Ar išauš diena, kai nebestrigs e.sveikata?

Kas gali išspręsti amžinų sistemos trikdžių problemas, „Žinių radijo” laidoje „Aktualusis interviu” klausiama Medikų sąjūdžio atstovės Auristidos Gerliakienės (toliau – A. G.), sveikatos apsaugos viceministro Danieliaus Naumovo (toliau – D. N.) ir buvusios viceministrės, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkės, dėstytojos Živilės Simonaitytės-Vasiliauskienės (toliau – Ž. S. V.).
– Kaip į situaciją reaguoja medikai?
– A. G.: Jeigu kalbame apie medikų kantrybę, tai mane pačią stebina šios kantrybės ribų nebuvimas. Kai anksčiau e. sveikata neveikdavo valandą ar dvi, ar net pusdienį, jau atrodydavo problema. Dabar ji beveik normaliai neveikia apie 14 dienų, ir vis tiek medikai bando kažkaip tas spragas užpildyti po darbo, naktimis.
Jie, aišku, guodžiasi „Facebook“ grupėje, tačiau jokių veiksmų – nei visiškai neįvesti duomenų į e. sveikatą, nei organizuoti streiką – nematau. Tokių ženklų nėra. Vadinasi, tarsi viskas tinka šiai bendruomenei.
Tai, kad buvo daromi dideli pakeitimai e. sveikatoje, tačiau programa nebuvo ištestuota ir vis tiek paleista vartotojui, nėra tik kažkokios vienos įmonės problema – tai palietė visą Lietuvą. Manau, kad tai labai neatsakingas poelgis. Po tokių atvejų turi būti paliekama atsitraukimo galimybė: jeigu neveikia nauja sistema, būtina nedelsiant grąžinti senąją, kuri veikia, ir tuomet testuoti ne ant gyvų žmonių, o uždaroje aplinkoje. Šiuo atveju taip nebuvo padaryta – atsitraukimo galimybės tiesiog nebuvo.
Iki šiol matau, kad ne visiems sistema veikia, ne visus duomenis gali pasiekti medikai. Sukurtos didžiulės įtampos tiek medikų bendruomenėje, tiek tarp pacientų, kurie negavo laiku siuntimų. Paslaugų kokybė stipriai nukentėjo. Tačiau nematome realaus apgailestavimo.
Buvo toks atsiprašymas, lyg tarp kitko. Tai nėra „nepatogumai“ – tai labai rimtas trikdis darbui, sukuriantis didžiulę įtampą, kai turi srautą žmonių, laiku paskirtų vizitui, ir labai ribotą laiką paslaugai suteikti. Per tokį laiką kokybiškai dirbti neįmanoma.
Kaip matau, atsakingų čia nebus – nepripažins kaltės nei tie, kurie užsakė šios sistemos pakeitimus, nei tie, kurie juos atliko. Kaip visada, kyla didelis klausimas, kiek buvo bendradarbiaujama su pačiais medikais atliekant šiuos pakeitimus.
Kai pati pabandžiau naują e. sveikatą, pamačiau, kad man reikia įvesti dvigubai daugiau duomenų, ir jie iš esmės vienas kitą atkartoja. Nelabai suprantu, kodėl reikia dvigubai daugiau tokių pačių įrašų, o duomenų įkėlimas į sistemą užtrunka gerokai ilgiau.
Vadinasi, laiko sąnaudos nesumažėjo, patogumo nepadaugėjo – efektas yra atvirkščias. Nežinau, ar taip bus visą laiką, ar tai tik laikinas dalykas, tačiau kol kas norimo rezultato tikrai nematau.
– Ar tikite, kad e. sveikata bus sutvarkyta?
– A. G.: Lietuvos medikų sąjūdis 2021-aisiais kreipėsi į ministeriją dėl atskiro pacientų registro, kuris būtų nesusietas nei su Sveikatos apsaugos ministerija, nei su Registrų centru. Siūlėme, kad jis būtų nuolat finansuojamas iš biudžeto ir sukurtas patogiai naudoti. Tačiau tuomet į mūsų siūlymus nebuvo atsižvelgta. Nemanau, kad bus atsižvelgta ir dabar.
Dabar ministerija žada kažkokį darinį prie ministerijos ir 80 IT specialistų. Vertinant jau metų patirtį komunikuojant su ministerija, matyti, kad pažadų yra daug, tačiau jie nevirsta realiais darbais.
– Kaip vertinate e. sveikatos darbą?
– D. N.: Mūsų duomenimis, sistema jau nebestringa taip, kaip pastarąsias dvi savaites, ypač nuo lapkričio 7-osios, kai prasidėjo pirmieji atnaujinimo darbai. Dabar sistema veikia stabiliau. Jei šiuo metu fiksuojami trukdžiai, jie nebūtinai yra e. sveikatoje. Kiekviena gydymo įstaiga turi savo vidinę sistemą ir tarpinį integratorių. Vadinasi, yra trys sistemos, ir jei bet kuri iš jų užlūžta, dažnai manoma, kad tai e. sveikatos problema. Tačiau taip būna ne visada.
