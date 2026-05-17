Dėl Ebolos protrūkio – svarbi PSO žinia

Šis protrūkis siejamas su retu Bundibugijo virusu – Ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo.
Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) pranešė, kad iki šiol Kongo DR užfiksuoti maždaug 88 mirties atvejai ir 336 įtariami susirgimai, susiję su protrūkiu, įskaitant vyrą, mirusį kaimyninėje Ugandoje.
PSO teigimu, generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesus nusprendė, „kad Ebolos liga, sukelta Bundibugijo viruso Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija (angl. PHEIC), tačiau neatitinka pandeminės ekstremaliosios situacijos kriterijų.“
Pasak PSO, visoms 10-čiai Kongo DR kaimyninių šalių gresia didelis pavojus.
Šiuo pareiškimu siekiama, kad kaimyninės šalys paskelbtų padidintą parengtį ir kad būtų mobilizuota tarptautinės bendruomenės parama, teigė agentūra.
Kol kas protrūkis daugiausia palietė Kongo DR šiaurės rytinę Iturio provinciją, kuri ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu, tačiau baiminamasi, kad jis gali išplisti ir kitur.
Yra žinoma, kad vienas vyras iš Kongo DR viešuoju transportu keliavo į kaimyninę Ugandą, kur mirė nuo Ebolos sostinės Kampalos ligoninėje. Pasak Afrikos CDC, vėliau vyro kūnas buvo pervežtas atgal į Kongo DR (vėlgi viešuoju transportu) ir ten palaidotas.
Be to, PSO duomenimis, dar vienas užsikrėtęs asmuo keliavo iš Kongo DR į Ugandą. Tuo tarpu vienas atvejis jau patvirtintas Kongo DR sostinėje Kinšasoje, esančioje už daugiau nei 1 500 km nuo Iturio provincijos.
PSO pažymėjo, kad labiausiai nukentėjusioje teritorijoje susiklostė nestabili saugumo padėtis, humanitarinė krizė ir didelis gyventojų judėjimas. Todėl yra didelis pavojus, kad virusas gali išplisti vietos ir regiono mastu, teigė ji.
Kita kaimyninė šalis – Ruanda – sekmadienio rytą uždarė savo sieną su Kongu.
Pasak Afrikos CDC, šiuo metu atliekami tyrimai, siekiant nustatyti, iš kur tiksliai kilo protrūkis, kad būtų galima atsekti infekcijos grandinę.
Mirtingumas – 90 proc.
Ebola yra užkrečiama ir gyvybei pavojinga infekcinė liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir sąlytį su kūno skysčiais.
Vokietijos Roberto Kocho instituto duomenimis, mirtingumas nuo Ebolos gali siekti 90 proc., jei užsikrėtę asmenys nepradedami nedelsiant gydyti.
Per Zairo atmainos protrūkį Vakarų Afrikoje 2014 ir 2015 m. mirė daugiau kaip 11 tūkst. žmonių.
Naujausi Ebolos viruso atvejai Kongo DR užregistruoti rugsėjo mėnesį, kai šalies pietvakariuose esančioje Kasajaus provincijoje mirė 45 žmonės.
