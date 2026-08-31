 Gy­ve­ni­mo kur­sas po in­sul­to: apie žmo­gų, kū­ną, vė­ją ir bendrą kelią

Gy­ve­ni­mo kur­sas po in­sul­to: apie žmo­gų, kū­ną, vė­ją ir bendrą kelią

2026-08-31 20:00
To­mas Kregž­dė (žurnalas „Sveikata“)

Apie skaus­mą po in­sul­to daž­nai kal­ba­ma medicinos ter­mi­nais, ta­čiau tai daug dau­giau nei simp­to­mas. Tai nuo­la­ti­nė bū­se­na, ku­ri for­muo­ja die­nos rit­mą, spren­di­mus, emo­ci­jas ir san­ty­kį su ap­lin­ka. Neu­ro­ge­ni­nis skaus­mas, su ku­riuo il­gą lai­ką gy­ve­no Gin­ta­ras Ka­za­kaus­kas, nė­ra ašt­rus ar mo­men­ti­nis – jis ty­lus, nuo­la­ti­nis, įsi­skver­bian­tis į kas­die­ny­bę.

<span>Gy­ve­ni­mo kur­sas po in­sul­to: apie žmo­gų, kū­ną, vė­ją ir bendrą kelią</span>
Gy­ve­ni­mo kur­sas po in­sul­to: apie žmo­gų, kū­ną, vė­ją ir bendrą kelią / magnific.com, asmeninio archyvo nuotr.

Ši pa­tir­tis ne­lei­džia pa­mirš­ti, kad kū­nas pa­si­kei­tė. Ji pri­me­na apie ri­bas, apie tra­pu­mą, apie tai, kad net pa­pras­ti veiks­mai rei­ka­lau­ja pa­stan­gos. Tuo pat me­tu jis vei­kia ir psi­cho­lo­giš­kai: se­ki­na, ma­ži­na kant­ry­bę, ke­lia be­jė­giš­ku­mo jaus­mą. Tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl gy­ve­ni­mas po in­sul­to daž­nai tam­pa ne­ma­to­ma ko­va: išo­riš­kai žmo­gus ga­li at­ro­dy­ti sta­bi­lus, ta­čiau vi­du­je nuo­lat ba­lan­suo­ja tarp iš­tver­mės ir nuo­var­gio.

Il­gai­niui, nuo­sek­liai fi­ziš­kai dir­bant, ju­dant, lai­kan­tis dis­cip­li­nos, šis skaus­mas iš Gin­ta­ro gy­ve­ni­mo pra­dė­jo trauk­tis. Tai ne­bu­vo stai­gus pa­ge­rė­ji­mas – grei­čiau lė­tas at­si­trau­ki­mas, lei­dęs grįž­ti prie pa­pras­čiau­sių da­ly­kų: leng­viau ei­ti, ju­dė­ti be laz­dos, il­giau iš­bū­ti ne­pa­ti­riant nuo­la­ti­nės įtam­pos. Kai skaus­mas su­ma­žė­jo, ne tik pa­leng­vė­jo fi­ziš­kai, bet ir ta­po psi­cho­lo­gi­niu lū­žiu – ženk­lu, kad kū­nas, nors ir pa­žeis­tas, vis dar ge­ba at­sa­ky­ti.

Asociatyvi magnific.com nuotr.

Žmo­gus prieš diag­no­zę

Iki 2018 m. lapk­ri­čio 15-osios G. Ka­za­kaus­kas gy­ve­no in­ten­sy­vų, ak­ty­vų ar­chi­tek­to gy­ve­ni­mą. Ar­chi­tek­tū­ra jam ne­bu­vo vien pro­fe­si­ja – tai bu­vo mąs­ty­mo bū­das, kas­die­nė pra­kti­ka, nuo­la­ti­nis dia­lo­gas su erd­ve, struk­tū­ra ir lai­ku. Dir­bant ar­chi­tek­to dar­bą kū­nas ir pro­tas vei­kia kaip vie­na sis­te­ma: ran­ka brė­žia, ką pro­tas jau su­for­ma­vęs, o ju­de­sys tam­pa min­ties tą­sa.

Tai dar­bas, ku­ria­me svar­bu tiks­lu­mas, orien­ta­ci­ja, ge­bė­ji­mas ma­ty­ti vi­su­mą ir de­ta­les vie­nu me­tu. Kū­nas čia nė­ra tik inst­ru­men­tas, jis – spren­di­mų da­lis. Ju­dė­ji­mas, koor­di­na­ci­ja, erd­vės po­jū­tis – vi­sa tai su­da­ro ar­chi­tek­to pro­fe­si­nės ta­pa­ty­bės pa­grin­dą.

