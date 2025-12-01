Gripo sezonas prasidėjo anksčiau nei įprasta

Tenka laukti eilėse
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos pastarosiomis dienomis sulaukė išaugusio pacientų, besikreipiančių dėl gripo ir kitų ūmių kvėpavimo takų virusinių infekcijų, skaičiaus. Ypač daug sulaukta mažųjų pacientų. Jiems, ypač savaitgalį, medikų pagalbos tenka laukti eilėse. Neretai vaikus lydi ne vienas suaugusysis. Medikus stebina, kad į ligoninę kartais atvykstama būriu – net su seneliais ar tetomis.
Pasak Santaros klinikų Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėjos gydytojos Ingridos Sapagovaitės, į ligoninę dėl gripo atvykusius mažuosius pacientus konsultuoja gydytojai, atliekami tyrimai, paskiriamas gydymas ir vaikai dažniausiai išleidžiami gydytis į namus. Į stacionarą dėl gripo per dieną paguldomi apie penki vaikai.
Pasak medikų, pacientų laukimo laikas ligoninėje sutrumpėtų, o kartais net pavyktų išvengti komplikacijų, jei sukarščiavusį vaiką – kuo dažniausiai ir prasideda gripas – tėveliai patys pradėtų gydyti namuose.
„Reikėtų duoti vaistų nuo temperatūros, nuo skausmo, duoti gerti daugiau skysčių ir į ligoninės priėmimo skyrių važiuoti tik tada, kai temperatūros nepavyksta sumažinti – kai, išgėrus vaistų, ji nekrinta žemiau 38 laipsnių, jei vaikas negeria skysčių, nenori valgyti, yra vangus, mieguistas, guli, nenori žaisti ar priešingai – tampa itin neramus. Vykti į ligoninę reikėtų ir jeigu vaikas nuolat vemia ir viduriuoja, – komentavo I. Sapagovaitė. – Ir prašome į Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrių važiuoti su vienu lydinčiuoju, kiti galėtų palaukti namuose ar gal automobilyje – minia žmonių apsunkina darbą medicinos personalui, kitiems pacientams būti tarp gausybės aplinkinių didelis diskomfortas, be to, tai sukelia papildomas rizikas infekcijai plisti.“
Savaitgalį pacientų srautai ligoninėse galėtų būti mažesni, jei dalis paslaugų būtų prieinamos ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. Priėmimo skyriuje užtrunkama ilgai dėl pacientų srauto, dėl atliekamų laboratorinių tyrimų – jiems atlikti reikia ne mažiau kaip valandos, įvertinus būklę gali būti skirtos lašinės infuzijos, paskirtas gydymas antivirusiniais vaistais ir dažniausiai pacientas išleidžiamas gydytis į namus.

Pasak I. Sapagovaitės, jei pacientai labiau pasitikėtų ir kreiptųsi į savo šeimos gydytoją, tačiau dėl būklės reikėtų vykti į ligoninę, poliklinikoje atlikti tyrimai sutrumpintų laiką – susitaupytų valanda ir laukti reikėtų trumpiau.
Medikai primena, kad gripas – tai virusinė liga, galinti sukelti plaučių uždegimą, širdies, nervų sistemos pažeidimus, ypač vaikams, senjorams, nėščiosioms ir sergantiems lėtinėmis ligomis.
Stebina pokyčiai
Anot specialistų, gripo virusas pakito, todėl šį sezoną jis tapo labiau užkrečiamas.
„Keista, šiemet pastebėjome, kad gripas [labiau] paveikia jaunus žmones. Gydosi namuose – ateina po trijų ar keturių parų, kai komplikuojasi, iš viruso pasidaro bakterinės infekcijos“, – komentavo Vilniaus klinikinės ligoninės Skubiosios medicinos skyriaus vedėjas Vakaris Varyginas.
Medikus stebina ir tai, kad gripo sezonas Lietuvoje prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau nei paprastai.
