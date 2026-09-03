Augimo hormonas bus kompensuojamas ir šiems vaikams

Somatropinas – augimo hormono preparatas, skatinantis kaulų ir raumenų augimą bei reguliuojantis medžiagų apykaitą. Iki šiol jis buvo kompensuojamas vaikams, kuriems diagnozuota hipofizės hipofunkcija.
Skelbiama, kad somatropinas pradėtas kompensuoti naujai indikacijai – vaikams, turintiems augimo sutrikimą ir gimusiems mažais pagal savo gestacinį amžių.
„Kiekvienam vaikui svarbu suteikti galimybes tinkamai augti ir vystytis. Augimo hormono kompensavimo išplėtimas leis gydymą gauti ir vaikams, kurie gimė per maži ir kuriems diagnozuotas augimo sutrikimas. Tai papildoma gydymo galimybė šeimoms, kurioms iki šiol toks gydymas nebuvo kompensuojamas“, – pranešime cituojamas viceministras Danielius Naumovas.
Gydymą somatropinu skiria gydytojas, įvertinęs vaiko augimą, sveikatos būklę ir gydymo poreikį pagal nustatytas kompensavimo sąlygas.
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