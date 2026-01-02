Gydytoja atskleidė pavojingą pacientų tendenciją: tas kelias jau veda prie priklausomybių

Plačiau apie tai pasakojo Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Aleksandra Liepaitė.
– Ar pastebite, kad pacientai prašo vienų ar kitų konkrečių vaistų?
– Taip, dažnai būna taip. Dažniausias atvejis turbūt tada, kai kur nors išvyksta į kelionę arba prieš atostogas, visokias laisvas dienas. Nori pasirūpinti, apsisaugoti, kad turėtų, jeigu kažkas atsitiktų.
– Jeigu tai nėra kelionė, atostogos, kaip sakote, bet tiesiog žmogus nori turėti vaistų, kiek tas noras yra pagrįstas ir kaip gali išsivystyti priklausomybė vaistams?
– Taip, tikrai žmonės nori turėti tiesiog vaistų. Labai dažnai susiduriame su tuo, kad vartoja draugai arba kaimynai. Čia ypač gal vyresnio amžiaus žmonėms daugiau tas galioja. Jie nori savo vaistinėlėje šių vaistų turėti, juos iškart pradėti naudoti arba turėti ateičiai. Esminis dalykas, kur pasitaiko didžiausios klaidos, – kad vartojama neteisingai, dubliuojasi kai kurie vaistiniai preparatai kartu, nes yra sudėtiniai vaistai. Taip pat nesilaikoma trukmės, vartojami per ilgai, per didelėmis dozėmis. Tada, aišku, tas kelias jau veda prie priklausomybių.
– Kaip ir kodėl gali išsivystyti priklausomybė vaistams?
– Jeigu vartoja kažkurį laiką ilgiau, negu numatyta, atsiranda pripratimas. Vienas elementariausių pavyzdžių – purškalai į nosį, kuriuos galima vartoti tik penkias, daugiausia septynias dienas, o žmonės kartais ir kelias savaites vartoja, be jų nebegali.
– Kodėl žmonės, jūsų nuomone, perka per daug vaistų? Jų išmetama tikrai labai daug.
– Taip, ir kaupimas yra labai didelis. Tos vaistinėlės tikrai daugelio yra perpildytos, paskui vaistai išeina iš galiojimo. Manau, kad žmonės nori saugumo jausmo – būti pasiruošę visiems gyvenimo atvejams, kad jeigu susirgtų, turėtų. Manau, kad tai nėra pagrįsta, nes jeigu susergame, tada ir kreipiamės, perkame tuos vaistus, kurių reikia iš tikrųjų tuo metu.
– Jums asmeniškai tenka atkalbinėti savo pacientus, kad nereikia šio ar kito vaisto?
– Taip, tikrai dažnai tenka. Bandau paaiškinti, kodėl netinka tas vaistas. Dažnai dar būna, kad žmonės jau vartoja kažkokius vaistus, reikia dar papildomai, tada tie vaistai kertasi tarpusavyje arba indikacijos visiškai neatitinka. Dažniausia turbūt tokia diskusija visada būna su antibiotikais – jeigu žmogus suserga, pakyla temperatūra, prašo išrašyti antibiotikų. Sakau: „Jums tikrai dabar jų nereikia.“ Sako: „Jeigu man negerės, vis tiek paskui reikės, išrašykit, aš noriu turėti tų vaistų.“ Tai čia tokia kasdienybė.
– Tenka susipykti su pacientais?
– Nesipykstame, bet padiskutuojame, kartais ir pasiginčijame lengvai. Visada bandau įrodyti, kad žmogus pats suprastų – ne tai, kad tik nurodome, bet kad žmogus pats suprastų, kodėl taip yra. Tada daug lengviau.
– Kaip dažnai susiduriate su pacientais, kurie netinkamai vartoja paskirtus vaistus – per trumpai, per ilgai, kuo tai yra blogai?
– Vėlgi čia turbūt aktualiausia tema yra antibiotikai, nes jeigu vartojame per trumpai arba kartais žmonės mėgsta dozę susimažinti, tada mes ne tik neišgydome ligos, bet ir didiname atsparumą vaistams. Tai viena didžiausių šių dienų problemų. Kitas dalykas – vaistai nuo uždegimų. Jeigu skausmas sumažėja, temperatūra nukrenta, vaistą nutraukia, o problemos iki galo neišsprendžiame. Tai irgi yra didelė problema.
