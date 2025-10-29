Gydytojas iš Ukrainos pavergė Lietuvos pacientų širdis

Jaunas specialistas šiandien Lietuvoje jaučiasi kaip namuose. Medicinos studijas jis baigė Ukrainoje, kur įgijo anesteziologo kvalifikaciją, bet atvykęs į Lietuvą susidūrė su diplomų pripažinimo iššūkiais – turėjo iš naujo tęsti rezidentūrą.
Be to, atvykęs į Lietuvą gydytojas nekalbėjo lietuviškai, tačiau išmoko kalbą vos per metus.
„Daug laiko vaikystėje praleisdavau su seneliu, kuris kalbėjo lietuviškai, bet pats laisvai kalbėti nemokėjau, todėl teko mokytis“, – dalijosi pašnekovas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Anot V. Rohachevskio, noras atvykti į Lietuvą atsirado jau seniai.
„Mano proseneliai kilę iš Panevėžio, tačiau gyveno Charkive. Noras sugrįžti į istorinę tėvynę buvo visada, čia ir medicinoje daugiau galimybių. Pats atvažiavau dar iki karo, bet, žinoma, nuojauta visada buvo, kai yra toks kaimynas šalia“, – kalbėjo gydytojas.
Paklaustas, kaip šiandien save pristato, vyras atsakė paprastai – esąs lietuvis, nes turi pilietybę.
Apie savo kelią gydytojas kalba su šypsena, bet neslepia, kad buvo ir abejonių.
„Žinoma, abejonių turėjau, bet kadangi tėvai čia gyvena jau daug metų, viskas susidėliojo natūraliai“, – sakė jis.
Pasak jo, nauja darbo patirtis Lietuvoje suteikė daugiau profesinių galimybių ir artimesnį kontaktą su pacientais.
„Anksčiau dirbau operacinėse – ten darbas skiriasi. Lietuvoje kokybė ir paciento, ir gydytojo atžvilgiu yra daug geresnė. Čia pacientai visų pirma turi draudimą, todėl jei kažkas nutinka – pacientas gauna visą pagalbą, o Ukrainoje už viską tenka susimokėti pačiam. Net kompensuojami vaistai neegzistuoja“, – pasakojo V. Rohachevskis.
Be darbo ligoninėje, gydytojas aktyviai kuria turinį socialiniuose tinkluose. Jis dalijasi gydytojo kasdienybe, užkulisiais ir neretai žvelgia į savo profesiją su humoru.
Noriu parodyti, kad gydytojas irgi žmogus ir galima į jį drąsiai kreiptis.
„Idėja gimė iš nieko, o savaime gimstančios idėjos yra geriausios. Kai gydytojas labiau matomas – jis tampa greičiau pasiekiamas, nes turinyje ne tik dalis personažo, bet ir dalis manęs“, – teigė specialistas.
Gydytojo socialiniuose tinkluose sekėjų sparčiai daugėja, o tarp jų – nemažai moterų, todėl komentarai kupini simpatijos.
„Sako, kad jaunas gydytojas“, – su šypsena prisiminė V. Rohachevskis.
Tačiau jis pabrėžia, kad siekia ne dėmesio, o požiūrio į gydytojus pokyčio.
„Norėtųsi, kad žmonės nebijotų ateiti pasitikrinti, pasiskiepyti, kai reikia. Noriu parodyti, kad gydytojas irgi žmogus ir galima į jį drąsiai kreiptis. Manau, kad per humoro prizmę įmanoma parodyti, kad gyventi galima kitaip – su šypsena“, – tikino jis.
Šiandien pašnekovas tvirtai įsitikinęs, kad Lietuva tapo jo namais.