Nuolat komunikuojame su tarpininkais, integratoriais ir sveikatos priežiūros įstaigų IT administratoriais, kad išsiaiškintume, kur iš tiesų yra problema.
– Kodėl šie dideli atnaujinimai nebuvo testuoti iš anksto?
– D. N.: Buvo kalbėtasi su Registrų centru, kuris vykdo šį projektą. Įvyko ilgi susitikimai, testavimai ir rizikų vertinimai. Tačiau panašu, kad ne visos rizikos buvo įvertintos ir ne visi testavimai pavyko. Buvo manyta, kad neturėtų kilti jokių problemų.
Šis projektas buvo atidėtas ilgiau nei metams. Norėjome jį paleisti gegužę, vėliau liepą, tačiau tuomet išgirdome, kad dar yra problemų, todėl to nedarėme. Lapkričio mėnesį jau nebegirdėjome didesnių nusiskundimų, todėl ir buvo nuspręsta sistemą paleisti.
Ateičiai tikrai prašysiu, kad visi, atsakingi už projektą, geriau pasirengtų. Viena iš problemų testavimo metu buvo ta, kad nebuvo apimtos visos grandinės, kurias minėjau. Taip pat apimtys turėtų būti užkraunamos gerokai didesnės, nei buvo testuota dabar.
– Ar reikia ieškoti kieno nors atsakomybės?
– D. N.: Viešoje erdvėje lengviausia būtų surasti kaltą ir „nukirsti galvą“. Manau, kad tai nėra teisingas sprendimas. Turime suprasti, kad ši sistema buvo sukurta netinkamai, ne tokiais tikslais, kokiais ji naudojama dabar. Niekas negalvojo, kad jos apimtys išaugs iki tokio lygio, kokį turime šiandien.
Tačiau ši sistema turi veikti. Turime stiprinti žmonių, dirbančių su šia sistema, kompetencijas ir žinias, kad ji galėtų judėti į priekį.
– Ko tikitės iš patobulintos sistemos?
– D. N.: Ši sistema nėra testuota su tokiais pajėgumais, su kokiais dirbame dabar. Į ją turime investuoti kur kas daugiau. Žinome, kad pati sistema nėra bloga – lyginant su kitomis šalimis, esame netgi pavyzdys. Tačiau kaip naudotojai norime gerokai geresnių rezultatų.
Esame nusprendę, kad atnaujinimus diegsime lėčiau, o jei jie bus daromi, tai tik trumpi, mažesnės apimties ir savaitgaliais, kai apkrova yra mažesnė. Taip, jei ir įvyktų sutrikimų, jie truktų trumpai ir paveiktų mažiau naudotojų.
– Kokių pokyčių reikia e. sveikatai?
– Ž. S. V.: Tie, kurie mažiau susipažinę su e. sveikata, mano, kad tai tiesiog informacinė sistema. Tačiau iš tiesų tai yra viena centrinė sistema, jungianti daugybę sveikatos priežiūros įstaigų ir įvairių organizacijų pavienių sistemų, ir ji turi visas jas suintegruoti. Kiekvienas atnaujinimas, kiekvienas pokytis toje centrinėje sistemoje turi būti beprotiškai didelis, brangus ir gerai apgalvotas, kad nenutiktų tai, kas nutiko dabar.
Mums nereikia tiek daug sistemų, prijungtų prie centrinės sistemos. Noriu priminti, kad tai jau yra trečioji e. sveikata – du kartus ją esame išmetę į šiukšlių dėžę ir bandę kurti nuo nulio. Lietuvių patarlė sako, kad ketvirtas kartas garantuoja. Tačiau nebūtina imtis tokių kardinalių veiksmų. Pakaktų valios atjungti dalį tų sistemų ir priversti kai kurias gydymo įstaigas naudoti ne jų vietines informacines sistemas, o būtent e. sveikatos funkcionalumus – iš principo taip mažinant apkrovas centrinei sistemai.
Tiesa, šis planas teoriškai skamba labai gerai, tačiau praktiškai kalbame apie įstaigas, kurios nėra pavaldžios Sveikatos apsaugos ministerijai, ypač tas, kurios priklauso savivaldybėms. Jos nuo seno turi susiformavusius ryšius su savo sistemų diegėjais ir tiekėjais. Tai tikrai viena iš tų sričių, kur reikėtų „užsukti“ daug kranelių ir uždaryti daug durų, kad galėtume pradėti e. sveikatą atkirtinėti nuo tų aplipusių sistemėlių.
