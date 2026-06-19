Atsakė, kaip keisis dantų protezavimo paslaugų kompensavimo tvarka

„Teisės akto pakeitimai padaryti, kad būtų sumažinta administracinė našta protezavimo procedūras atliekančioms įstaigoms, taip pat tampa aiškesnis dantų protezavimo procedūrų išlaidų kompensavimo mechanizmas, o tai labai svarbu ir pacientams, kuriems priklauso šios paslaugos“, – sakė sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Nauja tvarka dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų įsigalios lapkričio 1 d., juo yra patikslinti dantų protezavimo procedūrų išlaidų kompensavimo reikalavimai, siekiant aiškesnio, nuoseklesnio ir praktikoje lengviau taikomo teisinio reguliavimo.
Taip pat patikslintos sąvokos, aiškiau apibrėžti atvejai, kada dantų protezavimo procedūrų išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, detalizuoti vaikams taikomi dantų protezavimo kriterijai ir išimtys, taip pat gydytojų konsiliumo išvados reikalingumo atvejai.
Naujoje įsakymo redakcijoje aiškiau išdėstyta dantų protezavimo plano sudarymo, procedūrų apskaitos ir registravimo Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje Dantų protezavimo posistemyje tvarka, atsisakoma nebeaktualių pranešimų formų.
PSDF biudžeto lėšomis apmokamas dantų protezavimo paslaugas gali gauti gyventojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, vaikai iki 18 metų, žmonės su negalia ir asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ar žandikaulių onkologinės ligos.
Naujausi komentarai