„Camelia“ vaistininkė atsako į dažną tėvelių klausimą: kokių priemonių imtis, kad vaikai rečiau sirg

Vaikai mokosi iš šeimos narių
Vaistininkė G. Stankevičienė pabrėžia, kad vaikų sveikos gyvensenos įpročius daugiausia formuoja artimiausios aplinkos pavyzdys. Anot jos, vaikai yra linkę kopijuoti suaugusiųjų elgesį. Jei jie mato, kad tėvai sportuoja, sveikai maitinasi, plauna rankas, jie ir patys norės daryti tą patį.
„Galima sukurti šeimos ritualus – bendrus pasivaikščiojimus, sveikų užkandžių lėkštę ar net žaidimą, kas per savaitę nueis daugiau žingsnių. Tokie pavyzdžiai vaikus įtraukia labiau nei bet kokios griežtos taisyklės“, – dalijosi „Camelia“ vaistininkė.
Pasak jos, taip pat svarbu vaikams suteikti pasirinkimo laisvę – leisti išsirinkti vaisių parduotuvėje, kartu gaminti ar pasirinkti sporto veiklą. Taip sveikatingumas tampa ne prievole, o natūralia kasdienybės dalimi.
Vitaminai ir maisto papildai vaiko imunitetui stiprinti
Vaistininkė pastebi, kad prasidėjus šaltajam metų sezonui, daug tėvų teiraujasi, kokius vitaminus ir maisto papildus duoti vaikams, kad sustiprintų jų imunitetą, dar labiau padidintų atsparumą infekcijoms ar paprasčiausiai palengvintų sirgimo eigą. Tačiau nereikia skubėti įsigyti visų žinomų vitaminų.
„Pavyzdžiui, vitaminas C gali padėti imunitetui, tačiau jei vaikas valgo pakankamai vaisių ir daržovių, papildomai jo vartoti nebūtina. Probiotikai ir beta gliukanai taip pat gali būti naudingi dažnai sergantiems vaikams. Norintiems papildyti savo namų vaistinėlę naudingais vitaminais ir mineralais bei sutaupyti, kviečiu apsilankyti „Camelia“ vaistinėje. Čia kasdien 16–18 val. vyksta „Laimės valandos“, kurių metu pateikiant „Mažu kainų“ kortelę, pacientams taikomos ypatingos nuolaidos, o senjorams nuolaidos taikomos visą dieną ir nuo pirmos prekės”, – sakė vaistininkė.
Anot vaistininkės, kai kuriems atrodo, kad geriausias sprendimas gali būti vitaminų kompleksų vartojimas. Tačiau svarbu suprasti, kad vitaminų kompleksai dažniausiai reikalingi tik maistui išrankiems vaikams, kurie negauna pakankamai maistinių medžiagų su maisto produktais. Jei mityba subalansuota, papildomų kompleksų įprastai nereikia.
„Ištisus metus vaikams rekomenduojama vartoti vitaminą D. Jis reikalingas ne tik imunitetui, bet ir kaulų augimui, nervų sistemai. Taip pat visus metus vertėtų vartoti omega-3 riebalų rūgštis, nes jos būtinos smegenų vystymuisi, nervų sistemai, širdžiai ir tinkamam regėjimui palaikyti. Jei atžalos daug sportuoja, verta pasirūpinti pakankamu magnio, kalio ir kalcio kiekiu“, – pataria vaistininkė ir primena, kad maisto papildai niekada neturėtų pakeisti sveikos gyvensenos – jie gali tinkamus kasdienius įpročius tik papildyti.
Vaistininkas – tėvų pagalbininkas
Pasak G. Stankevičienės, prieš įsigyjant maisto papildus vaikams, tėvai prieš tai turėtų atidžiai vertinti jų sudėtį, dozes ir vaikams tinkamą formą – čia ypač svarbi vaistininko pagalba.
„Kartais girdžiu tėvus vaikams sakant: nupirksim vitaminų saldainiukų. Tai nėra geras būdas, nes vaikui gali susidaryti įspūdis, kad tai – saldainiai, kurių galima suvalgyti daug. Tokiu atveju kyla perdozavimo rizika. Geriau pirma paaiškinti, kodėl vitaminai yra naudingi, o tada parinkti tokią formą, kuri vaikui patiktų“, – pridūrė ji.
Naujausi komentarai