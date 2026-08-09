Atskleidė mikroplastiko žalą širdžiai: gali ištikti infarktas

Ji atkreipia dėmesį: naujausi tyrimai rodo, kad mikroplastiko koncentracija kraujyje yra ypač didelė tarp pacientų, patyrusių ūminį miokardo infarktą. Apie tai, kokią žalą mikroplastikas gali sukelti žmogaus organizmui, apie kitas rizikas širdžiai ir tai, kokiais atvejais, gydant pagrindinį žmogaus organizmo varikliuką, atliekamos minimaliai invazinės operacijos, dr. R. Ordienė papasakojo interviu „Kauno dienai“.
– Širdies ir kraujagyslių ligos išlieka dažniausia mirties priežastimi Lietuvoje. Kaip manote, kodėl?
– Dėl šių ligų (miokardo infarkto ir insulto) daugiausia mirštama daugelyje pasaulio šalių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, širdies ir kraujagyslių ligos nusineša apie 32 proc. visų gyvybių pasaulyje (apie 19,8 mln. mirčių kasmet), o pati pavojingiausia iš jų yra išeminė (koronarinė) širdies liga, sukelianti miokardo infarktus. Antroje vietoje lieka insultas (cerebrovaskulinės ligos). Onkologinės ligos (visos vėžio formos kartu sudėjus) užima antrą vietą pasaulyje. Piktybiniai navikai kasmet nusineša beveik kas penkto žmogaus gyvybę (tai sudaro apie 18–19 proc. mirčių).
Širdies ir kraujagyslių ligų dominavimą lemia keli pagrindiniai veiksniai, kuriuos galima suskirstyti į gyvensenos, biologinius ir globalius procesus.
Tarp šių veiksnių visų pirma paminėtini prasta mityba ir nutukimas, kai didelis perdirbto maisto, druskos, cukraus ir sočiųjų riebalų vartojimas lemia spartesnį aterosklerozės vystymąsi (kraujagyslių užsikimšimą).
Šiandien yra daug įrodymų ir apie mikroplastiko, cirkuliuojančio mūsų organizme, sukeliamą didelę žalą. Mikroplastiko ir nanoplastiko cirkuliacija organizme gali reikšmingai padidinti infarkto, insulto ir bendro mirtingumo riziką, veikdama kaip papildomas, klastingas širdies ir kraujagyslių ligų katalizatorius. Prestižiniame medicinos žurnale „The New England Journal of Medicine“ publikuotas tyrimas atskleidė, kad pacientų, kurių miego arterijų aterosklerozinėse plokštelėse buvo aptikta plastiko dalelių (daugiausia polietileno ir PVC), rizika patirti infarktą, insultą arba mirti per ateinančius 34 mėnesius buvo net 4,5 karto didesnė nei tų, kurių aterosklerozinėse plokštelėse plastiko nerasta. Naujausi tyrimai rodo, kad mikroplastiko koncentracija kraujyje yra ypač didelė tarp pacientų, patyrusių ūminį miokardo infarktą (plastiko aptikta net 84 proc. atvejų).
– Kaip mikroplastikas veikia mūsų organizme?
– Visų pirma, jis sukelia stiprų uždegimą ir oksidacinį stresą: organizmo imuninė sistema atpažįsta plastiko daleles, įsiskverbusias į kraujagyslių sieneles, kaip svetimkūnį ir bando jas neutralizuoti. Tai sukelia lėtinį kraujagyslių sienelių uždegimą, kuris yra pagrindinis aterosklerozės „variklis“.
Mikroplastikas destabilizuoja aterosklerozines plokšteles: plastiko sankaupos paverčia arterijose esančias riebalines sankaupas trapesnėmis. Tokia plokštelė gali lengviau įtrūkti, o tai akimirksniu sukelia kraujo krešulio (trombo) susidarymą ir užkemša širdies ar smegenų arteriją.
Be to, mikroplastikas pažeidžia endotelį (vidinį kraujagyslių sluoksnį): plastiko dalelės mechaniškai ir chemiškai žaloja ląsteles, kurios atsakingos už kraujagyslių plėtimąsi ir susitraukimą. Dėl to kraujagyslės tampa nebeelastingos ir palaipsniui didėja kraujospūdis.
Mikroplastikas taip pat nešioja toksines chemines medžiagas: plastikas veikia kaip kempinė – sugeria aplinkos toksinus, sunkiuosius metalus ir endokrininę sistemą ardančias medžiagas (pvz., ftalatus, bisfenolį A). Šios medžiagos, išsiskirdamos tiesiai į kraują, papildomai žeidžia ir širdies raumenį.
