 Džiaugs­mą sau­le ga­li tem­dy­ti pa­vo­jus svei­ka­tai

Džiaugs­mą sau­le ga­li tem­dy­ti pa­vo­jus svei­ka­tai

2025-12-31 23:39
Saulius Tvirbutas

Vi­si lau­kia­me va­sa­riš­kos ši­lu­mos. Ta­čiau kai ter­mo­met­ro stul­pe­lis pa­ky­la ga­na aukš­tai, sau­lė ga­li tap­ti grės­me svei­ka­tai. Il­ga­lai­kis bu­vi­mas sau­lė­je, ne­vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas karš­ty­je, ne­pa­kan­ka­mas skys­čių var­to­ji­mas – vi­sa tai ga­li baig­tis ši­lu­mos smū­giu.

Džiaugs­mą sau­le ga­li tem­dy­ti pa­vo­jus svei­ka­tai
Džiaugs­mą sau­le ga­li tem­dy­ti pa­vo­jus svei­ka­tai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kas yra ši­lu­mos smū­gis?

Ši­lu­mos smū­gis – pa­vo­jin­ga or­ga­niz­mo būk­lė, kai su­trin­ka ši­lu­mos re­gu­lia­ci­ja ir kū­nas ne­be­pa­jė­gia at­vės­ti iki jam tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros. Pa­sak Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos cent­ro Žiež­ma­rių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros fi­lia­lo va­do­vės, šei­mos gy­dy­to­jos Li­nos Šven­to­rai­tie­nės, per­kai­tu­sio kū­no tem­pe­ra­tū­ra ga­li grei­tai pa­kil­ti per 40 °C. „Dėl šios būk­lės ga­li bū­ti pa­žeis­tos sme­ge­nys, inks­tai, net šir­dies veik­la“, – tei­gia me­di­kė.

Pa­sak jos, svar­bu at­pa­žin­ti per­kai­ti­mo simp­to­mus. Pag­rin­di­niai jų yra gal­vos skaus­mas, svai­gi­mas, silp­nu­mas, mie­guis­tu­mas, py­ki­ni­mas, vė­mi­mas, pil­vo skaus­mas, odos pa­rau­di­mas ir įkai­ti­mas, daž­nas, stip­rus pul­sas, rau­me­nų mėš­lun­gis, ne­ri­mas, su­mi­ši­mas, kar­tais ir są­mo­nės ne­te­ki­mas.

Pa­vo­jus silpniausiems

„Svar­bu ži­no­ti, kad ši­lu­mos smū­gis ga­li pa­si­reikš­ti per 10–15 mi­nu­čių, to­dėl dels­ti ne­rei­kė­tų“, – pa­ta­ria L. Šven­to­rai­tie­nė.

Ji pa­brė­žia, kad ši­lu­mos smū­gis la­bai pa­vo­jin­gas vai­kams, ypač jau­nes­niems nei ket­ve­rių me­tų am­žiaus.

„Jie grei­tai ne­ten­ka skys­čių, o jų or­ga­niz­mas dar ne­ge­ba efek­ty­viai re­gu­liuo­ti tem­pe­ra­tū­ros. Be to, ma­žie­ji daž­nai ne­si­skun­džia tol, kol bū­na jau per karš­ta. To­dėl svar­bu ati­džiai ste­bė­ti vai­ko būk­lę – pa­rau­du­si oda, ne­ra­mu­mas ar van­gu­mas sig­na­li­zuo­ja, kad me­tas į pa­vė­sį. Vai­kui rei­kia nuo­lat duo­ti ger­ti van­dens ir bū­ti­na dė­vė­ti gal­vos ap­dan­ga­lą“, – sa­ko me­di­kė.

Karš­čiui jaut­res­ni ir sen­jo­rai, ypač ser­gan­tys šir­dies ar krau­ja­gys­lių li­go­mis. Da­lis vy­res­nių žmo­nių ne­be­jau­čia troš­ku­lio, to­dėl svar­bu pri­min­ti ir siū­ly­ti jiems ger­ti van­de­ns. 

Ri­zi­ka li­go­niams

Per­kai­ti­mas la­bai pa­vo­jin­gas žmo­nėms, ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis li­go­mis. „Žmo­nėms, ser­gan­tiems šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, ši­lu­mos smū­gis ar di­de­lis skys­čių pra­ra­di­mas ga­li smar­kiai su­trik­dy­ti krau­jo­ta­ką, padidinti krau­jos­pū­dį ar iš­pro­vo­kuo­ti šir­dies rit­mo su­tri­ki­mą“, – tvir­ti­na gy­dy­to­ja.

Lina Šventoraitienė
Lina Šventoraitienė / Linos Šventoraitienės asmeninio archyvo nuotr.

