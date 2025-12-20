Greičiau nustatys sveikatai pavojingus elektronikos įrenginius

Nustačius, kad įrenginys viršija leistinas elektromagnetinio spinduliavimo ribas, jis nedelsiant bus šalinamas iš prekybos.
„Nuo kitų metų planuojame aktyviai tikrinti tiek fizinėse, tiek elektroninėse parduotuvėse parduodamus mobiliuosius telefonus. Jų skleidžiami elektromagnetiniai laukai yra gerokai didesni nei kitų įrenginių, todėl visas dėmesys pirmiausia bus skiriamas telefonams“, – pranešime spaudai teigė RRT Elektromagnetinio suderinamumo skyriaus vedėjas Arvydas Giedraitis.
Testavimai bus atliekami RRT elektromagnetinio suderinamumo bandymų laboratorijoje Kaune. Bus atliekami savitosios sugertosios galios (SAR) bandymai ne tik mobiliesiems telefonams, bet ir kitiems radijo ryšio įrenginiams – nešiojamiesiems ir planšetiniams kompiuteriams, ausinėms ir kitiems radijo ryšio prietaisams.
„Paprastai tariant, įrenginiai bus testuojami, ar jų spinduliavimas nekenksmingas žmogui ir ar prietaisą saugu laikyti prie galvos ar kūno. Anksčiau tokie tyrimai Lietuvoje nebuvo atliekami, todėl nesaugūs produktai iš rinkos buvo šalinami gerokai lėčiau – tik gavus kitų šalių reguliuotojo informaciją“, – aiškina RRT atstovas.
