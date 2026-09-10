Gydančioji arbatos galia – 10 naudų sveikatai

Gerdami arbatą pagerinsite savo sveikatą, rašoma ramsayhealth.co portale. Štai 10 arbatos privalumų:
1. Arbatoje yra antioksidantų.
Antioksidantai neleidžia kūnui „užkalkėti“ ir stabdo senėjimo procesus bei apsaugo nuo taršos žalos.
2. Arbatoje mažiau kofeino nei kavoje
Žolelių arbatos visai neturi kofeino, o tradicinė juoda ar žalia arbata įprastai turi 50 proc. mažiau kofeino už kavą. Tai reiškia, kad arbata galite mėgautis kiek tik norite ir nepakenksite savo nervų sistemai.
3. Arbata sumažina infarkto ir insulto rizikas
Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad per dieną išgeriant vieną-tris puodelius žalios arbatos, 20 proc. sumažinama širdies smūgio rizika ir net 35 proc. mažėja insulto tikimybė.
Tie, kurie gėrė keturis ar daugiau puodelių per dieną, širdies smūgio riziką sumažino 32 proc. Sumažėjo ir blogojo cholesterolio kiekiai.
4. Arbata padės atsikratyti svorio
Nors tyrimų šioje srityje galėtų būti daugiau, pastebėta, kad geriant didelius arbatos kiekius, teigiamai paveikiamas svoris.
5. Arbata apsaugos kaulus
Neseniai atlikti tyrimai su gyvūnais parodė, kad žalia arbata palaiko tinkamą kaulų būklę.
6. Dėl arbatos bus gražesnė šypsena
Japonų mokslininkai atrado, kad arbata sumažina tikimybę netekti dantų. Gėrimas pakeičia burnos pH ir neleidžia atsirasti dantų skylėms. Dantų emalio arbata neardo.
7. Arbata padeda imuninei sistemai
Išsiaiškinta, kad arbata suteikia energijos imuninėms ląstelėms ir jos greičiau reaguoja į mikrobus.
8. Arbata kovoja su vėžiu
Tyrimai šioje srityje dar vyksta, tačiau duomenys – džiuginantys. Jeigu jūsų šeimoje ar giminėje yra narių, kurie sirgo vėžiu ir jūs esate rizikos grupėje, geriant daugiau arbatos galbūt sumažinsite vėžio riziką.
9. Žolelių arbata ramina virškinimo sistemą
Žolelių arbatos, pavyzdžiui, ramunėlių, gali padėti turintiems dirgliosios žarnos sindromą, nes ji turi anti-spazminių savybių. Kitos arbatos, tarkime, imbiero ramina pykinimą.
10. Arbata be priemaišų neturi kalorijų
Jei nemėgstate vandens, arbata gali būti puikia alternatyva. Dėl itin daug rūšių yra milžiniškas skonių pasirinkimas. Ją galima gerti karštą ir šaltą, o papildomos priemaišos – visai nereikalingos.
Drąsiai mėgaukitės arbata. Mokslininkai teigia, kad per dieną reikėtų išgerti apie keturis puodelius arbatos, tuomet bus gaunama optimali nauda.
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