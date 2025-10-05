Gripo skiepai: dalis gyventojų saugosi, kiti vis dar abejoja

Naujausia visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa atskleidė, kad beveik pusė (46 proc.) respondentų bent kartą gyvenime yra skiepijęsi nuo gripo. Kasmet tai daro 15 proc. apklaustųjų, dar 31 proc. skiepijasi nereguliariai. 2 proc. apklaustųjų kol kas nėra skiepijęsi, bet svarsto tai padaryti ateityje, tačiau net 39 proc. niekada nesiskiepijo ir neplanuoja to daryti
Paklausti apie nesiskiepijimo priežastis, pusė respondentų atsakė manantys, kad tai nebūtina. Trečdalis prisipažino bijantys šalutinio poveikio, 26 proc. netiki vakcinos veiksmingumu, o beveik penktadaliui (19 proc.) kliūtimi tampa kaina. Nedidelė dalis (5 proc.) apklaustųjų nurodė nežinantys, kur būtų galima pasiskiepyti, arba mano, kad vakciną gauti sudėtinga.
Apklausa taip pat atskleidė, kad daugiau nei pusė (52 proc.) žmonių žino apie galimybę tam tikroms gyventojų grupėms pasiskiepyti nemokamai. Trečdalis apie tai yra girdėję, bet nežino detalių, o 17 proc. apie tokią galimybę nežino visai.
Dažniausiai informacija apie skiepus gyventojus pasiekia per žiniasklaidą arba šeimos gydytojus ir kitus medikus. Nemaža dalis jos gauna iš šeimos narių, draugų ar socialinių tinklų, tačiau 12 proc. apklaustųjų pripažino, kad šia tema informacijos neturi arba ja nesidomi.
Į klausimą apie planus artėjančiam gripo sezonui 22 proc. respondentų atsakė, kad tikrai ketina pasiskiepyti, 40 proc. nurodė dar neapsisprendę, o net 38 proc. tvirtai atsakė neketinantys skiepytis.
VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė pabrėžia, kad skiepai išlieka svarbiausia apsauga nuo gripo ir jo sukeltų komplikacijų. „Lietuvoje net 97 proc. visų registruojamų ligų sudaro per orą plintančios infekcijos, iš jų dažniausios – sezoninis gripas ir ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Skiepai ne tik padeda išvengti sunkių ligos formų, bet ir sumažina antibiotikų vartojimą, apsilankymų pas gydytojus ir prarastų darbo dienų skaičių. Todėl vakcinacija yra viena efektyviausių visuomenės sveikatos priemonių“, – sako ji.
Skiepai nuo gripo ypač aktualūs rizikos grupių žmonėms. Nemokamai jie kasmet gali būti skiriami 2–7 metų vaikams, 65 metų ir vyresniems žmonėms, nėščiosioms, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie kasdien susiduria su didesne rizika užsikrėsti. Nuo šių metų liepos nemokamai nuo gripo vakcinuojami ir sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentai, kurių programos praktinė dalis vyksta gydymo įstaigose.
VLK primena, kad dėl kompensuojamų skiepų gyventojai turėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę.