Ken­čian­tiems nuo kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų, to­kių kaip lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių li­ga ar ast­ma, karš­tis ga­li paašt­rin­ti du­su­lį ar su­kel­ti hi­pok­si­ją. Žmo­nėms, ser­gan­tiems dia­be­tu, per­kai­ti­mas pa­vo­jin­gas dėl gliu­ko­zės apy­kai­tos su­trikimo, o ken­čian­tiems dėl inks­tų pa­to­lo­gi­jų per karš­čius sun­kiau pa­si­ša­li­na skys­čių per­tek­lius, to­dėl gre­sia ti­ni­mai ar elekt­ro­li­tų pu­siaus­vy­ros su­tri­ki­mai.

„Itin at­sar­gūs tu­rė­tų bū­ti var­to­jan­tys tam tik­rus vais­tus – diu­re­ti­kus, an­ti­hi­per­ten­zi­nius ar psi­chot­ro­pi­nius pre­pa­ra­tus, nes jų po­vei­kis ga­li stip­rė­ti ar keis­tis dėl de­hid­ra­ta­ci­jos“, – ak­cen­tuo­ja L. Šven­to­rai­tie­nė.

Grės­mė neap­len­kia nė vie­no

L. Šven­to­rai­tie­nė pa­brė­žia, kad sa­vo svei­ka­ta per karš­čius tu­ri rū­pin­tis vi­si. „Net spor­tiš­kas jau­nas žmo­gus, per il­gai pa­bu­vęs sau­lė­je be van­dens ir gal­vos ap­dan­ga­lo, ga­li ne­tek­ti są­mo­nės“, – sa­ko me­di­kė.

Jei­gu ši­lu­mos smū­gis lai­ku ne­sus­tab­do­mas, ky­la grės­mė iš­si­vys­ty­ti inks­tų pa­žei­di­mams, šir­dies rit­mo su­tri­ki­mams, sme­ge­nų pa­žei­di­mui. Yra ži­no­ma at­ve­jų, kai stip­rus per­kai­ti­mas su­ke­lia są­mo­nės pra­ra­di­mą, po ku­rio pa­sveik­ti rei­kia mė­ne­sių.

Net sportiškas jaunas žmogus, per ilgai pabuvęs saulėje, be vandens ir galvos apdangalo, gali netekti sąmonės.

Žmo­nės, dir­ban­tys lau­ke ar spor­tuo­jan­tys karš­to­mis die­no­mis, tu­rė­tų bū­ti itin at­sar­gūs. „Fi­zi­nį ak­ty­vu­mą re­ko­men­duo­ja­ma per­kel­ti į ry­to ar va­ka­ro va­lan­das, bū­ti­na da­ry­ti per­trau­kas ir ger­ti skys­čių kas 15–20 mi­nu­čių“, – pa­ta­ri­mais da­li­ja­si L. Šven­to­rai­tie­nė.

Ką ger­ti ir val­gy­ti?

Di­džiau­sią ri­zi­ką per karš­čius ke­lia, kad, di­dė­jant pra­kai­ta­vi­mui, ne­ten­ka­ma ne­ma­žai skys­čių ir elekt­ro­li­tų: ka­lio, mag­nio, nat­rio, chlo­ro, ki­tų me­džia­gų. Dėl skys­čių ne­te­ki­mo krau­jas tirš­tė­ja, tam­pa klam­pus, di­dė­ja kre­šu­lių su­si­da­ry­mo krau­ja­gys­lė­se ri­zi­ka.

Ne­te­kus elekt­ro­li­tų ga­li su­trik­ti šir­dies rit­mas, at­si­ras­ti per­mu­ši­mų (ekst­ra­sis­to­lių), net pra­si­dė­ti prie­šir­džių vir­pė­ji­mas, o esant di­de­lei de­hid­ra­ta­ci­jai ga­li su­trik­ti inks­tų veik­la, il­gai­niui ga­li for­muo­tis ak­me­nys inks­tuo­se.

Tad gau­siai pra­kai­tuo­jant bū­ti­na at­gau­ti pra­ras­tą skys­čių kie­kį. Mi­ni­ma­lus skys­čių kie­kis, ku­rį rei­kė­tų iš­ger­ti, – 1,5–2 l per die­ną, la­bai gau­siai pra­kai­tuo­jant – iki 2–3 l ir dau­giau. Net ir žmo­nės, ku­rie ne­ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis, per karš­čius tu­rė­tų nuo­la­tos gurkš­no­ti skys­čius.

Ger­ti rei­kia ne bet ką. Svar­bu ži­no­ti, kad skys­čių ne­te­ki­mą ska­ti­na al­ko­ho­lis, ko­fei­nas, ener­gi­niai gė­ri­mai. Alus ir ki­toks al­ko­ho­lis ga­li su­kel­ti dar di­des­nę de­hid­ra­ta­ci­ją ir pa­ska­tin­ti šir­dies rit­mo su­tri­ki­mus. Ly­giai taip pat vei­kia ir ka­va.

