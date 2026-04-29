Brangs gyventojų pamėgtos SPA paslaugos

Šalia įprasto gydymo – ir gydomasis purvas. Naudojamas gydant sąnarius, net tam tikroms virškinimo ligoms. SPA centrai sako, kad dabar procedūras ypač pamėgo ofisų žmonės, jei skauda nugarą.
„Čia yra tradicinė medicina, klasikinė kurortologija, reabilitacija, peloido gydymas. Pats purvas susiformavo prieš 1 tūkst. metų iš augalų, dumblių, vandens mikroorganizmų, mineralų ir naudojamas medicinoje labai seniai“, – teigė „SPA Vilnius Druskininkai“ FMR gydytoja Jūratė Vaščilienė.
Tokios gydomosios procedūros atliekamos tiek sanatorijose, reabilitacijos įstaigose, tiek kai kuriose respublikinėse ligoninėse, kaip Panevėžyje, ar privačiose klinikose. Ir pasirodo, naudojama tiek, jog atkreipė valdininkų dėmesį.
„Visi ištekliai senka, o su durpynais turime bėdą“, – sakė Aplinkos ministerijos taršos prevencijos politikos grupės patarėjas Vaidas Jusis.
„Turime apie 100 įstaigų per visą Lietuvą, esame labai nustebinti, nes durpės gydymo tikslais nebuvo apmokestinamos, ir Aplinkos ministerija nurodė pagrindą, kad tai yra kontrolės trūkumas, galbūt durpės naudojamos ne gydymo tikslais“, – teigė Sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos vykdomoji direktorė Lina Nosevič.
Taigi iki šiol gydymo įstaigoms už durpes mokėti nereikėjo – buvo taikoma lengvata.
„Šita išimtis badė akis“, – sakė V. Jusis.
Dabar užsimota apmokestinti tai, ką duoda gamta gydymui, ir įstatymo pataisas parengė ne Sveikatos, o Aplinkos ministerija.
„Yra likęs sovietinis reliktas. Senesni žmonės žino, kad tarybiniais laikais sakydavo – medicina nemokama. Tai, patikėkite, už visas purvo vonias reikia sumokėti, ir gana nemažai“, – teigė V. Jusis.
„Siūlymas apmokestinti išgaunamas durpes nėra pamatuotas“, – sakė L. Nosevič
Aplinkos ministerija ne tik sovietinio relikto, kad viskas neva nemokama, nori atsisakyti, bet sako, kad mokesčiu siekia ir lygybės.
„Žemės ištekliai, pagal Konstituciją, yra išskirtinė valstybės nuosavybė, visi turėtų mokėti mokesčius. Ar tai būtų požeminis vanduo, ar smėlis, žvyras. Lygiai taip pat ir durpės. Juolab, kad dauguma moka mokesčius. Jeigu tai yra didieji durpynai ir iškasama daug, apie 3 mln. kubų, tai kodėl čia lygiateisiškumo principas yra pažeidžiamas?“ – svarstė V. Jusis.
Taip pat sako, kad mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius nori įsivesti saugiklį, jei durpės, pavyzdžiui, išvežamos iš Lietuvos.
„Kad nebūtų apeiti įstatymai dėl kitų durpių panaudojimo, apeinant įstatymą, kad jos naudojamos gydymo tikslais trečiose šalyse“, – teigė V. Jusis.
Mokestį planuojama įvesti nuo 2028-ųjų. Medicininėms reikmėms naudojamos durpės būtų apmokestinamos už kubinį metrą.
„Šiai dienai už 2025 metus reikėtų mokėti už 1 kubą – 1,27 euro, ką moka visos kitos įstaigos“, – teigė V. Jusis.
Asociacija sako, kad toks mokesčio įvedimas reikš, jog susimokės pacientai ir klientai.
„Sanatorijoje, purvo vonia, aplikacija kainuoja 10–18 eurų, ji apmokama ir Ligonių kasų, taip pat klientai ir patys susimoka. Tai automatiškai padidinus įkainį, tai nusės ant klientų, vartotojų, pacientų pečių“, – teigė L. Nosevič.
Pavyzdžiui, SPA centruose procedūros kainuoja ir daugiau.
„Kainuoja nuo 20 iki 30 eurų. Mano nuomone, taip, aišku, pabrangs procedūra“, – teigė J. Vaščilienė.
„Ar dideli mokesčiai, 1,27 eurai už kubą šitų durpių? Čia galima dar žiūrėti, ginčytis, diskutuoti“, – sakė V. Jusis.
„Čia ne apie kainą, pats principas, kad norima apmokestinti gydymo tikslais. Tokio mokesčio įvedimas neužtikrins, kad būtų skaidrumas, kaip sako ministerija“, – sakė L. Nosevič.
Aplinkos ministerija sako, kad toks mokestis yra menkas ir viena procedūra realiai brangtų tik keliomis dešimtimis centų. Suma nedidelė, bet tai reiškia, kad ir valstybė į biudžetą papildomai surinks ne aukso kalnus.
„Tai kažkur apie 5 tūkst. eurų, nedaug, bet visi turi būti lygūs, mano galva“, – teigė V. Jusis.
„Ir dabar apmokestiname durpes gydymo tikslais, tikiuosi, kad tai neįvyks“, – sakė L. Nosevič.
Pataisas dar svarstys Vyriausybė ir turės pritarti Seimas.
