Ausų krapštukai: ar tikrai galima jais valyti ausis?

– Kodėl žmonėms užsikemša ausys, susidaro sieros kamščiai?
– Siera šiaip gaminasi normaliai pas visus žmones dėl to, kad ji turi tam tikrų antibakterinių savybių, drėkina odą. Ji iš dalies kaip ir yra reikalinga, bet jeigu jos ten per daug ir ji laiku nepasišalina, tada užsikemša ir mes negirdime. Tai iš tikrųjų paprasta, bet dažna ir visus erzinanti problema.
– Kokio amžiaus pacientams dažniausiai tai įvyksta?
– Amžiaus turbūt neišskirčiau. Nuo vaikų iki senų žmonių. Tikrai visų problema.
– Ausų krapštukai. Vieni medikai sako, kad jie neskirti ausims krapštyti, kiti sako, kad kaip tik reikia išsivalyti tą sierą. Koks jūsų požiūris?
– Čia geras klausimas, dėl to, kad ta rekomendacija niekada nevalyti su ausų krapštukais yra bendro pobūdžio, skirta visiems. Tiems, pas kuriuos ta siera yra trapesnio tipo ir landa plati, ji tikrai dažniausiai tiesiog pati pasišalina – užtenka pasivalyti. Jeigu tavo landa yra siauresnė, jeigu tas sieros tipas yra to šlapio tipo, jeigu niekada nevalysi, tas kamštis atsiras – po pusės metų, po metų – ir visada turėsi problemą. Ši rekomendacija tikrai netinka visada. Manau, kad žmonėms reikėtų atrasti tą individualų dalyką. Jeigu tau tikrai dažnai užsikemša nuo nevalymo, kartą per savaitę išsivalyk, pasilašink gal tų lašiukų, kurie tirpdo sierą. Tada, tokią kontrolę turint, turbūt geresnis bus rezultatas negu niekada nevalyti.
– Užsikimšo ausis, jaučiu diskomfortą – ką daryti?
– Sakyčiau, jeigu jau užsikimšo, tai paprasčiausias būdas – ateiti į kliniką ir tikrai paprastai ir greitai išplauname.
– Išplaunate? Kiti variantai?
– Išplauname, pasiurbiame su kilpele. Būdų yra – kuris tuo metu atrodo geriausias, paprasčiausias, kartais keli, bet mes pašaliname.
– Kaip dažnai žmonėms tai įvyksta ir ar masiškai žmonės kreipiasi?
– Per dieną tikrai ateina vienas ar du tokie pacientai. Tai pakankamai dažna problema.
Naujausi komentarai