Tin­ka­miau­sias gė­ri­mas yra pa­pras­tas sta­lo ar­ba mi­ne­ra­li­nis van­duo, tu­rin­tis įvai­rių mik­roe­le­men­tų, bet ne­ga­zuo­tas. Ja­me tu­rė­tų bū­ti ka­lio, mag­nio ir ki­tų mi­ne­ra­lų, ku­rie at­kur­tų pra­ras­tą mik­roe­le­men­tų kie­kį. La­bai tin­ka mi­ne­ra­li­niai van­de­nys, skir­ti spor­tuo­jan­tiems žmo­nėms, – juo­se mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų pa­pras­tai yra dau­giau.

Kai ku­rie žmo­nės ven­gia ger­ti daug van­dens bai­min­da­mie­si, kad daug skys­čių jiems ga­li pa­kenk­ti, ypač iš­si­gąs­ta, kad tins­ta ko­jos. Kiek­vie­nu konk­re­čiu at­ve­ju rei­kia pa­si­tar­ti su sa­vo gy­dy­to­ju. Svar­bu iš­siaiš­kin­ti, ko­kia ko­jų ti­ni­mo prie­žas­tis, nes jų ga­li bū­ti ne vie­na.

Jei­gu per karš­čius tins­ta pė­dos svei­kiems žmo­nėms, tai ženk­las, kad bu­vo var­to­ta ma­žai skys­čių, nes taip žmo­gaus or­ga­niz­mas gi­na­si nuo de­hid­ra­ta­ci­jos ir kau­pia skys­čius at­sar­goms. Pra­dė­jus var­to­ti pa­kan­ka­mai skys­čių, svei­kiems žmo­nėms pė­dos ne­be­tins­ta.

Svar­bu ži­no­ti, kad suau­gę žmo­nės iki 1 l skys­čių de­fi­ci­to ne­jau­čia troš­ku­lio, to­dėl svar­bu nuo­lat ger­ti, nes kai at­si­ran­da troš­ku­lys, va­di­na­si jau yra di­des­nis kaip 1 l skys­čių de­fi­ci­tas.

Kai karš­ta, ne­re­ko­men­duo­ja­mas sun­kus, rie­bus, kep­tas mais­tas. Or­ga­niz­mui ypač sun­kus de­ri­nys – rie­bus kep­tas mais­tas ir al­ko­ho­lis. Tai ne tik šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, bet ir ka­sos už­de­gi­mo (pank­rea­ti­to) ri­zi­kos veiks­nys.

Per karš­čius rei­kė­tų val­gy­ti pro­duk­tų, ku­riuo­se dau­giau ka­lio: dar­žo­vių, vai­sių, uo­gų, ža­lu­my­nų. Ne­rei­kė­tų veng­ti rau­gin­to pie­no pro­duk­tų, to­kių kaip ne­rie­bi varš­kė, ke­fy­ras, ta­čiau bū­ti­na at­si­sa­ky­ti ašt­raus, rū­ky­to, sū­raus mais­to, nes tai de­hid­ra­ta­ci­ją ska­ti­nan­tis veiks­nys (štai ko­dėl, pa­val­gę sū­riai, no­ri­me la­bai daug ger­ti).

Ką da­ry­ti iš­ti­kus ši­lu­mos smū­giui

Ne­dels­da­mi per­kel­ki­te žmo­gų į pa­vė­sį ar vė­sią vie­tą.

At­sags­ty­ki­te dra­bu­žius, kad kū­nas ga­lė­tų vės­ti.

Vė­sin­ki­te kū­ną: ap­klo­ki­te drėg­nu rankš­luos­čiu, pa­klo­de. La­bai pui­ku, jei nau­do­si­te šal­tus komp­re­sus, dė­si­te le­du­kus ant stam­bių­jų krau­ja­gys­lių – kirkš­nies, kak­lo, pa­žas­tų.

Duo­ki­te ger­ti van­dens – vė­saus, ta­čiau ne­šal­to, jei žmo­gus są­mo­nin­gas.

Jei simp­to­mai stip­rė­ja ar žmo­gus pra­ra­do są­mo­nę, pa­gul­dy­ki­te ant šo­no ir ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te 112.

Kaip pa­si­ruoš­ti karš­tai die­nai

Ger­ki­te ne ma­žiau kaip 2 l van­dens per die­ną.

Ven­ki­te ka­vos, al­ko­ho­lio – šie skys­čiai iš or­ga­niz­mo ša­li­na van­de­nį.

Pla­nuo­ki­te ak­ty­vią veik­lą ry­te ar­ba va­ka­re.

Nau­do­ki­te ap­sau­gi­nius kre­mus nuo sau­lės su 30 SPF (sau­lės ap­sau­gos fak­to­rius) ir dau­giau.

Neuž­mirš­ki­te gal­vos ap­dan­ga­lo ir aki­nių nuo sau­lės.

Dė­vė­ki­te leng­vus, švie­sius dra­bu­žius.

Su vai­kais bū­ki­te še­šė­ly­je, duo­ki­te ger­ti skys­čių daž­niau nei pa­pras­tai.

Pa­si­rū­pin­ki­te sen­jo­rais.

Šiame straipsnyje:
šilumos smūgis
karštis
saulė
saulės smūgis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų