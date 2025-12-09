Ekspertai nerimauja dėl paauglių: dalis tėvų prie to prisideda

Apie tai, kokias psichoaktyviąsias medžiagas vartoja mūsų paaugliai ir kaip tai pastebėti, „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ pasakojo Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento Prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja dr. Aušra Želvienė (toliau – A. Ž.), Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus patarėja Brigita Rašimaitė (toliau – B. Ž.), Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės skyriaus vedėja, gydytoja toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė (toliau – G. L. S.), Santaros klinikų vaikų skubios pagalbos skyriaus vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys (toliau – L. Š.) ir Klaipėdos universiteto profesorė Aelita Bredelytė (toliau – A. B.)
– Ar paaugliai vis dar aktyviai svaiginasi?
– A. Ž.: Paaugliai ieško įvairių svaiginimosi būdų, kurie yra destruktyvūs. Apklausoje tiriamas ne konkretus psichotropinių medžiagų vartojimo amžius, o tai, ar iki 13 metų jie jau buvo jų bandę. Narkotikus iki 13 metų bando rečiau, tačiau kalbant apie cigaretes, ypač elektronines, esame vieni iš pirmaujančių. Tai kelia nerimą. Dėl to imamasi veiksmų, kad taip neatsitiktų, nes situacija yra netenkinanti.
Gali būti, kad dalis tėvų prie to prisideda ir mano, jog elektroninės cigaretės yra mažiau žalingos už paprastas. Jie galvoja, kad geriau jau patys nupirks ar duos vaikams elektroninių cigarečių, ir tada šie nepirks iš neaišku kur ir ko. Tai visiškai klaidingas įsitikinimas, netgi nusikalstama veikla.
– Kokia informacija skelbiame šiame tyrime?
– A. B.: Šiais metais šiame tyrime buvo matuojamas psichologinės gerovės jausmas. Lietuvos situacija yra gerokai žemiau Europos vidurkio ir tai siunčia signalą, kodėl padėtis blogėja. Tyrimas buvo atliekamas pagal iš anksto numatytą ir Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintą skalę, kuri naudojama daugelyje šalių. Nustatyta, kad kas tik antras paauglys Lietuvoje teigia, jog jaučiasi gerai. Taip pat ieškota ryšių su vartojimu ir vertinta, ar tie ryšiai egzistuoja, ypač tarp merginų. Jei paaugliai jaučiasi psichologiškai prastai, tai reiškia, kad jie gali ieškoti svaiginimosi būdų.
Šis tyrimas pasižymi labai stipria ir griežta metodologija: keliami dideli reikalavimai paauglių konfidencialumui, o jiems pateikiamas prašymas atsakinėti į klausimus tada, kai jaučiasi saugiai, nes tokiu atveju atsakymai būna nuoširdžiausi. Pati apklausa yra didelė ir trunka ilgai. Jei į pirmuosius klausimus jie dar atsako atsargiau, vėliau atsakymai tampa nuoširdesni. Manome, kad gauti atsakymai yra patikimi.
– Kokia situacija su narkotikais ir alkoholio vartojimu?
– A. Ž.: Didelio narkotikų vartojimo augimo nematyti, tačiau, lyginant su Europa, esame maždaug per vidurį. Tačiau tai diskusijų dalykas: ar mums priimtina būti tame viduryje, ar vis dėlto tai yra problema? Mes vertiname, kad tai yra problema, ir su tuo reikia kažką daryti – imtis efektyvių priemonių, kad tie skaičiai neaugtų, o dar geriau – kad mažėtų. Tiesa, tyrimo rezultatai rodo alkoholio vartojimo mažėjimą. Paauglių vartojimo rodikliai Europos mastu yra maždaug per vidurį. Jei dėl narkotikų vartojimo, kuris siekia 4 proc., skelbiame didžiulį aliarmą, tai dėl alkoholio vartojimo, kuris siekia 15–20 proc., tai priimame kaip normalų dalyką.
– A. B.: Jaunuoliai mano, kad alkoholis jiems yra lengvai prieinamas. Tačiau skaičiai gerėja – matome mažėjimo tendenciją. Lyginant su kitomis šalimis, alkoholio vartojimo situacija taip pat gerėja.
– Iš kur vaikai gauna narkotikų?
– A. B.: Pastebimas rekordiškai didelis, ir Europos mastu išsiskiriantis, receptinių raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas gydytojui nepaskyrus. Šių vaistų vartojimas mergaičių tarpe siekia 36 proc., o vaikinų – kiek mažiau. Didžioji dauguma paauglių šiuos vaistus gauna iš suaugusių artimųjų. Tai rodo, kad suaugusieji ieško būdų padėti nuraminti stresą: patys gauna receptinių vaistų ir juos perduoda savo vaikams.
