Dėl naujos „TikTok“ tendencijos vaikai masiškai patenka į skubiosios pagalbos skyrių

Saugos specialistai ir gydytojai paskelbė skubų įspėjimą tėvams dėl bauginančios tendencijos socialiniame tinkle „TikTok“. Paaugliai skelbia vaizdo įrašus, kuriuose patariama populiarius minkštus žaislus šildyti mikrobangų krosnelėje, kad jie neva taptų „lankstesni ir minkštesni“.
Apie tai praneša „Daily Mail“.
Dažniausiai kalbama apie antistresinį žaislą – kubelį, pagamintą iš elastingos gumos ir pripildytą gelinės medžiagos. Tačiau bandymai šildyti šiuos daiktus baigiasi tragedija: žaislai tiesiog sprogsta, aplinkui purkšdami karštą, lipnią medžiagą.
Naujo iššūkio pasekmės siaubingos. Internete jau pasirodė devynerių metų berniuko, vardu Calebas, kuris patyrė sunkius veido nudegimus, nuotraukos. Dar baisesnė situacija nutiko septynerių metų Scarlett Selby iš Misūrio, JAV. Mergaitė pateko į dirbtinę komą, kai mikrobangų krosnelėje šildytas žaislas sprogo tiesiai jai į veidą ir krūtinę.
„Išgirdome dukros veriantį riksmą. Aš desperatiškai bandžiau nuplėšti nuo jos odos ir drabužių įkaitusią lipnią medžiagą“, – sakė mergaitės tėvas Joshas Selby'is.
Gydytojai buvo priversti sukelti vaikui dirbtinę komą, baimindamiesi, kad sunkūs lūpų nudegimai sukels patinimą ir užblokuos kvėpavimo takus. Šiuo metu Scarlett laukia tyrimų, kad būtų nustatyta, ar dėl antro ir trečio laipsnio nudegimų jai prireiks odos persodinimo.
Panašių atvejų buvo fiksuota ir Jungtinėje Karalystėje. Dešimties metų mergaitės iš Bristolio mama pasakojo, kad jos dukra patyrė siaubingus nudegimus, bandydama pakartoti šią tendenciją svečiuose.
„Minkštas žaisliukas buvo šildomas mikrobangų krosnelėje vos 30 sekundžių. Išorinis silikoninis sluoksnis slėpė, koks karštas buvo viduje esantis skystis. Dabar dukrai mažiausiai dvejus metus nebus galima būti saulėje, o gydytojai nėra tikri, ar randas išnyks“, – rašė moteris.
Ekspertai ragina tėvus pasikalbėti su savo vaikais. Rhianas Reynoldsas iš Karališkosios nelaimingų atsitikimų prevencijos draugijos pabrėžė, kad „mikrobangų krosnelės nėra žaislai, o netinkamas buitinių prietaisų naudojimas gali turėti pražūtingų pasekmių“.
Vanderbilto universiteto medicinos centro gydytojas Williamas Schaffneris pabrėžė, kad žaislai nėra skirti šildyti, o sprogimas gali sukelti mirtinus sužalojimus. Jo kolega dr. Matthew Harrisas iš Niujorko vaikų skubios pagalbos skyriaus pridūrė, kad žaislų plastiko ar metalo kaitinimas dažnai sukelia pačios mikrobangų krosnelės užsidegimą.
Šiuos žaislus gaminanti bendrovė „Schylling Toys“ savo svetainėje jau paskelbė oficialų įspėjimą, raginantį žmones nešildyti ir neužšaldyti jų gaminių. Tuo tarpu „TikTok“ atstovai pažadėjo pašalinti visus vaizdo įrašus, kuriuose propaguojamas pavojingas elgesys, keliantis grėsmę vartotojų gyvybei ir sveikatai.
