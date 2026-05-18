Bučiniai gali ne tik suartinti, bet ir susargdinti: štai kokios ligos plinta per seiles

Kokiomis ligomis bučiniai gali užkrėsti ir kaip rizikų išvengti, pasakojo medicinos studentas Matas Pileičikas.
– 80 milijonų bakterijų – tiek vieno bučinio metu galime perduoti savo partneriui. Atrodo, net sunku įsivaizduoti tą mastą, suprasti, kiek čia bakterijų yra. Kokios tos bakterijos, kokie tie patogenai būna?
– Tikrai bučinio metu galima artimam žmogui perduoti milžiniškus kiekius bakterijų, virusų, tačiau tai nereiškia, kad tai yra blogai, nes didelė dalis tų mikroorganizmų nėra žalingi, nesukels kažkokių ligų, nes mūsų burnoje yra pilna gynybos mechanizmų, kurie užtikrina, kad būtume saugūs tų bučinių metu, nes šiaip bučiuotis sveika. Tikrai psichologinė sveikata žmonių, kurie reguliariai bučiuojasi, yra geresnė negu tų, kurie tuo neužsiima. Bijoti bučinių dėl to tikrai nereikėtų, bet reikėtų suprasti, kad yra šiokių tokių rizikų bučiuojantis.
– Kalbant apie blogąsias bakterijas ir rizikas, kokios jos yra, kokiomis ligomis galima susirgti būtent bučinių metu?
– Pavyzdžiui, kalbant apie virusines infekcijas, tikriausiai visiems girdėtas Herpes virusas. Jis plinta per seiles bučinių metu, bet beveik 90 proc. žmonių jį turi. Jis pasireiškia visokiomis pūslelėmis aplink lūpas, kurias gali šiek tiek skaudėti, bet šia infekcija persergama vieną kartą. Įdomu tai, kad ji nedingsta iš mūsų kūno, ji visam gyvenimui lieka pas mus, bet dažniausiai nesukelia kažkokių rimtų problemų. Taip pat yra įvairūs Epšteino-Baro, Citomegalo virusai, kurie irgi pirmą kartą gali sukelti skausmingą gerklę, galbūt limfmazgius padidėjusius, bet po to mūsų kūnas kaip ir nuslopina tą infekciją. Tas virusas lieka mūsų organizme, bet žalos nelabai daro, nebent nusilpsta mūsų imunitetas. Pavyzdžiui, patiriame daug streso darbe, studijose ar susergame kita liga. Tuomet tas virusas vėl gali kaip ir suaktyvėti, bet šiaip tai nėra kažkokios labai pavojingos ar mirtinos infekcijos daugeliu atvejų. Daugelis iš mūsų esame jomis persirgę, tad nereikėtų jų labai bijoti.
– Dar vienas labai įdomus aspektas – kokiomis ligomis tikrai negalime užsikrėsti bučiniais. Manau, ne visi žmonės skiria tas ligas.
– Pavyzdžiui, tokios baisios ligos kaip Chlamydia, Gonorrhea. Šiomis lytiškai plintančiomis ligomis per bučinius neužsikrėsi. Tai galima drąsiai bučiuotis, nebijant šių ligų. Žinoma, šiais laikais medicina yra pažengusi. Net jeigu jomis užsikrečiama nesaugaus lytinio akto metu, galima gauti antibiotikų nuėjus pas gydytoją ir nuo jų išgyti. Taip pat negalima užsikrėsti ŽIV, žmogaus imunodeficito virusu, kuris labai baisiai visiems skamba. Šiomis ligomis neužsikrėsime per bučinius, seiles.
– Kaip nuo ligų, kuriomis galime užsikrėsti būtent bučinių metu, apsisaugoti? Ar yra kokie nors būdai, mechanizmai, kurie veikia, kad tikrai galėtume saugiai bučiuotis ir nebijoti?
– Svarbu prižiūrėti burnos higieną, reguliariai valytis dantis, tarpdančius. Liežuvį taip pat labai svarbu valyti. Dar vienas, kalbant apie dantų higieną, įdomus faktas, kad dantų ėduonį sukeliančios bakterijos, kurios gadina mūsų dantis, taip pat gali būti perduodamos per bučinius, seiles. Toks įdomus dalykas, kad jeigu jūsų partneris nesivalo dantų, tai žala gali būti daroma ne vien jam, bet ir jums.
