E. sveikatą siūloma finansuoti ir PSDF lėšomis, atiduoti valdyti Valstybinei ligonių kasai

Tokias įstatymo pataisas siūlo Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė.
„Siūlome baigti finansavimą nuo projekto iki projekto. E. sveikata neturi priklausyti nuo laikinų Europos Sąjungos fondų pinigų. Šiuo paketu nustatome stabilų, nuolatinį finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Saugumas negali priklausyti nuo to, ar gavome europinį projektą šiemet, ar negavome“, – trečiadienį per spaudos konferenciją Seime sakė parlamentarė.
Anot jos, taip pat numatomas finansavimas ligoninių informacinių technologijų specialistams.
„Dabar ligoninės tiesiog negali konkuruoti algomis su privačiu informacinių technologijų sektoriumi. Jei pataisos bus priimtos, gydymo įstaigos turės ir finansinę motyvaciją, ir lėšų išlaikyti stiprius specialistus pas save viduje“, – tvirtino O. Leiputė.
Pagal registruotus įstatymų pakeitimų projektus, elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema būtų finansuojama iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, taip pat kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.
Dabar PSDF lėšų jai neskiriama.
Taip pat būtų nustatyta, kad e. sveikatos valdytoja yra nebe Sveikatos apsaugos ministerija, o Valstybinė ligonių kasa.
„Sveikatos apsaugos ministerija lieka prie sveikatos politikos kūrimo, o Valstybinė ligonių kasa perima realų informacinių technologijų procesų ir integracijos valdymą“, – sakė O. Leiputė.
Anot jos, šio modelio tikslas – kad viskas būtų vienose rankose, o ne išmėtyta per skirtingas institucijas.
„Ir ligoninių vadovus, aišku, norime paraginti nelaukti, kol įstatymas įsigalios, o ieškoti silpnų vietų sistemose ir jas lopyti nedelsiant“, – pridūrė parlamentarė.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė užtikrino, kad pacientų ir kiti duomenys, esantys e. sveikatoje, yra saugūs.
„Norėdami prevenciškai imtis iniciatyvos ir apsaugoti tuos duomenis, teikiame kartu su Seimo nariais būtent šiuos įstatymo pakeitimus“, – sakė ji.
Ministrės teigimu, turėtų pagerėti ir e. sveikatos paslaugų kokybė, būtų peržiūrimi kai kurie jos funkcionalumai.
Anot jos, kol kas neatsisakoma ir idėjos iškelti e. sveikatos sistemą iš Registrų centro ir padaryti ją atskirai veikiančią.
Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema yra skirta centralizuotai kaupti, saugoti ir administruoti informaciją, susijusią su Lietuvoje teikiamomis sveikatinimo paslaugomis. Šioje sistemoje kaupiama tiek medicininė informacija, tiek administracinė informacija.
Pataisų rengėjai kol kas negalėjo pasakyti, kiek lėšų reikėtų skirti e. sveikatai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.
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