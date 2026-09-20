Atvėsus orams podagra gali priminti apie save

Kaip informuojama medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ pranešime žiniasklaidai, podagrą vis dar lydi nemažai klaidingų įsitikinimų, galinčių apsunkinti jos atpažinimą ir gydymą.
Keli rizikos veiksniai
Pasak gydytojos reumatologės Marijos Montvydaitės, aiškaus podagros sezoniškumo nėra, tačiau atvėsus orams pasikeičia keli kasdieniai įpročiai, kurie gali būti reikšmingi.
„Žemesnėje temperatūroje mažėja uratų kristalų tirpumas, todėl jie labiau linkę kauptis nuo kūno centro nutolusiuose sąnariuose. Taip pat rudenį geriame mažiau skysčių, dažniau valgome sotesnį maistą ir mažiau judame“, – aiškina M. Montvydaitė.
Atvėsus orams silpniau jaučiame troškulį, todėl neretai sumažėja ir suvartojamų skysčių. Tai svarbu, nes didelė dalis šlapimo rūgšties iš organizmo pašalinama per inkstus.
Keičiasi ir mityba – lengvesnius vasaros patiekalus dažniau pakeičia sotesnis, daugiau mėsos turintis maistas. Mažesnis fizinis aktyvumas kartu gali prisidėti prie svorio augimo ir metabolinių sutrikimų, kurie glaudžiai susiję su podagra.
Ūmus priepuolis
Pasak M. Montvydaitės, vienas iš podagrą išskiriančių požymių yra itin staigi priepuolio pradžia. Skirtingai nei kai kurių kitų sąnarių ligų atveju, simptomai gali išsivystyti vos per kelias valandas.
„Žmogus gali vakare nueiti miegoti nejausdamas jokių simptomų, o paryčiais pabusti dėl labai stipraus sąnario skausmo ir tinimo. Kartais skausmas toks intensyvus, kad jį gali sukelti net antklodės prisilietimas“, – pasakoja gydytoja.
Dažniausiai pažeidžiamas kojos didžiojo piršto pamatinis sąnarys, tačiau podagra gali prasidėti ir čiurnoje, kelyje ar kituose pėdos sąnariuose. Pirmieji priepuoliai taip pat nebūtinai būna labai stiprūs – kartais jie trunka trumpai ir praeina savaime.
M. Montvydaitė atkreipia dėmesį ir į kitą stereotipą – podagra nėra vien vyresnių vyrų liga. Ja serga ir moterys, ypač po menopauzės, o esant genetiniam polinkiui ar tam tikriems metaboliniams sutrikimams ji gali pasireikšti ir jauname amžiuje.
Podagra nėra vien vyresnių vyrų liga. Ja serga ir moterys, ši liga gali pasireikšti ir jauname amžiuje.
Gajūs mitai
Vienas dažniausių mitų apie podagrą – įsitikinimas, kad ligą galima patvirtinti arba atmesti vien pagal šlapimo rūgšties koncentraciją kraujyje.
„Ūmaus podagros priepuolio metu šlapimo rūgšties koncentracija gali būti normali ar net sumažėjusi. Todėl vien normalus tyrimo rezultatas diagnozės neatmeta. Lygiai taip pat padidėjusi šlapimo rūgšties koncentracija dar nereiškia, kad žmogus būtinai serga podagra“, – pabrėžia M. Montvydaitė.
Padidėjusi šlapimo rūgšties koncentracija be podagrai būdingų simptomų vadinama besimptome hiperurikemija. Diagnozuojant vertinamas ne vien tyrimo rezultatas, bet ir priepuolio pobūdis, gretutinės ligos ir rizikos veiksniai. Prireikus atliekamas sąnarių ultragarsinis tyrimas, leidžiantis įvertinti tiek aktyvų uždegimą, tiek podagrai būdingų uratų kristalų sankaupų požymius.
Vien dietos nepadės
Kitas gajus įsitikinimas – podagra pirmiausia yra netinkamos mitybos padarinys.
„Gyvenimo būdas turi reikšmės, tačiau podagros nereikėtų vadinti vien netinkamos mitybos liga. Labai griežtos dietos dažniausiai nėra nei tikslingos, nei tvarios, o jei žmogui jau reikalingas šlapimo rūgštį mažinantis gydymas, vien mitybos pokyčiai jo paprastai nepakeis“, – sako gydytoja.
Anot jos, sergant podagra rekomenduojama riboti didelį raudonos mėsos ir ypač subproduktų kiekį, kai kurias žuvis, tarp jų silkes, jūrų gėrybes, fruktoze saldintus gėrimus ir alkoholį, ypač alų ir stipriuosius alkoholinius gėrimus. Svarbu pakankamai vartoti skysčių, normalus kūno svoris iri reguliarus, individualiai toleruojamas fizinis aktyvumas. Tiesa, ūmaus priepuolio metu stipriai skaudamo sąnario mankštinti nereikėtų – geriau suteikti jam ramybę.
Gydymo pradžios paradoksas
Paradoksalu, tačiau gydymo pradžioje podagros priepuoliai kurį laiką gali padažnėti. Pasak gydytojos, tai nereiškia, kad vaistas netinka ar pablogino ligą.
„Mažėjant šlapimo rūgšties koncentracijai pradeda mobilizuotis audiniuose susikaupusios uratų sankaupos, todėl gydymo pradžioje priepuolių gali laikinai padaugėti. Dėl to gydymas pradedamas nuo mažos dozės ir ji didinama palaipsniui“, – aiškina M. Montvydaitė.
Klaidinga manyti, kad, prasidėjus priepuoliui, jau vartojamą šlapimo rūgštį mažinantį vaistą būtina nutraukti. Jei pacientas nuolat vartoja, pvz., alopurinolį, jo vartojimas paprastai tęsiamas, o pats ūmus uždegimas gydomas atskirai.
Ilgalaikio gydymo tikslas – pasiekti ir išlaikyti pakankamai mažą šlapimo rūgšties koncentraciją. Dažniausiai siekiama mažesnės nei 360 µmol/l koncentracijos, o sergant sunkesne podagra – mažesnės nei 300 µmol/l.
„Svarbiausia, kad pacientas metų metus neliktų gydomas tik nuo atskirų priepuolių. Ilgai išlaikant tikslinę šlapimo rūgšties koncentraciją, uratų kristalai gali palaipsniui ištirpti, o priepuoliai – visiškai išnykti“, – sako gydytoja reumatologė.
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