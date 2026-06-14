Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donoro diena

Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Birželio 14 dieną gimė austrų mokslininkas Karlas Landšteineris, kuris atrado žmogaus kraujo grupes ir sukūrė kraujo grupių sistemą. Už šį atradimą jis buvo apdovanotas Nobelio premija, o jo darbai iki šiol laikomi vienais svarbiausių medicinos istorijoje.
Pasaulinė kraujo donoro diena oficialiai pradėta minėti 2005 metais, kai tokį sprendimą priėmė Pasaulio sveikatos asamblėja. Pagrindinis šios dienos tikslas – skatinti žmones reguliariai ir neatlygintinai aukoti kraujo bei didinti visuomenės supratimą apie donorystės naudą.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kraujo perpylimai kasmet padeda išgelbėti milijonus gyvybių. Donorų kraujas būtinas sudėtingų operacijų metu, gydant sunkius sužalojimus, onkologines ligas, taip pat gelbstint gimdyves ir naujagimius kritinėse situacijose.
Specialistai pabrėžia, kad kraujo atsargų poreikis išlieka nuolatinis. Kadangi kraujo dirbtinai pagaminti neįmanoma, vienintelis jo šaltinis yra žmonės, savanoriškai aukojantys kraują. Todėl kiekvienas donoras gali tapti žmogumi, kuris tiesiogine prasme išgelbsti kitam gyvybę.
Pasaulinė kraujo donoro diena primena, kad vos kelios minutės, skirtos kraujo donorystei, gali suteikti kitam žmogui galimybę pasveikti, gyventi ir grįžti pas savo artimuosius.
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