– Kaip apsaugoti širdį nuo mikroplastiko poveikio? Apskritai, ar įmanoma tai padaryti?
– Visiškai išvengti mikroplastiko šiuolaikiniame pasaulyje neįmanoma, tačiau kardiologai rekomenduoja imtis kasdienių prevencinių žingsnių. Vienas jų – nešildykite maisto plastikinėse pakuotėse, nes karštis drastiškai pagreitina mikroplastiko ir cheminių medžiagų išsiskyrimą į maistą; naudokite stiklą arba keramiką.
Be to, atsisakykite vienkartinių plastikinių butelių: filtruotas vanduo iš stiklinių ar nerūdijančio plieno gertuvių turi tūkstančius kartų mažiau plastiko dalelių nei vanduo iš plastiko butelių.
Venkite ir plastikinių pjaustymo lentelių: peilio ašmenys kaskart atskelia mikroskopines plastiko drožles, kurios patenka tiesiai į maistą. Keiskite jas medinėmis. Reikėtų vengti ir maistinės plėvelės, vienkartinių popierinių indelių, nes jie padengti plastiku, o įpylus karšto vandens dalis mikroplastiko patenka į gėrimą.
Vėdinkite namus: didelė dalis mikroplastiko patenka per kvėpavimo takus iš sintetinių kilimų ir drabužių dulkių.
– Kokie yra kiti širdies ir kraujagyslių ligas lemiantys pagrindiniai veiksniai?
– Tai fizinis pasyvumas, žalingi įpročiai, biologiniai rizikos veiksniai, visuomenės senėjimas ir aplinkos tarša.
Fizinis pasyvumas – tai sėslus gyvenimo būdas ir mažas judėjimas, visa tai silpnina širdies raumenį ir blogina kraujotaką.
Tokie žalingi įpročiai kaip rūkymas tiesiogiai pažeidžia kraujagyslių sieneles, o nesaikingas alkoholio vartojimas silpnina širdies raumenį.
Širdies ir kraujagyslių ligas lemia ir biologiniai rizikos veiksniai, tokie kaip laiku negydomas padidėjęs kraujospūdis (hipertenzija), didelis blogojo cholesterolio kiekis kraujyje ir cukrinis diabetas, kuris labai dažnu atveju yra antsvorio padarinys.
Prisideda ir visuomenės senėjimas. Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, žmonės dažniau išgyvena iki amžiaus, kai natūraliai išauga lėtinių neinfekcinių ligų rizika.
Dar vienas prie šių ligų paplitimo prisidedantis svarbus veiksnys – aplinkos tarša. Užterštas oras vis dažniau įvardijamas kaip reikšmingas faktorius, skatinantis uždegiminius procesus organizme ir didinantis infarkto bei insulto riziką.
– Apibūdinkite tipišką Jūsų pacientą: kas jis, kuo serga?
– Tai sėdimą darbą dirbantis, nesportuojantis, su antsvoriu, todėl turintis arterinę hipertenziją, mažai judantis žmogus. Jam būdingi skausmai krūtinėje. Dažnai tenka diferencijuoti skausmo priežastis tarp nejudros nulemtų raumenų spazmų, neuralginių skausmų ir jau aterosklerozinės ligos nulemtų pirmųjų simptomų besikemšant kraujagyslėms.
Širdies skausmas dėl besikemšančių kraujagyslių būna susijęs su fiziniu krūviu – atsirandant krūviui, stiprėja sunkumas, maudimas krūtinėje. Krūvį nutraukus, skausmas praeina per kelias minutes.
– Kokie simptomai dažniausiai atveda žmones pas kardiologą? Kitaip tariant, į kokius simptomus reikėtų atkreipti dėmesį, kad nebūtų per vėlu, neištiktų infarktas ar kitas su širdies veikla susijęs pavojingas įvykis?
– Visada pacientus išgąsdina skausmas krūtinėje, bet krūtinėje turime ir kitų organų: tarpšonkaulinius nervus, raumenis, kurie linkę spazmuoti, stemplę, kurioje jaučiame deginančio pobūdžio skausmą esant refliuksiui, ir kt. Labai svarbu suvokti, kad širdies skausmas dėl besikemšančių kraujagyslių būna susijęs su fiziniu krūviu – atsirandant krūviui, stiprėja sunkumas, maudimas krūtinėje. Krūvį nutraukus – skausmas praeina per kelias minutes. Jei skausmas užtrunka valandomis – greičiausiai tai nėra aterosklerozinės širdies ligos nulemtas skausmas. Retais atvejais būna širdiplėvės (perikardo) ar širdies raumens uždegimas, nulemtas kokios nors infekcijos ar onkologinės ligos. Tuo atveju skausmas gali tęstis ilgiau. Tačiau tai jau retesni atvejai, ir tai gali išdiferencijuoti tik kardiologas.
