslininkai perspėjo, kad visuotinis atšilimas ir miestų plėtra keičia graužikų nešiotojų buveines, kelia grėsmę pavojingų infekcijų (ypač Guanarito, Machupo ir Junin virusų) plitimui į naujas Pietų Amerikos teritorijas per ateinančius 20–40 metų. Didžiausias pavojus kyla tų regionų gyventojams, kurie anksčiau nebuvo susidūrę su šiais virusais ir neturi jiems imuniteto.
