Besirūpinantiems sveikata – svarbi žinia

Sergamumas gripu vis dar aukštas. Vilniaus klinikinėje ligoninėje yra paguldytų ir dėl plaučių uždegimo.
„Šiandienos duomenimis, mūsų ligoninėje pusė vidaus ligų skyriaus gydomi dėl plaučių uždegimo. Kai kurie labai sunkios būklės“, – pasakojo Klinikinės ligoninės šeimos medicinos centro vedėja Sigita Sadauskienė.
Kaltininkas – pneumokokinė infekcija. Dažnai lydinti gripą, kaip jo komplikacija.
„Pneumokokinė infekcija sukelia bakterija, o ne virusas. Ji gydoma antibiotikais. Kiekvienais metais patvirtintų atvejų būna iki 200“, – tvirtino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo specialistė Daiva Razmuvienė.
„Pneumokokas taip pat gali sukelti sinusitą, ausų uždegimus. Suaugusiems gali sukelti sepsį, kraujo užkrėtimą“, – aiškino „Affidea“ klinikos šeimos gydytoja Elena Šukė.
„Kadangi gali sukelti sepsį, vadinasi, gali papulti ir į galvos smegenis, stuburą“, – teigė D. Razmuvienė.
Bakterija plinta oro lašeliniu būdu, tačiau gali būti randama ir sveikų žmonių nosiaryklėje. Be to, teigiama, kad iš dešimties vaikų – keturi būna nešiotojai.
Tarp suaugusių bakteriją nešioja iki 10 proc. gyventojų. Nusilpus imuninei sistemai, peršalus bei pervargus, ji ima atakuoti šeimininką arba artimą.
„Skiepas yra vienkartinis, o pasiskiepyti galite bet kuriuo metų laiku. Po keturių savaičių susidaro imunitetas. Žinoma, skiepas nuo ligos neapsaugo, tačiau jis apsaugo nuo komplikacijų ir mirčių“, – sakė S. Sadauskienė.
Infekcija ypač pavojinga vaikams, senjorams ir tiems, kas serga lėtinėmis ligomis, – šios grupės skiepijamos nemokamai. Kitai visuomenės daliai teks susimokėti, o skiepas nėra pigus – nuo 60 eurų.
„Nuo dviejų metų, pagal rizikos grupių sąrašą, vaikas gali būti skiepijamas“, – komentavo Valstybinės ligonių kasos (VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Iki šiol nemokamai skiepyti vaikai iki 2 metų ir vyresni nei 75 metų gyventojai. Dabar pasiskiepyti galima jau nuo 65 metų.
Štai Aldonai – 78 metai. Moteris teigė, jog nuo pneumokokinės infekcijos pasiskiepijo ir jaučiasi ramiau.
„Jei mokslo nustatyta, tai ne laukiniai esame. Labai skeptiškai žiūriu į tuos žmones“, – sakė moteris.
„Jei asmuo nori pasiskiepyti, turi kreiptis į šeimos gydytoją“, – aiškino A. Grušeckienė.
Suaugusiųjų procentas galėtų būti didesnis, nes pasiskiepija iki 10 proc. visų.
Tiesa, šių vakcinų iš fondo nupirkta net už beveik 1 mln. eurų.
„Per metus vidutiniškai pristatoma 18–19 tūkst. į gydymo įstaigas. Panašiai tiek ir suskiepijama. Tai kainuoja apie 900 tūkst. Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui“, – pasakojo A. Grušeckienė.
Nors vieni medikai akcentuoja vyresnį amžių, kiti laikosi versijos, kad ir darbingo amžiaus žmogus turėtų pasiskiepyti.
Tiesa, jaunoji karta jau apsaugota – vaikų iki 2 metų paskiepijama apie 80 proc.