In­sul­tas šią struk­tū­rą su­grio­vė per aki­mir­ką. Stai­ga din­go tai, kas iki tol at­ro­dė sa­vai­me su­pran­ta­ma: ju­dė­ji­mas, pu­siaus­vy­ra, koor­di­na­ci­ja, au­to­no­mi­ja. De­ši­nė kū­no pu­sė ta­po sve­ti­ma – ne­be­val­do­ma, ne­beat­lie­pian­ti min­ties. Kū­nas, il­gus me­tus bu­vęs pa­ti­ki­mu są­jun­gi­nin­ku, ta­po ne­prog­no­zuo­ja­mas.

At­si­ra­do skaus­mas – ne epi­zo­di­nis, ne lai­ki­nas, o nuo­la­ti­nis, jau­čia­mas kiek­vie­ną die­ną. At­si­ra­do ir ki­tas lai­kas. Lai­kas, ku­ris ne­bė­ra ma­tuo­ja­mas pro­jek­tais ar ter­mi­nais, bet kū­no ga­li­my­bė­mis, nuo­var­giu, skaus­mo in­ten­sy­vu­mu. Lė­tas, frag­men­tuo­tas, pri­klau­so­mas nuo to, kiek da­bar lei­džia kū­nas.

Tai aki­mir­ka, kai žmo­gus su­si­du­ria ne tik su fi­zi­niu silp­nu­mu, bet ir su eg­zis­ten­ci­niu klau­si­mu, ku­rio neį­ma­no­ma apei­ti: kas aš esu, kai ne­be­ga­liu bū­ti toks, koks bu­vau?

Į šį klau­si­mą nė­ra grei­to at­sa­ky­mo. Jis ly­di vi­są svei­ki­mo pro­ce­są, per­smel­kia kas­die­nius spren­di­mus ir ver­čia iš nau­jo įvertinti sa­ve – ne mąs­tant apie tai, kas pra­ras­ta, o tai, kas dar įma­no­ma.

Sva­jo­nės, vė­jai ir jach­tos

Asociatyvi magnific.com nuotr.

Be ar­chi­tek­tū­ros ir pro­fe­si­nės pa­tir­ties, Gin­ta­ras bu­vo pa­ty­ręs jach­tos ka­pi­to­nas. Bu­ria­vi­mas jam reiš­kė lais­vę, to­li­mas sva­jo­nes ir nuo­ty­kius, ku­riuos dik­tuo­ja vė­jas ir jū­ros ban­gos. Jo gy­ve­ni­mo sva­jo­nės bu­vo to­li­mos, vė­juo­tos, o žu­vėd­rų dai­nos – skam­bios, ly­din­čios kiek­vie­ną ke­lio­nę.

Ši pa­tir­tis at­si­spin­di ir Gin­ta­ro įkur­to Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „At­bėk“ vi­zua­li­nė­je kal­bo­je: dau­ge­ly­je fon­do nuo­trau­kų ma­ty­ti jach­tos, sim­bo­li­zuo­jan­čios ke­lio­nę, at­kak­lu­mą ir ju­dė­ji­mą į prie­kį, ne­pai­sant ri­bo­ji­mų. Jach­ta ta­po me­ta­fo­ra gy­ve­ni­mo po in­sul­to – lė­to, bet tvir­to ju­dė­ji­mo per ban­gas, ku­rių nie­ka­da neį­ma­no­ma vi­siš­kai nu­ma­ty­ti, ta­čiau pa­si­tel­kus kant­ry­bę ir įgū­džius ga­li­ma pa­siek­ti nau­jas kran­ti­nes.

Mo­ky­tis iš nau­jo

Asmeninio archyvo nuotr.

In­sul­tas ati­ma ne tik ju­de­sį, bet ir žmo­gaus pro­fe­si­nę ta­pa­ty­bę. Ar­chi­tek­tui ran­ka yra mąs­ty­mo įran­kis. Brė­ži­nys, es­ki­zas, dar­bas kom­piu­te­riu – pro­ce­sai, ku­riuo­se kū­nas ir pro­tas vei­kia kar­tu. Kai ši jung­tis nu­trūks­ta, ten­ka iš nau­jo suprasti, ką reiš­kia žo­dis „dirb­ti“.

Gin­ta­rui te­ko iš­mok­ti ra­šy­ti kai­re ran­ka, dirb­ti kom­piu­te­riu iš nau­jo, lė­tai, be au­to­ma­ti­kos. Tai ne­bu­vo tik tech­ni­nis pri­si­tai­ky­mas, o psi­cho­lo­gi­nis pro­ce­sas, kai rei­kė­jo su­si­tai­ky­ti su tuo, kad bu­vęs grei­tis ne­beg­rįš, o re­zul­ta­tai ateis tik su­tel­kus pa­stan­gas, o ne dėl įgū­džių iner­ci­jos.

