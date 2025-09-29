Ekstremalių situacijų medikų komanda gavo PSO sertifikatą

„Šiandien mes švenčiame ne tik verifikaciją, bet ir įrodymą, kad Lietuva turi komandą, pasirengusią padėti tiek savo žmonėms, tiek tarptautinei bendruomenei. (...) Tai – mūsų bendras laimėjimas, dėl kurio Lietuva šiandien yra dar stipresnė pasirengimo krizėms srityje“, – pranešime cituojama EMT vadovė Greta Beinaravičiūtė.
Šis sertifikatas buvo gautas už praėjusią savaitę vykusias dviejų dienų pratybas Valčiūnuose, Vilniaus rajone. Jų metu komandos nariai ekspertams iš Europos Sąjungos civilinio mechanizmo, PSO atstovams, stebėtojams iš Čekijos ir Izraelio demonstravo, kad komanda yra pajėgi savarankiškai užtikrinti savo veiklą bent dvi savaites ir dirbti pagal PSO standartus.
Dvi dienas trukusių pratybų metu buvo įrengta pilna bazinė stovykla ir mobili klinika. Taip pat buvo tikrinama komandos logistika, medicininė veikla ir dokumentacija.
„Reagavimas į ekstremalias situacijas reikalauja nuolatinio žinių atnaujinimo, visų grandžių veiklos peržiūros ir gerinimo. Komandai toliau nuolat dalyvaus vietos ir tarptautinėse pratybose bei misijose, bendradarbiaus su kitomis PSO EMT tinklo komandomis, atnaujins procedūras, įrangą ir dokumentaciją, kad būtume pasiruošę reaguoti tuomet, kai prireiks, taip prisidedant prie Lietuvos sveikatos sistemos atsparumo stiprinimo“, – teigė G. Beinaravičiūtė.
EMT komandą administruoja Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Greitoji medicinos pagalbos (GMP) tarnyba. Komandą šiuo metu sudaro apie 60 įvairių krypčių specialistų: gydytojai, slaugytojai, paramedikai, logistikos specialistai iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento.
EMT komanda buvo pradėta formuoti 2023 metais. Jos paskirtis – dalyvauti tarptautinėse ir vietinėse didelių nelaimių bei ekstremalių situacijų valdyme, teikiant medicininę pagalbą.
2024-ais metais komanda dalyvavo įvairiose pratybose Lietuvoje ir realiose užduotyse už Lietuvos ribų. Lietuvos EMT nariai turėjo galimybę dirbti kartu su Lenkijos, Vokietijos, Estijos komandomis.
Naujausi komentarai