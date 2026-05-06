Ar hantavirusas iš laivo gali „išlipti“ į krantą?

– Pirmiausia, kas tai per virusas ir ką apie jį reikėtų žinoti?
– Hantavirusai pirmiausia yra graužikų platinami virusai. Žmonės gali užsikrėsti įkvėpę dulkių arba aerozolių, užterštų pelių arba žiurkių išskyromis. Reikia pasakyti, kad žmogus nuo žmogaus dažniausiai neužsikrečia. Infekcija gali prasidėti kaip įprasta virusinė – karščiavimu, raumenų skausmais, nuovargiu, o sunkiais atvejais gali pažeisti plaučius arba inkstus, priklausomai nuo hantaviruso rūšies. Šiaip tokio protrūkio išplitimo tikimybė yra labai maža, nes hantavirusai yra prisitaikę cirkuliuoti tarp graužikų ir šis virusas neplinta nuo žmogaus žmogui. Greičiausiai ir tame laive pirminė priežastis buvo ta, kad žmonės krante kontaktavo su laukine gamta ir užsikrėtė.
– Tai grėsmė, kad žmogus, iš egzotinės kelionės sugrįžęs, galėtų tą virusą išplatinti ar praplėsti jo veikimo ribas, praktiškai neegzistuoja, ar ne?
– Ne, tai visiškai kitoks virusas nei, pavyzdžiui, COVID-19 ar gripas, kurie plinta žaibišku greičiu. Šis virusas tarp žmonių tikrai neplinta, todėl tikimybė, kad galėtų atsirasti didesnis protrūkis, yra labai labai maža. Iš esmės atvejų gali pasitaikyti vietose, kur daug graužikų, kur yra prastos higienos sąlygos, bet apie šį konkretų atvejį to pasakyti negaliu.
– Kas gali suklaidinti – galbūt tai, kad šio viruso simptomai, kiek suprantu, nesiskiria nuo kitų virusų, ar ne?
– Taip, jie panašūs. Tik sunkesnės ligos eigos atveju pažeidžiami gyvybiškai svarbūs organai, todėl liga tampa sunki, bet tokie atvejai yra labai reti. Dėl to žmogus iš karto gali ir nesikreipti – pradžia atrodo gana apgaulinga.
– Dabar visų dėmesys, kalbant apie hantavirusą, nukreiptas į Ispaniją – būtent į kruizinį laivą prie Žaliojo Kyšulio krantų, kuriame nustatyti hantaviruso atvejai. Kaip toliau vyks procesas? Kaip atrodys gydymas?
– Gydymas bus simptominis – bus stebima būklė, ir jeigu žmogus patirs kvėpavimo sunkumų, bus taikoma deguonies terapija. Specifinio vaisto nuo hantaviruso nėra, todėl gydoma pagal simptomus.
– Dar svarbu paminėti, kad tai nėra visiškai naujas virusas ir jis jau yra buvęs paplitęs. Kartais žmonėms atrodo, kad tai kažkas visiškai naujo. Taip nėra, ar ne?
– Ne, šis virusas žinomas nuo 1978 metų. Kartais pasitaiko tam tikrų protrūkių, kartais apie juos parašoma, ypač jei suserga žinomas žmogus, ir tada sukeliama sensacija. Tačiau iš tikrųjų šios ligos atvejai yra reti, nors kartais ligos eiga gali būti sunki.
– Ar pati, kaip virusologė, iš savo praktikos pastebite, kad žmonės, išgirdę apie naują viruso atmainą, šiek tiek pradeda panikuoti?
– Taip, iš tikrųjų. Manau, tai yra COVID-19 pandemijos pasekmė – žmonės bijo, kad vėl viskas bus uždaryta. Dažniausiai žmogus bijo to, ko nežino ir nepažįsta.
