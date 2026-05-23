Diabeto sukeltoms akių komplikacijoms pasitelkia teleoftalmologija

Dėl diabetinės retinopatijos
Tvarkos pakeitimus parengusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad teleoftalmologijos paslauga pirmiausia bus skirta cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kuriems kyla diabetinės retinopatijos – vienos dažniausių regėjimo sutrikimų ir aklumo priežasčių – rizika.
„Teleoftalmologija leis pacientams reikalingus tyrimus atlikti arčiau namų – šeimos gydytojo kabinete, o gydytojams oftalmologams padės greičiau įvertinti rizikas ir nukreipti pacientus tolesniam gydymui. Tai svarbus žingsnis stiprinant prevenciją ir ankstyvą diagnostiką“, – pranešime spaudai teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Tikisi sumažinti komplikacijų
Nuo lapkričio 1 d. gydymo įstaigos galės teikti pirminės teleoftalmologijos paslaugas cukriniu diabetu sergantiems suaugusiems pacientams, kurie per pastaruosius metus nebuvo konsultuoti gydytojo oftalmologo dėl diabetinės retinopatijos.
Paslaugą pacientas galės gauti apsilankęs pas savo šeimos gydytoją, kuris atliks akies dugno nuotrauką ir nuotoliniu būdu ją perduos gydytojui oftalmologui įvertinti. Laiku nustačius ligą ir paskyrus gydymą, labai sumažės komplikacijų rizika, tarp jų – ir regėjimo netekimo.
SAM duomenimis, Lietuvoje 2024 m. cukriniu diabetu sirgo beveik 168 tūkst. žmonių, tačiau tik trečdalis jų buvo konsultuoti gydytojo oftalmologo. Nors diabetu sergantiems pacientams akių patikra rekomenduojama bent kartą per metus, dalis žmonių į akių ligų gydytojus nesikreipia, nes komplikacijos ilgą laiką gali nepasireikšti jokiais simptomais.
Tokia pat efektyvi
Tyrimai rodo, kad, vertinant diabetinės retinopatijos riziką, teleoftalmologija yra tokia pat efektyvi kaip tiesioginės konsultacijos su gydytoju oftalmologu. Tikimasi, kad naujoji paslauga bus ypač naudinga regionuose gyvenantiems pacientams – ji padės sumažinti kelionių poreikį ir leis greičiau gauti reikalingą įvertinimą.
Paslauga bus vykdoma centralizuotai per e. sveikatos sistemą, kurioje diegiami reikalingi skaitmeniniai sprendimai. Kad teleoftalmologijos konsultacijos vyktų sklandžiau ir greičiau, šioms paslaugoms teikti buvo sukurti skaitmenizuoti standartizuoti klausimynai, kurie bus pridedami prie elektroninio siuntimo.
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