– Kasmet atliekate apie 700 širdies ir plaučių minimaliai invazinių operacijų. Pradėkime nuo širdies – kokios tai operacijos? Kokiai situacijai esant jų prireikia?
– Kauno klinikų Intervencinės kardiologijos skyriaus operacinėse atliekamos labai įvairios širdies operacijos: daugiausia atliekama širdies kraujagyslių plastikos, paprasčiau tariant, taisymo procedūrų, kai kraujagyslės yra susiaurėjusios dėl aterosklerozės ir gresia infarktas. Taisome kraujagysles įdėdami stentus – metalinius tinklelius, praplatinančius arteriją. Taisome jas ir įvykus infarktui, kad kuo greičiau širdies raumuo vėl gautų kraujo ir pradėtų gyti. Galime pakeisti visus keturis širdies vožtuvus per 2 cm pjūvį kojos arterijoje. Galime įdėti įvairių paskirčių uždariklių į širdies ertmes, siekiant išvengti krešulių patekimo į smegenis.
– Kokiais atvejais Jūs, gydytoja kardiologė, atliekate minimaliai invazines plaučių operacijas?
– Kadangi širdies ir plaučių kraujagyslės yra neatsiejamai susiję ir dėl besikemšančių plaučių kraujagyslių labai nukenčia širdies darbas, tenka atlikti ir plaučių kraujagyslių angioplastiką (procedūras, skirtas pagerinti kraujotaką susiaurėjusiose ar užsikimšusiose plaučių arterijose), kad palengvintume širdies darbą pumpuojant kraują į plaučius. Kai plaučių arterijos ima kimštis trombais, pablogėja kraujotaka jomis, mini balionėliais jas praplatiname ir taip pageriname kraujotaką. Pacientui žymiai sumažėja dusulys, nes pagerėja deguonies įsisavinimas ir cirkuliacija, pagerėja širdies darbas. Jo fizinis pajėgumas ir gyvenimo kokybė pagerėja jau po keleto valandų.
Jau porą metų Kaune, Kauno klinikose, pirmieji Lietuvoje ir trijose Baltijos valstybėse pradėjome teikti pagalbą pacientams su ūmia tromboemboline plaučių liga. Kai staiga į plaučius patenka trombas ir užkemša labai didelę dalį plaučių kraujotakos, pacientas staiga pajunta sunkumą krūtinėje, stiprų dusulį, neretai net praranda sąmonę, nes sutrinka visa kraujo cirkuliacija. Tokiu atveju galime skubiai išsiurbti krešulius tiesiai iš plaučių arterijos ir paciento būklė pagerėja jau po keleto minučių.
– Kokios yra galimos tokių minimaliai invazinių operacijų komplikacijos ir kaip greitai žmonės po jų atsigauna, palyginti su įprastomis chirurginėmis operacijomis?
– Po kardiochirurginių operacijų, prapjovus krūtinės ląstą ir prisiuvus naujas širdies kraujagysles ar įsiuvus naujus vožtuvus, pacientai išleidžiami namo tik po poros savaičių, sveikimo procesas užtrunka iki pusės metų, o po minimaliai invazinių procedūrų, turint tik 0,5 cm skylutę kojos ar rankos arterijoje ar venoje, atlikę širdies operaciją neretai galime pacientą išleisti namo jau po kelių valandų stebėjimo dienos stacionare.
– Minimaliai invazines operacijas galima vadinti širdies chirurginio gydymo ateitimi?
– Tai ne tik ateitis, bet ir dabartis – šiandien intervencinė minimaliai invazinė kardiologija yra atėmusi 80 proc. kardiochirurgų darbo visame pasaulyje. Kauno klinikų Intervencinės kardiologijos skyriuje per metus atliekama 18 tūkst. įvairių minėtų procedūrų.
Priklausomai nuo apimties ir sudėtingumo, tokios minimaliai invazinės operacijos paprastai trunka nuo 20 minučių iki dviejų valandų. Per vieną darbo dieną man paprastai tenka atlikti iki penkiolikos tokių operacijų.
– Jūsų patarimai: kaip reikėtų gyventi, kad išvengtume širdies ligų?
– Išlieka tos pačios rekomendacijos kaip ir daugelį metų: sveikai maitintis, vengti perdirbto maisto ir mikroplastiko maiste. Reguliariai sportuoti! Geriausias sportas yra tas, į kurį norisi eiti. Na, ir kolekcionuoti geras patirtis, nes geros emocijos gydo visas ligas!
(be temos)