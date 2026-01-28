Gyventoja po patirties ligoninėje: to niekam nelinkėčiau

Pati nebegalėjo paeiti
Evgenija Plotnikova viešai savo istoriją nusprendė papasakoti tam, kad kiti gyventojai pasvarstytų – į kokią gydymo įstaigą jiems geriau būtų kreiptis ekstra atveju.
Incidentas nutiko sausio 16-ąją, penktadienį.
„Diena prasidėjo kaip įprastai, nesergu jokiomis ypatingomis ligomis, užsiėmiau savais reikalais. Teko važiuoti į Gargžduose esančią siuvyklą, pasiimti vaikui pasiūtos liemenės. Buvo pietų pertrauka, tad teko palaukti. Staiga pasijutau keistai – užgulė ausį taip, kad atrodė, jog beveik nieko nebegirdžiu“, – pasakojo moteris.
Sutvarkiusi reikalus Gargžduose, ji automobiliu pasuko Dovilų link. Kartu su ja mašina važiavo jos mama.
„Pasiekus Dovilus, pasidarė labai bloga. Nenorėjau mamos gąsdinti, bet pati jau buvau labai išsigandusi, supratau, kad kažkas išties negerai. Aš tiesiog jau nebegalėjau išlipti iš mašinos“, – pasakojo moteris.
E. Plotnikova išvydo iš paskos važiuojantį policijos patrulių automobilį.
„Juos man Dievas pasiuntė. Kai sustabdžiau mašiną, patruliai iš karto suprato, kad kažkas negerai. Prišokę klausė, ar kviesti greitąją?“, – pasakojo moteris.
Anksčiau tokių sutrikimų nepatyrusi moteris prisiminė, kad ausyse labai spengė.
„Sukosi galva, bet negalėjau net suprasti, kas su manimi dedasi. Medikų ekipažas atvažiavo per keliolika minučių. Tuo metu aš jau nebegalėjau išlipti iš mašinos. Felčeriai mane kone nunešė už pažastų. Maždaug per pusvalandį, nuo patirtų pirmųjų simptomų, jau nebegalėjau paeiti. Smogė lyg iš niekur. Gyvenime man taip nėra buvę“, – pasakojo moteris.
Dėkojo už pagalbą
Greitosios medicininės pagalbos automobilyje skubiai buvo atlikti pirminiai tyrimai.
„Kardiograma, cukraus kiekis kraujyje, kiti tyrimai. Du tokie jauni felčeriai, o tokie šaunuoliai. Nebuvo aišku, kas man yra, todėl jie pasiūlė skubiai vykti į ligoninę“, – pasakojo moteris.
Tačiau tuo metu iškilo klausimas dėl Doviluose viduryje kelio paliekamo moters automobilio.
„Mašinoje juk mama, ji nevairuoja. Policijos patrulis pasakė: „Važiuokite tik kuo greičiau, mes pasirūpinsime“, – pasakojo moteris.
Jaunas pareigūnas sėdo prie mašinos vairo ir nuvairavo ją į moters namų kiemą.
„Esu taip sujaudinta. Kur tai mamai būtų tekę dėtis? O ir mašina palikta būtų. Negalėjau patikėti, kad tokių gerų žmonių yra. Be galo jiems esu dėkinga“, – kalbėjo moteris.
Savaitgalis – nežinioje
Atvykus į Gargždų ligoninę, išlipti pati moteris jau nebegalėjo.
„Galva taip svaigo, kad nieko nemačiau. Neštuvais mane įnešė į vidų. Išgirdau grubų moterišką balsą „o tai ko ji nepavaikšto?“, – prisiminė ligonė.
Jai buvo nurodyta sėstis į vežimėlį.
„Galvos pakelti buvo neįmanoma. Vos atsisėdus, dar neįkėlus kojų, mane pradėjo stumti, kojos vilkosi žeme. Netrukus priėmė gydytojas. Kol apžiūrėjo, mane supykino. Papasakojau, kad užgulė ausį, beveik negirdžiu, ausyse spengia, galva labai svaigsta. Kadangi pykino, jis nusprendė, kad tai – virusas. Paguldė į stebėjimo palatą, paėmė kraujo tyrimui“, – pasakojo moteris.
Tyrimai parodė, kraujyje per daug magnio ir per mažai kalio – mineralų disbalansas.
Viskas, ko sulaukė pacientė, buvo lašinė.
„Gydytojo veidas – toks, kad supratau, jog jis nežino, kas man yra. Įtarimą, kad yra virusas, jis pakeitė, ėmė kalbėti, kad galbūt man Laimo liga, nes panašūs požymiai. Aš taip ir pragulėjau visą savaitgalį, nežinodama, kas man. Tai nėra geras jausmas. Guli, bijai numirti ir nežinai kas tau nutiko“, – pasakojo gyventoja.
Laukia tyrimo išvadų
Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras 2024 metais buvo prijungtas prie Gargždų ligoninės. Po reorganizacijos įstaigos vadinamos nauju bendru pavadinimu – Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras.
Šio centro direktorė Neringa Tarvydienė pripažino, kad sulaukė pacientės skundo.
„Plačiau komentuoti situacijos negalime, vyksta tyrimas. Mes labai atidžiai reaguojame į kiekvieną paciento skundą. Šiuo metu vertiname pateiktą informaciją, atliekame tyrimą. Norime objektyviai įvertinti situaciją“, – aiškino N. Tarvydienė.
Kaip ji pati vertina viešai nupasakotą ligoninės skyriaus gydytojo bendravimo kultūrą su paciente?
„Visuomet norime, kad personalas bendrautų maksimaliai dalykiškai ir atlieptų paciento poreikius. Iš skundo matome, kad santykio nepavyko atrasti“, – apgailestavo N. Tarvydienė.