Svar­bu pa­brėž­ti: mo­ky­ma­sis iš nau­jo nė­ra grį­ži­mas at­gal. Tai ju­dė­ji­mas į ki­tą pro­fe­si­nio gy­ve­ni­mo for­mą. Ar­chi­tek­tū­ra čia tam­pa ne tik ama­tu, bet ir kant­ry­bės, struk­tū­ruo­to mąs­ty­mo, vi­di­nės dis­cip­li­nos pra­kti­ka. Lė­tes­nis dar­bas vertės nesumažina – jis ją per­ku­ria.

Ta­da gi­mė „At­bėk“

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „At­bėk“, įkur­tas 2020 m. spa­lio 7 d., gi­mė ne kaip abst­rak­ti ini­cia­ty­va, o kaip tie­sio­gi­nė as­me­ni­nės pa­tir­ties tą­sa. Tai at­sa­kas į su­vo­ki­mą, kad po in­sul­to žmo­gus daž­nai lie­ka vie­nas su il­ga­lai­kiais pa­da­ri­niais: fi­zi­niais, emo­ci­niais, so­cia­li­niais.

Fon­das „At­bėk“ sie­kia kal­bė­ti apie li­gą ne kaip apie baig­tį, o kaip apie pro­ce­są. Apie il­gą svei­ki­mo lai­ką, kas­die­nį dar­bą, pa­ra­mos svar­bą ne tik pir­mo­sio­mis sa­vai­tė­mis, bet ir me­tais po įvy­kio. Tai ban­dy­mas su­kur­ti erd­vę, ku­rio­je žmo­gaus pa­tir­tis ne­bū­tų nu­ver­tin­ta ar su­pap­ras­tin­ta.

Šis fon­das at­spin­di pla­tes­nę idė­ją: kad pa­gal­ba nė­ra vien­kar­ti­nis ges­tas. Ji tu­ri bū­ti nuo­sek­li, il­ga­lai­kė ir orien­tuo­ta į žmo­gaus oru­mą.

Kal­bė­da­mas apie fon­dą „At­bėk“, G. Kazakauskas neats­ki­ria jo nuo sa­vo pa­ties is­to­ri­jos. Tai nė­ra pro­jek­tas, ku­ris gi­mė „vė­liau“. Jis at­si­ra­do tuo pa­čiu me­tu, kai at­si­ra­do su­vo­ki­mas, kiek daug po in­sul­to lie­ka ne­pa­sa­ky­ta ir ne­paaiš­kin­ta.

„Šis fon­das gi­mė iš as­me­ni­nės pa­tir­ties, – sa­ko jis. – Po in­sul­to la­bai aiš­kiai pa­ju­tau, kaip leng­va pa­si­jus­ti su­tri­ku­siam. Ne to­dėl, kad nė­ra gy­dy­to­jų ar pro­ce­dū­rų, o to­dėl, kad trūks­ta pa­pras­to, žmo­giš­ko paaiš­ki­ni­mo, kas da­bar vyks­ta su ma­ni­mi ir kaip su tuo gy­ven­ti.“

Di­džiau­sias iš­šū­kis tuo me­tu bu­vo ne tik fi­zi­nis silp­nu­mas, bet ir in­for­ma­ci­jos sto­ka, ne­tik­ru­mas, nuo­la­ti­nis jaus­mas, kad tu­ri vis­ką su­pras­ti pa­ts. „Bu­vo daug klau­si­mų, į ku­riuos nie­kas ne­tu­rė­jo lai­ko at­sa­ky­ti. Kai lie­ki vie­nas su tais klau­si­mais, la­bai grei­tai pra­de­di gal­vo­ti, kad esi vie­nin­te­lis toks.“

Tuo­met gi­mė ty­lus pa­ža­das sau: jei pa­vyks at­si­sto­ti ant ko­jų, ši pa­tir­tis ne­tu­ri lik­ti as­me­ni­nė. Ji tu­ri tap­ti kuo nors, kas pa­dė­tų ki­tiems.

Da­bar fon­das „At­bėk“ da­ro tai, ko la­biau­siai trū­ko jam pa­čiam. Fon­das tei­kia ne me­di­ci­ni­nį gy­dy­mą, bet tai, kas daž­nai lie­ka tarp ei­lu­čių: as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi grįs­tą in­for­ma­ci­ją, emo­ci­nį pa­lai­ky­mą, pra­kti­nes gai­res žmo­nėms, pa­ty­ru­siems in­sul­tą, ir jų ar­ti­mie­siems. Tai pa­gal­ba orien­tuo­tis nau­jo­je rea­ly­bė­je, ku­rio­je vis­kas vyks­ta lė­čiau, bet ne ma­žiau gi­liai.

