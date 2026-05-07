Dantų atkūrimas – išmintinga investicija į savo sveikatą ir savijautą

RB&PP chirurginės odontologijos ir veido estetikos klinikos gydytojas odontologas Povilas Puskunigis sako, kad pacientai vis dar linkę nuvertinti problemą, ypač jei trūksta galinių dantų.
„Dėl prarastų dantų suprastėjus kramtymui ilgainiui nukenčia virškinimas, medžiagų įsisavinimas žarnyne. Dėl to silpsta imunitetas, prastėja bendra savijauta, mažėja fizinis pajėgumas“, – teigė gydytojas.
Pasak jo, pasekmės jaučiamos ne tik fiziškai. Trūkstant dantų, gali sutrikti kalba, atsirasti šveplavimas, o kartu ir psichologinis diskomfortas. „Žmogus vengia šypsotis, bendrauti, nepasitiki savimi. Ilgainiui tai gali lemti socialinę izoliaciją ir prastėjančią emocinę būklę“, – pridūrė P. Puskunigis.
Delsimas tik didina problemą
Specialistai pabrėžia, kad laikas praradus dantis nėra sąjungininkas. Jų neatkuriant, burnoje prasideda grandininiai pokyčiai. Šalia esantys dantys ima slinktis į atsiradusius tarpus, keičiasi sąkandis, didėja apkrova likusiems dantims. Dėl to jie greičiau dėvisi, didėja lūžių ir kitų pažeidimų rizika. Be to, pradeda nykti žandikaulio kaulas. Vėliau tai gali apsunkinti gydymą ir pareikalauti papildomų procedūrų.
Kodėl implantai laikomi patikimiausiu sprendimu
Šiuolaikinėje odontologijoje dantų implantacija laikoma vienu pažangiausių atkūrimo būdų. Pasak P. Puskunigio, pagrindinis jos privalumas yra tai, kad atkuriama ne tik matoma danties dalis, bet ir jo šaknis.
„Implantas yra dirbtinė danties šaknis. Ant implantų atkurti dantys užtikrina visavertę kramtymo funkciją, sugrąžina kasdienį komfortą, atrodo natūraliai ir leidžia jaustis užtikrintai“, – aiškino gydytojas.
Tinkamai prižiūrimi implantai gali tarnauti dešimtmečius ar net visą gyvenimą, todėl vis dažniau pacientų vertinami kaip ilgalaikė investicija į savo sveikatą, savijautą ir gyvenimo kokybę.
Sprendimai pritaikomi kiekvienam pacientui
Pasak ilgametę patirtį dantų implantacijoje turinčio P. Puskunigio, nėra vieno universalaus sprendimo.
Gydymas, atsižvelgiant į paciento burnos klinikinę būklę, jo lūkesčius bei kitus svarbius faktorius, visada parenkamas individualiai.
Implantais galima patikimai atkurti vieną, kelis ar visus prarastus dantis. Vienas pažangiausių metodų praradusiems daugumą ar visus dantis, taip pat tiems, kurių dantys nepagydomai pažeisti – visų dantų atkūrimas ant keturių implantų.
„Įsriegus keturis implantus, ant jų galima pritvirtinti visus vieno žandikaulio dantis. Laikinas protezas dažniausiai uždedamas jau kitą dieną po procedūros, todėl pacientas gali iš karto kramtyti, kalbėti ir jaustis komfortiškai“, – pasakojo P. Puskunigis.
Pokyčiai, kurie jaučiami kasdien
Protezuojantis gydytojas odontologas Žilvinas Svipas pabrėžia, kad dantų atkūrimo nauda pirmiausia atsiskleidžia kasdienybėje. „Kramtymo funkcijos atstatymas leidžia kokybiškai valgyti ir geriau susmulkinti maistą, todėl mažėja apkrova skrandžiui. Taip pat atkuriamas taisyklingas sąkandis, sumažėja diskomfortas“, – sakė gydytojas.
Ne mažiau svarbus ir estetinis aspektas. „Net ir nedideli dantų defektai gali mažinti pasitikėjimą savimi. Atkūrus dantis, žmonės vėl pradeda šypsotis, jaučiasi laisviau“, – teigė Ž. Svipas.
Kodėl žmonės vis dar delsia
Šiandien odontologija gerokai pažengusi, o pacientams siūlomi mažiau invazyvūs, greitesni bei komfortiškesni dantų atkūrimo sprendimai. Pažangios technologijos leidžia procedūras atlikti tiksliau, greičiau ir komfortiškiau pacientui. Kai kuriais atvejais laikini dantys gali būti atkurti vos per vieną dieną, todėl pacientams nereikia ilgam keisti savo įprasto gyvenimo ritmo.
Vis dėlto dalis žmonių vis dar atidėlioja gydymą. Dažniausios priežastys – baimė ir finansai. Tačiau, pasak Ž. Svipo, šiandien situacija iš esmės pasikeitusi. „Jeigu pas odontologą eiti nedrąsu, svarbu žinoti, kad taip jaučiasi daugelis. Tačiau užtenka žengti pirmą žingsnį – nuo tada jūsų problema tampa mūsų komandos atsakomybe“, – pabrėžia jis.
P. Puskunigis taip pat atkreipia dėmesį, kad pacientams siūlomas mokėjimas dalimis, leidžiantis pradėti gydymą nelaukiant, o tam tikroms pacientų grupėms dantų protezavimo paslaugos gali būti kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
Sprendimas, kuris keičia daugiau nei šypseną
Gydytojai sutaria – dantų atkūrimas nėra tik estetinis pokytis. Tai sprendimas, kuris keičia žmogaus savijautą. „Po gydymo žmogus gali laisvai šypsotis, valgyti, bendrauti. Pagerėja tiek fizinė, tiek psichologinė būklė“, – sakė P. Puskunigis.
„Kai žmogus po gydymo paima veidrodį ir pirmą kartą pamato savo atkurtą šypseną, jo akyse atsispindi tikras džiaugsmas. Tai akimirka, kuri mums pasako daugiau nei žodžiai“, – dalijosi Ž. Svipas.
Pasak gydytojų odontologų, pastebima ir dar viena graži tendencija – vis dažniau dantų atkūrimą savo tėvams dovanoja vaikai.
Suprasdami, kokią įtaką tai turi jų savijautai ir gyvenimo kokybei, jie pasirenka ne daiktus, o sprendimus, kurie iš esmės keičia žmogaus kasdienybę.
Pirmas žingsnis – paprastesnis, nei atrodo
Jei vis dar svarstote ar dvejojate dėl dantų atkūrimo, specialistai pataria pradėti nuo paprasto žingsnio – konsultacijos. Jos metu įvertinama burnos būklė, aptariami lūkesčiai ir sudaromas individualus gydymo planas.
Dažnai būtent nežinomybė – kiek tai truks, kiek kainuos, ar bus sudėtinga – stabdo sprendimo priėmimą. Tačiau gavus aiškią informaciją ir žinant savo galimybes, apsispręsti tampa kur kas lengviau.
Pirmas vizitas nieko neįpareigoja. Tačiau jis suteikia atsakymus ir dažnai tampa postūmiu priimti sprendimą ir pradėti pokyčius.
