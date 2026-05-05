Baltijos šalys gilins bendradarbiavimą, stiprindamos regioninės sveikatos sistemos atsparumą

Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), deklaracija pasirašyta antradienį Vilniuje prasidėjusioje pirmojoje tarptautinėje strateginėje konferencijoje „Resilient Medicine 2026“.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, pasirašyta deklaracija simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę ir ryžtą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą.
„Pasirengimas krizėms nėra baigtinis projektas – tai nuolatinis procesas, reikalaujantis nenutrūkstamo prisitaikymo prie kintančių realijų. Būdami priešakinėje Europos Sąjungos (ES) ir NATO aljanso gynybos linijoje, privalome aiškiai suvokti: civilinė sveikatos apsauga yra nacionalinio saugumo ramstis ir neatsiejama paramos ginkluotosioms pajėgoms dalis“, – pranešime cituojama ministrė.
Pasirašytoje deklaracijoje nurodoma, kad Baltijos šalys yra rytinis ES pasienis ir pirmoji gynybos linija prieš hibridines bei geopolitines grėsmes.
Joje pabrėžiama, kad krizės atveju didžioji dalis sužeistųjų būtų gydomi būtent civilinėse sveikatos priežiūros įstaigose, todėl būtina užtikrinti jų veiklos tęstinumą ekstremaliomis sąlygomis ir didinti pajėgumus priimti masinius pacientų srautus.
Dokumentu šalys įsipareigoja bendradarbiauti trijose pagrindinėse srityse: vykdyti jungtinį civilinės sveikatos apsaugos sistemų planavimą, kurti regionines medicininio mokymo programas bei stiprinti koordinuotą požiūrį į medicinos atsargas ir rezervus.
Anot SAM, ypatingas dėmesys bus skiriamas saugiam informacijos apsikeitimui apie sveikatos priežiūros pajėgumus, kibernetiniam saugumui bei atsparumo dezinformacijai didinimui, siekiant išvengti galimų trikdžių krizės valdymo metu.
Pasirašyta deklaracija numato glaudesnį bendradarbiavimą identifikuojant bendrų viešųjų pirkimų galimybes, optimizuojant išteklius bei siekiant regioninio farmacijos produktų, kraujo komponentų ir kritinės medicininės įrangos tiekimo grandinių atsparumo.
„Baltijos šalių sveikatos apsaugos ministrų pasirašytas dokumentas – tai tvirtas žingsnis siekiant bendro tikslo tapti pirmaujančiu ES regionu pagal praktinę civilinio ir karinio sektorių integraciją, užtikrinant vientisą pagalbos grandinę“, – teigiama pranešime.
Gegužės 5–6 dienomis Vilniuje pirmą kartą Baltijos šalių istorijoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Resilient Medicine 2026“ patirtimi dalijasi sveikatos apsaugos, krašto apsaugos ir civilinės saugos lyderiai bei ekspertai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Izraelio bei tarptautinių organizacijų.
Konferencijos tikslas – peržengti institucines ribas tarp civilinės medicinos, kariuomenės medicinos tarnybų ir krizių valdymo struktūrų bei sukurti bendrą nacionalinę architektūrą sveikatos sistemai veikti aukšto intensyvumo grėsmių sąlygomis.
Renginį organizuoja pilietinis gynybos ir saugumo analizės centras „Locked N’ Loaded“ kartu su SAM, Ekstremalių sveikatai situacijų centru bei ES civilinės saugos mechanizmo strateginiu rezervu „rescEU“.