„Mū­sų tiks­las – kad žmo­gus ne­si­jaus­tų vie­nas, – pa­brė­žia Gin­ta­ras. – Kad jis ži­no­tų: tai, ką da­bar iš­gy­ve­na, yra su­pran­ta­ma. Kad yra ki­tų, ku­rie ei­na tuo pa­čiu ke­liu.“

Pa­gal tu­ri­mus iš­tek­lius fon­das tei­kia ir fi­nan­si­nę pa­ra­mą, skaid­riai pa­skirs­ty­da­mas lė­šas tiems, ku­riems jos rei­ka­lin­gos sveiks­tant. Vi­sa fon­do veik­la re­mia­si sa­va­no­riš­ko­mis rė­mė­jų au­ko­mis – bū­tent jos lei­džia iš­lai­ky­ti tęs­ti­nu­mą ir pa­siek­ti žmo­nes, ku­rie šian­dien yra ten, kur kaž­ka­da bu­vo jis pa­ts.

„Šis fon­das at­si­ra­do ne iš teo­ri­jos, – sa­ko Gin­ta­ras. – Jis at­si­ra­do iš su­pra­ti­mo, kad net ir ge­riau­sias gy­dy­mas neat­sa­ko į vi­sus klau­si­mus, o žmo­giš­kas pa­lai­ky­mas kar­tais tam­pa svar­biau­siu svei­ki­mo rams­čiu.“

Apie vi­suo­me­nę, ku­ri mo­ko­si

Asociatyvi magnific.com nuotr.

G. Ka­za­kaus­ko is­to­ri­ja neiš­ven­gia­mai per­žen­gia as­me­ni­nį lyg­me­nį. Ji at­sklei­džia, kaip mū­sų vi­suo­me­nė su­vo­kia li­gą, svei­ki­mą ir žmo­gaus ver­tę po trau­mų. In­sul­tas Lie­tu­vo­je vis dar daž­nai sie­ja­mas su pa­bai­ga – dar­bin­gu­mo, sa­va­ran­kiš­ku­mo, ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo.

Rea­ly­bė yra su­dė­tin­ges­nė. Žmo­nės, pa­ty­rę in­sul­tą, gy­ve­na, dir­ba, ku­ria, my­li ir ko­vo­ja. Klau­si­mas tik vie­nas: ar mes, kaip vi­suo­me­nė, su­da­ro­me jiems tam są­ly­gas?

Ši is­to­ri­ja kvie­čia per­žiū­rė­ti ne tik svei­ka­tos, bet ir em­pa­ti­jos, kant­ry­bės ir so­li­da­ru­mo ri­bas. Gy­ve­ni­mas po in­sul­to nė­ra grį­ži­mas į anks­tes­nį taš­ką.

Tai nau­jos tra­jek­to­ri­jos kū­ri­mas, ku­ria­me svar­biau­sia – ne grei­ti re­zul­ta­tai, o pa­sto­vu­mas, dis­cip­li­na ir ti­kė­ji­mas. G. Ka­za­kaus­ko pa­tir­tis ro­do, kad li­ga ne­bū­ti­nai su­nai­ki­na žmo­gaus ta­pa­ty­bę – ji ją per­ku­ria.

Skaus­mas, ju­dė­ji­mo ri­bo­tu­mas ir pro­fe­si­niai iš­šū­kiai tam­pa kas­die­ny­bės da­li­mi, ta­čiau kar­tu at­si­ran­da ir nau­jas jaut­ru­mas, gi­les­nis san­ty­kis su lai­ku ir kū­nu. Fon­do „At­bėk“ veik­la ro­do, kaip as­me­ni­nė ko­va ga­li virs­ti bend­ruo­me­ni­ne at­sa­ko­my­be.

Ši is­to­ri­ja – ne apie silp­nu­mą. Ji apie pa­stan­gas gy­ven­ti vi­sa­ver­tiš­kai net ta­da, kai są­ly­gos tam ne­pa­lan­kios. Apie žmo­gų, ku­ris ne­pa­si­duo­da, ir apie vi­suo­me­nę, ku­ri tu­ri iš­mok­ti bū­ti ša­lia.

PA­DĖ­KI­ME

Asmeninio archyvo nuotr.

Pa­dė­ti – ne tik paau­ko­ti, bet ir pa­ste­bė­ti, iš­girs­ti, pa­lai­ky­ti. Fon­das „At­bėk“ kvie­čia bū­ti kar­tu su tais, iš ku­rių gy­ve­ni­mas pa­rei­ka­la­vo dau­giau pa­stan­gų nei iš ki­tų.

Kiek­vie­na pa­ra­ma pa­de­da tęs­ti fon­do veik­lą ir bū­ti ša­lia tų, ku­riems šian­dien to la­biau­siai rei­kia.

Cont­ri­bee

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „At­bėk“ są­skai­ta: LT25 7300 0101 6481 8999.

Pay­Pal: at­[email protected]

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