Stebint paskutinį dešimtmetį ir tris duomenų rinkimo bangas, vartojimas auga, ypač tarp mergaičių. Šiame tyrime svarbus ne tik psichoaktyvių substancijų vartojimas, bet ir socialinių tinklų naudojimas bei kompiuterinių žaidimų žaidimas. Apie 50 proc. Lietuvos mokinių, ypač merginos, patiria kontrolės praradimą leisdamos laiką socialiniuose tinkluose, susiduria su sutrikusiu miegu ir didėjančiu nerimu.
Jos socialiniuose tinkluose laiką leidžia tam, kad pabėgtų nuo realaus gyvenimo streso, tačiau būdamos ten įsisuka į dar didesnę nemigą: praleidinėjamos pamokos, neatliekami namų darbai ar pareigos, sugrįžtama prie sėdimo gyvenimo būdo ir susiduriama su nerimo sutrikimais, kurie kyla būtent iš šio proceso. Tai – užburtas ratas.
– Kokių priemonių imsitės, kad jaunimo psichinė sveikata nebūtų tokia prasta?
– B. R.: ESPAD rodikliai – neraminantys. Yra palyginimui Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenys apie migdomųjų ir raminamųjų vaistų vartojimą ne tik tarp vaikų, bet ir tarp suaugusiųjų. Sveikatos apsaugos ministerija investuoja tiek į prevencines programas, orientuotas į jaunimą, tiek į kitas priemones, ypač kalbant apie tabako gaminius ir su jais susijusius produktus – ypač naujoviškus tabako gaminius, tokius kaip elektroninės cigaretės. Taip pat prisidedama prie teisinio reguliavimo priemonių įgyvendinimo.
Pastaraisiais metais girdėjome apie draudimus prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su skoniais ir kvapais, taip pat apie draudimą viešai eksponuoti šiuos gaminius, siekiant mažinti jų patrauklumą jaunimui ir impulsyvų pirkimą tarp suaugusiųjų. Visuomenėje pasigirsta nuostatų, esą nauji tabako gaminiai kelia mažesnę žalą sveikatai, tačiau Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad tai – visuomenę klaidinantys teiginiai, nes šių gaminių ilgalaikis poveikis nėra įvertintas. Jį įvertinti sudėtinga, nes nuolat atsiranda vis daugiau naujų gaminių su skirtingomis sudėtimis.
Tačiau yra ir atliktų tyrimų, rodančių, kad naujoviškuose gaminiuose, kurie ypač patrauklūs jaunimui, kai kurių medžiagų aptinkama mažesnėmis koncentracijomis nei įprastiniuose tabako gaminiuose, tačiau juose randama ir kitų kenksmingų medžiagų.
– Ką rodo vaikų raminamųjų vartojimas?
– L. Š.: Turime nepamiršti, kad ir suaugusiųjų tarpe šių vaistų vartojame vieni daugiausiai Europoje. Net ir Seime buvo kilusi diskusija, kaip tai apriboti ir apsunkinti jų įsigijimą. Vienu metu buvo sakoma, kad žmonės raminamuosius perka kaip vitaminus ir vartoja tokiomis dozėmis, kad net sunku suvokti.
Tokį vartojimą galima palyginti su kompiuteriu: jei neturi, ką pasiūlyti vaikui, pasiūlai planšetę, o po to pastebi atsiradusią priklausomybę. Šioje vietoje didžiausią atsakomybę turi suaugę, kurie kažkokiu būdu įsigyja šiuos vaistus. Esu pakankamai ramus dėl vaikų psichiatrų, nes jie nerašo šių vaistų taip paprastai, juos perka suaugę.
Vienu metu buvo sakoma, kad žmonės raminamuosius perka kaip vitaminus ir vartoja tokiomis dozėmis, kad net sunku suvokti.
Pavartojus šių vaistų 5–7 dienas, jau formuojasi priklausomybė. Žmogus be vaisto sunkiai gali užmigti, organizmas prisitaiko ir ima reikalauti vis didesnių dozių. Tai veikia savijautą: negavęs vaisto žmogus tampa dirglesnis. Kai kurių vaistų priklausomybė mažai kuo skiriasi nuo to, kaip žmogus taptų priklausomas nuo heroino.
– Apie ką šie baisūs skaičiai?
– G. L.: Baisu, kas darosi su paaugliais ir jaunimu. Alkoholio vartojimas mums atrodo savaime suprantamas. Žinome, kad Lietuvoje negalima nusipirkti alkoholio ir jo vartoti iki 21-erių metų. O dabar kalbame, kad jau 13-os metų vaikai pradeda jį vartoti. Alkoholis yra tiesioginiai vartai į kitas psichoaktyvias medžiagas. Net jei žmogus nesiruošia vartoti psichoaktyvios medžiagos, pavartojęs alkoholio jis visada savo sprendimu gali suabejoti.
