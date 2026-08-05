Gydytoja pataria, kaip išvengti vasaros ligų, traumų ir nudegimų

Apie tai pasakojo „Melivos“ šeimos gydytoja Jurga Dūdienė.
– Pastaruoju metu kreipiasi daug karščiuojančių, įvairiais negalavimais besiskundžiančių pacientų. Kokios to priežastys?
– Vyksta permaininga vasara – tokia kaip ir orai. Iš tiesų į mus kreipiasi karščiuojantys žmonės. Kai temperatūra aukštesnė nei 38 laipsniai, tai yra tikras karščiavimas. Kitiems, kai temperatūra siekia 37 laipsnius, pasireiškia virusiniai požymiai: skauda ar peršti gerklę, vargina sloga.
Kiti kartu su pakilusia temperatūra minimas ir viduriavimas ar vėmimas. Reikia suprasti, kad ir vasarą virusai niekur nedingsta. Žmonės iš tiesų peršąla ir suserga.
Kita vertus, daug kas keliauja. Oro uostuose, jei rankos neplautos ir nedezinfekuotos, galima prisirinkti įvairių virusų ir bakterijų. Patalpose, kai lauke karšta, taip pat ir lėktuvuose, labai dažnai naudojami kondicionieriai.
– Dabar, kai oras šiek tiek vėsesnis, kai kurie žmonės gali manyti, kad grėsmė mažesnė. Ar piknikaujant, užkandžiaujant ar gaminant maistą ji vis tiek išlieka? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?
– Grėsmė išlieka visada, kai vyrauja vasariški orai ir keliaujame ilgesniam laikui. Jei maistas yra linkęs lengviau gesti ar rūgti, pavyzdžiui, produktai su pienu ar įvairiais padažais, juos visada reikia transportuoti termokrepšiuose, šaltoje aplinkoje.
Į pikniką geriau neštis maistą, kuris yra sausas, t. y. kurio nereikia labai saugoti nuo karščio ar ilgesnio laikymo. Taip pat labai svarbu gerai nuplauti turguje ar prekybos centre nupirktus vaisius. Galima naudoti ir maistui plauti skirtas priemones. Taip apsisaugosite, kad ant vaisiaus ar didelio arbūzo paviršiaus esantis virusinis užkratas nepatektų tiesiai į vaisių. Antraip jį suvalgius žmogus gali pradėti vemti ir viduriuoti.
– Pastaruoju metu oras šiek tiek atvėsęs, o vanduo gali būti net šiltesnis už orą. Vis dėlto prognozuojama, kad karščiai sugrįš, todėl norėsis pūkštelėti į vandenį ir atsigaivinti. Kokių grėsmių organizmui kyla dėl temperatūrų skirtumo?
– Mūsų budrumas tikrai gali būti sumažėjęs, nes atostogaujame ir esame atsipalaidavę. Jei diena labai karšta, esate įkaitę, kūno temperatūra taip pat būna šiek tiek pakilusi. Tuomet staiga panyrate į vėsesnį vandenį, tad labai greitai susitraukia visos paviršinės kraujagyslės. Tai reiškia, kad didesnis kraujo tūris patenka į širdį. Natūrali organizmo reakcija tuo metu yra įkvėpti. Jei esate po vandeniu, galite įkvėpti vandens, o tuomet kyla pavojus užspringti.
Kitas dalykas, kurį visada akcentuojame prasidėjus vasarai – šuoliai nuo lieptelių į nepažįstamą vandenį. Taip galima patirti kaklo traumą.
Trečias dalykas, žinoma, jokio alkoholio. Net nesinori priminti tokių dalykų. Išgėręs žmogus praranda budrumą, gali nuplaukti per toli ir neįvertinti savo galimybių. Tarpusavyje lenktyniaujantys žmonės taip pat turi išlaikyti budrumą ir prie vandens elgtis atsargiai. Be to, privalome nuolat stebėti savo vaikus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
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