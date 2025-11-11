Dėl situacijos Santaros klinikose SAM pradėjo vidinį tyrimą

„Mes, Sveikatos apsaugos ministerija, pradėjome vidinį tyrimą. Vertiname tą situaciją, kas ten vyksta Santaros klinikų viduje“, – interviu BNS antradienį sakė ministrė Marija Jakubauskienė.
Seime atsakydama į parlamentarų klausimus, ministrė teigė, kad speciali komisija aiškinasi, ką reiškia darbuotojų pareiškimai apie toksišką aplinką klinikų Neurochirurgijos centre.
„Bandome identifikuoti, kurie pagrindiniai rizikos veiksniai ir kokios aplinkybės paskatino susiklostyti situaciją, kad vieno centro šeši gydytojai išėjo iš darbo“, – sakė M. Jakubauskienė.
Anot ministrės, bus žiūrima įstaigos psichosocialinė aplinka ir vertinami rizikos veiksniai, kurie galėtų būti klinikoje ir kurie galėjo paskatinti keleto gydytojų išėjimą iš darbo.
Pasak M. Jakubauskienės, situacija praėjusią savaitę aptarta su Santaros klinikų vadovu.
„Vadovas pristatė situaciją ir patikino, kad paslaugų prieinamumas ir pacientams neatsilieps trijų gydytojų išėjimas (praėjusią savaitę skelbta tik apie trijų neurochirurgų išėjimą – BNS)“, – tvirtino ministrė.
Ji neatmetė, kad bus išklausyti ir darbą palikę medikai, dabar ten dirbantys gydytojai.
Vidaus tyrimo išvadų tikimasi maždaug po savaitės.
Sveikatos apsaugos ministrė taip pat teigė, kad šiuo metu tebevykdomas klinikų auditas. Pasak jos, audito ir vidaus tyrimo išvados leis geriau identifikuoti problemas Santaros klinikų Neurochirurgijos centre.
Kaip skelbė BNS, darbą Santaros klinikose anksčiau paliko trys neurochirurgai, pirmadienį pranešta dar apie trijų pasitraukimą. Tarp išėjusiųjų – ir buvęs Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas Saulius Ročka.
Viešame pareiškime jis teigė įstaigą palikęs dėl „susidariusios toksinės aplinkos ir nebeužtikrinamų sąlygų saugiam, skaidriam ir kokybiškam darbui“.
Jo teigimu, pastaruosius kelerius metus centre vyko vidiniai konfliktai, jam sistemingai trukdyta vadovauti, blokuoti jo nurodymai, tęsėsi nepagrįsti kaltinimai.
„Mano siūlomi konstruktyvūs sprendimai buvo blokuojami, susidarė aplinka, kurioje buvo nebeįmanoma užtikrinti nei pacientų saugumo, nei komandos stabilumo, nei tvarios centro plėtros. Dėl šių priežasčių pasirinkau savo noru pasitraukti iš užimamų pareigų“, – viešame kreipimesi, kurį paskelbė LRT, rašė S. Ročka.
Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša savo ruožtu teigė, kad problemų būta organizuojant Neurochirurgijos centro darbą. Pasak jo, jaunesniems gydytojams buvo skiriamos „pusinės darbo dienos“, kai užrašomos trys ar keturios darbo valandos, tikintis, jog bus dirbama visą dieną. Taip pat grafikuose numatyti „planiniai neatvykimai į darbą“, kada būdavo nurodyta, kad kolega turėtų dirbti ligoninėje, tačiau jo nėra su centro vadovo ar vadovų žinia.
Trečiadienį į gydymo įstaigą aiškintis situacijos vyks Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai, apsilankyti planuoja ir pati ministrė.
Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.
Naujasis centro vadovas Aidanas Preikšaitis praėjusią savaitę teigė, kad planuojama įdarbinti du naujus specialistus: vieno iš jų sutartis įsigalios nuo sausio mėnesio, kitas turėtų pradėti dirbti nuo vasaros pradžios.
Santaros klinikų Neurochirurgijos centras įsteigtas 2015 metais, sujungus Neurochirurgijos skyrių, neurochirurgijos konsultacijų kabinetą ir Vaikų neurochirurgijos poskyrį.
