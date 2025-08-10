Blogas burnos kvapas: pagrindinės priežastys ir ką daryti

Kaip kovoti su prastu burnos kvapu ir kodėl mus užpuola tinginio liga, aiškino burnos higienistė Agnė Tamošaitienė.
– Kodėl atsiranda prastas burnos kvapas? Kaip jo išvengti?
– Dėl prasto burnos kvapo priežasčių yra ne viena. Tai gali būti skrandžio problemos, vartojami vaistai, bet viena populiariausių ir dažniausių – bakterijos, esančios burnoje. Kai jas netinkamai arba per prastai išvalome, jos ima daugintis ir užkuria vakarėlį.
– Ką prastai darome, ko neišvalome, kad prastas burnos kvapas pradeda bujoti?
– Dažnai pacientai neišsivalo visų dantų paviršių. Kai valosi dantis, daugelis galvoja, kad užtenka išsivalyti išorinius paviršius. Bet burnoje turime ne tik išorinius paviršius, bet ir liežuvinius, gomurinius bei tarpdančius, kur daugiausiai užsilieka maisto likučių.
– Tai maisto likučiai tampa bakterijomis ir pradeda skleisti prastą burnos kvapą?
– Ne, maisto likučius pradeda virškinti bakterijos, jos išskiria rūgštis, ir atsiranda blogas burnos kvapas.
– Dantų šepetėlio nebeužtenka – ko daugiau imtis?
– Irigatorius tikrai nėra reikalingas kiekvienam, tačiau siūlą ir tarpdančių šepetėlį rekomenduoju kiekvienam. Reikia žinoti, kodėl tarpdančių šepetėlių tiek daug ir jie visi spalvoti – kiekvienas tarpdantis turi jam atitinkantį tarpdančių šepetėlį pagal dydį. Tai reiškia, kad negalime storo tarpdančių šepetėlio grūsti į ploną tarpdantį ar atvirkščiai. Dėl to labai svarbu, kad kiekvienam individualiai būtų pritaikytas tarpdančių šepetėlio dydis. O dantų siūlą rekomenduoju naudoti kiekvienam pacientui, nes tarpdančių šepetėlis išvalo dalį, kur dantys nesusiglaudę, o toje vietoje, kur turime dantų susiglaudimą, tinkamai išsivalysime tik su dantų siūlu.
– Kaip dažnai pacientai naudoja papildomas dantų valymo priemones? Ar būna, kad pacientai valosi tik dantų šepetėliu?
– Būna, bet dažniausiai serga tinginio liga ir taip daro ne dėl to, kad nežino, jog tokios priemonės yra. Sklaida dabar labai didelė, ir dauguma pacientų žino ir naudoja bent vieną papildomą priemonę, be dantų šepetėlio.
– Ar šių kelių priemonių užtenka, kad turėtume sveikus dantis, sveikas dantenas ir neturėtume blogo burnos kvapo?
– Tikrai užtenka – su jomis tinkamai pasišalina visos apnašos ir bakterijos. Tačiau tai turi būti atliekama reguliariai. Kiekvieną rytą ir vakarą reikia žiūrėti, kad neliktų maisto likučių, jie nesikauptų ant dantų paviršių ir nekalkėtų. Tačiau jeigu savaitę neišsivalai, nepanaudoji, vėl pradedi, atsiranda dantenų kraujavimas, tada pacientas išsigąsta ir visai pradeda nebevalyti. To reikėtų nedaryti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kaip dažnai reikėtų eiti pas burnos higienistą, ir ką jis padaro daugiau nei aš su savo turimomis priemonėmis?
– Dėl apsilankymo dažnumo – labai individualu. Vienam gali tekti atvykti kas 4 mėnesius, kitam užteks kartą per metus ar dar rečiau. Trečiam gali reikėti kas 6–8 mėnesius. Kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai. Bet bet kokiu atveju – apsilankyti tikrai vertėtų. Mes procedūros metu nuvalome jau sukietėjusias apnašas, kurių pacientas pats jau negali nuvalyti. Jos atsiranda, jeigu netinkamai išsivalome – jos sukalkėja, limpa ant dantų ir didėja.
– Ir jos taip pat prisideda prie blogo burnos kvapo?
– Žinoma. Apsilankius pas odontologą, jis patars, kokias priemones naudoti, kas jūsų atveju reikalinga, ir surašys visą režimą.