„Dabar matome tokį augimą, koks pernai buvo registruojamas gruodžio pabaigoje. Tendencija stebima ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse“, – aiškino NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė.
Vien per pirmąją gruodžio savaitę Lietuvoje buvo patvirtinta beveik 2 tūkst. naujų gripo atvejų. Tai – atvejai, kai sergantys dėl ligos kreipėsi į medikus. Nuo lapkričio pabaigos užsikrėtimų padaugėjo trigubai. „Sergamumas yra gerokai, gerokai didėjantis“, – teigė Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
Agresyvesnis nei B tipas
Šiuo metu vyraujantis gripo tipas – A. Jis kiek agresyvesnis nei B tipas, dažniau sukelia komplikacijų.
„Gripas A gali sukelti kraujavimo komplikacijas, gali išsivystyti meningitai, plaučių uždegimai“, – vardijo I. Aleksa.
Kraujuoti gali dantenos, iš nosies, atsirasti raudoni taškeliai odoje.
„Išsigandę tėvai supainioja su meningokoku. Jeigu atsiranda vadinamų hemoraginių bėrimų, būtina kreiptis į gydytoją. Jų gali atsirasti ne tik nuo meningokokinės infekcijos, bet ir nuo gripo A“, – sakė I. Aleksa.
Dabartinę ankstyvą ir gausią susirgimų bangą G. Gargasienė aiškino taip: „Yra šiek tiek labiau pakitęs gripo A virusas. Tai nėra naujo viruso atsiradimas – tai vidiniai viruso pokyčiai.“
Tapo labiau užkrečiamas
Dėl pokyčio šio sezono gripas tapo labiau užkrečiamas: jei ankstesnių sezonų metu 100 žmonių galėjo užkrėsti 120 asmenų, tai dabar – 140.
Pirmąją gruodžio savaitę 60 proc. sergančių gripu ir dėl šios ligos hospitalizuotų asmenų sudarė vaikai. 2–7 metų amžiaus vaikai nuo gripo skiepijami nemokamai, tačiau savo atžalas lietuviai skiepija vangiai. Skaičiuojama, kad praėjusio gripo sezono metu buvo paskiepyta vos 2 proc. šios amžiaus kategorijos vaikų.
Daugelis gripą gydosi namuose – geria specialius receptinius vaistus. „Vaistus nuo gripo galima pradėti vartoti per 48–72 val. nuo simptomų pradžios. Pradėjus vėliau, jų vartojimas tampa bevertis“, – aiškino I. Aleksa.
Visgi vienam šeimos nariui susirgus, specialistai rekomenduoja vaistų nuo gripo išgerti ir likusiems šeimos nariams, kad nesusirgtų.
Apsisaugoti nuo gripo padeda:
Skiepai. Jie gerokai sumažina riziką susirgti sunkia ligos forma, hospitalizacijos ir komplikacijų tikimybę. Skiepytis rekomenduojama kasmet.
Kaukės. Pandemija aiškiai parodė, kad kaukės sumažina oro lašeliniu keliu plintančių infekcijų plitimą. Jas ypač turėtų dėvėti tie, kurie pajunta peršalimo ar gripo simptomus.
Rankų higiena. Dažnai plaukite rankas, naudokite dezinfekcinį skystį. Rankas būtina plauti su muilu ne trumpiau kaip 20 sekundžių, ypač grįžus iš viešų vietų, prieš valgį, pasinaudojus tualetu.
Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas. Kosint ar čiaudint reikia prisidengti burną ne delnu, o vienkartine servetėle arba alkūne.
Kontaktų su sergančiais vengimas. Venkite susibūrimo vietų.
Patalpų vėdinimas. Reguliarus patalpų vėdinimas mažina virusų koncentraciją ore.
Jei susirgote – likite namuose. Sergantis žmogus neturėtų eiti į darbą, mokyklą ar darželį – taip apsaugomi kiti ir sumažinamas viruso plitimas.
