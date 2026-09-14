Daugelis daro tą pačią klaidą vartodami šį vitaminą

Apie tai, kada verta atlikti tyrimus, kaip tinkamai vartoti vitaminą D ir kokie požymiai gali išduoti jo stoką, pasakojo Šeškinės poliklinikos šeimos gydytojas Paulius Jacevičius.
– Vasara baigėsi, prasidėjo ruduo, mažiau saulės. Ar reiškia, kad turime pradėti gerti vitaminą D?
– Problema turbūt vien tik su mūsų platumomis yra, kad vitamino D lietuviams dažniausiai trūksta ne tik tamsiuoju paros metu, bet jau ir visus metus. Tuo labiau, kai šią vasarą mūsų nelabai ir lepino saulė, o pagrindinis vitamino D šaltinis yra gaminamas odoje, gavus tiesioginių saulės spindulių. Tad retas lietuvis turi pakankamai atsargų žiemos laikotarpiu. Tai teisinga išvada, kad jau reikėtų mąstyti apie vitamino D papildus.
– Ar žmogus gali pats pajusti vitamino D trūkumą ir kaip tai pasireiškia?
– Priklauso nuo žmogaus ir jo amžiaus. Kalbant apie jau tokius rimtus atvejus, kai turime kūdikystėje, ankstyvojoje vaikystėje, tai labai dramatiški simptomai būtų rachitas, kai matome kaulų deformacijas. Kalbant apie vyresnius žmones, tai būtų osteoporozė, savaiminiai kaulų lūžiai, minimalių traumų kaulų lūžiai. Tai čia yra tos pavojingiausios būklės, kada vitaminas D yra būtinas ir visada gydytojų yra pabrėžiamas. Kalbant apie jaunus, sveikus žmones, kartais tai gali pasireikšti kaip emocinis labilumas, jautrumas, jėgų stoka, imuniteto pasilpnėjimas ir panašūs tokie neapibrėžti simptomai.
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– Kaip reikėtų daryti, ar nuolat gerti vitaminą D, ar vis dėlto pirmiausia atlikti tyrimus, pasikonsultuoti dėl reikiamos dozės?
– Visad rekomenduočiau vartojant ne tik vitaminą D, bet bet kokius papildus, pirma pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju. Reikėtų įvertinti ir bendrą būklę, kitus simptomus, nes dažniausiai papildus vartojame, kai jaučiamės blogai. Tai nebūtina suversti visko vitaminui D. Ateinate pas šeimos gydytoją, sutariate dėl tyrimo atlikimo, įvertinamos būklės ir tada galima spręsti dėl dozės, nes jų yra daug, papildų formų yra labai daug, kad išvengtume ir perdozavimų, kitų didesnių reiškinių.
– Jau paminėjote apie perdozavimą. Kas nutinka tuomet, jeigu vis dėlto per daug to vitamino D ir yra jau tas perdozavimas, kaip jis gali pasireikšti?
– Su perdozavimu ir papildais yra toks įdomus reiškinys, kad žmonės papildus vartoja, kai jaučiasi blogai, bet tuos pačius simptomus, kaip nuovargį, pykinimą, jėgų stoką, gali suteikti ir papildo perdozavimas. Tai su vitaminu D pirmi simptomai bus galvos skausmai, nerimas, nuovargis, dažnas šlapinimasis, virškinimo dažni sutrikimai, vidurių kietėjimai, pūtimai ir panašūs simptomai. Jeigu yra labai sunkus perdozavimas, tada gali formuotis inkstų akmenys, kraujagyslių kalkėjimai, tikrai galima stipriai pakenkti savo sveikatai neatsakingai vartojant maisto papildus, kaip vitaminą D.
– Dalis kalbintų žmonių pasakė, kad vitaminą D geria ištisus metus, nežino, kokios dozės jiems reikia. Tai iš esmės yra didelė problema?
– Susiduriame, kad žmonės labai neatsakingai vartoja maisto papildus, vitaminus, dažnai naudoja multikompleksus. Toks kaip paradoksas. Esame įpratę žuvų taukus vartoti žiemos laikotarpiu imunitetui stiprinti, bet dažniausiai jau vien juose yra vitamino D. Tai maksimali paros dozė vienkartinė yra 4 tūkst. TV vienetų. Jeigu pacientas nusprendė vartoti maksimaliomis dozėmis, taip pat geria žuvų taukus maksimaliomis dozėmis, mes jau rizikuojame perdozavimu. Vien tik pasiskaityti lapelį, pasižiūrėti sudėtį, jau būtų gerai. Profilaktinė dozė šiuo metu rekomenduojama nuo 500 tarptautinių vienetų iki 2 tūkst., bet nuo situacijos, nuo žmogaus amžiaus, svorio, ligotumo tai irgi priklauso, ką šeimos gydytojas tikrai, manau, galėtų padėti pakonsultuoti.
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