Atsakė, kada valytis dantis – prieš ar po pusryčių

„Dantų valymas prieš pusryčius padeda pašalinti apnašas ir bakterijas, kurios kaupiasi per naktį. Tai taip pat sukuria apsauginį fluoro sluoksnį ant dantų prieš valgį“, – „Daily Mail“ aiškino odontologė Deepa Chopra.
Pasak jos, dantų valymas iškart po pusryčių gali būti žalingas, ypač jei valgėte rūgštų maistą, pavyzdžiui, vaisius ar gėrėte vaisių sultis. Šios medžiagos laikinai suminkština emalį, o dantų valymas šiuo metu gali lemti greitesnį dantų nusidėvėjimą.
„Dantų valymas prieš pusryčius sukuria papildomą apsauginį sluoksnį, kuris padeda sumažinti rūgštaus ar saldaus maisto daromą žalą“, – pridūrė odontologė.
Jei norite valytis dantis po pusryčių, dr. D. Chopra rekomendavo palaukti bent 30 minučių. Tai suteikia jūsų seilėms laiko neutralizuoti rūgštis ir leidžia emaliui vėl sukietėti.
„Jūsų emaliui reikia laiko atsistatyti po rūgščių poveikio. Jei valote dantis iš karto, iš esmės valote suminkštėjusį emalį, o tai laikui bėgant gali sukelti jautrumą ir erozijas“, – perspėjo ji.
